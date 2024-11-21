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В Україні сформують перелік терористичних організацій

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Україні сформують перелік терористичних організацій
В Україні зіставлять список терористів
фото з відкритих джерел

20 листопада відбулось пленарне засідання Верховної Ради

У середу, 20 листопада, Верховна Рада на своєму пленарному засіданні ухвалила в першому читанні проект закону, що стосується формування та ведення переліку терористичних організацій. Про це повідомляє офіційний сайт парламенту.

Згідно з документом, відповідальність за формування і ведення цього переліку буде покладена на Службу безпеки України, з урахуванням положень Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Проект закону також передбачає створення переліку терористичних організацій і груп, встановлення порядку їх включення та виключення з цього списку, а також регулювання самого процесу формування такого переліку.

Пропонується, що цей перелік буде доступний для публіки.

Відзначається, що ухвалення цього закону дозволить створити ефективний механізм для публічного формування переліку терористичних організацій, що зміцнить інституційну здатність України у боротьбі з тероризмом.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активізувалися дії терористичних груп, пов'язаних з Росією.

Служба безпеки України регулярно виявляє та затримує проросійських диверсантів і провокаторів, які надають ФСБ інформацію про об'єкти для ракетних ударів, а також організаторів терактів.

Нагадаємо, 20 листопада, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 8153 «Про захист персональних даних». Аналітична система YouControl зауважує, що проєкт викликав занепокоєння серед громадського сектору, бізнесу та медіа.

До слова, Рух «Чесно» неодноразово фіксував використання персональних даних українців для підставного фінансування політичних партій.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №10249 щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. 

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Теги: Верховна Рада фінансування тероризм Україна закон

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