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Партизани показали, як окупанти перекидають додаткову ППО до Кримського моста

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Партизани показали, як окупанти перекидають додаткову ППО до Кримського моста
Партизани показали, як РФ перекидає ППО в Криму
Фото: АТЕШ

Росіяни після дозволу бити західними ракетами по території РФ стягують додаткові ППО до Євпаторії

Партизани руху «АТЕШ» виявили переміщення додаткових систем ППО росіян у район Кримського моста. Активісти зробили знімки техніки та показали координати, де встановлено ППО. Про це партизани написали у своєму Телеграм-каналі.

Під час розвідки Євпаторійського району агент руху «АТЕШ» встановив, що окупанти перекинули військову техніку та системи ППО в район Керчі для додаткового прикриття Кримського мосту. Це залишило авіаремонтний завод і прилеглий аеродром практично без охорони та техніки.

«На території заводу залишилися лише фюзеляжі літаків та стара зенітна установка «ЗУ-23-2», ймовірно, призначена для боротьби з дронами», – написали партизани у дописі.

Раніше на цій території окупанти розміщували армійську авіацію, яку пізніше розосередили по інших військових аеродромах після успішних ударів Сил оборони України.

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Фото партизанів з Криму
Фото: АТЕШ

Нагадаємо, агенти партизанського руху «АТЕШ» зафіксували термінове переміщення самохідних артилерійських установок «Мста-С» із Новоросійська.

Раніше один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

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Теги: окупанти завод активісти наступ аеродром системи ППО партизани

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