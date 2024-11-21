Партизани показали, як окупанти перекидають додаткову ППО до Кримського моста
Росіяни після дозволу бити західними ракетами по території РФ стягують додаткові ППО до Євпаторії
Партизани руху «АТЕШ» виявили переміщення додаткових систем ППО росіян у район Кримського моста. Активісти зробили знімки техніки та показали координати, де встановлено ППО. Про це партизани написали у своєму Телеграм-каналі.
Під час розвідки Євпаторійського району агент руху «АТЕШ» встановив, що окупанти перекинули військову техніку та системи ППО в район Керчі для додаткового прикриття Кримського мосту. Це залишило авіаремонтний завод і прилеглий аеродром практично без охорони та техніки.
«На території заводу залишилися лише фюзеляжі літаків та стара зенітна установка «ЗУ-23-2», ймовірно, призначена для боротьби з дронами», – написали партизани у дописі.
Раніше на цій території окупанти розміщували армійську авіацію, яку пізніше розосередили по інших військових аеродромах після успішних ударів Сил оборони України.
Нагадаємо, агенти партизанського руху «АТЕШ» зафіксували термінове переміщення самохідних артилерійських установок «Мста-С» із Новоросійська.
Раніше один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.
До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.
Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.
До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.
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