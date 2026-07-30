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У Колумбії зʼявилася 124-річна претендентка на звання найстарішої людини: який секрет її довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Марія Антонія радить «більше сміятися і менше хвилюватися»
фото: Newsflash

Марія Антонія чекає на офіційне підтвердження свого віку

Марія Антонія, яка у жовтні цього року відзначить 125-річчя, стала претенденткою на звання найстарішої людини у світі. Пенсіонерка розкрила секрет свого довгого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Як стверджують рідні Марії Антонії, вона народилася 8 жовтня 1901 року та пережила понад століття різних історичних подій. Попри свій поважний вік жінка залишається активною та дає собі раду самотужки, зокрема одягається та приймає ванну.

Своє довголіття жінка пояснює тим, що протягом життя вона надавала перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, ходила пішки, займалася спортом, а саме плаванням та веслуванням. Довгожителька виросла у багатодітній родині в сільській місцевості, тож вона завжди харчувалася органічними та свіжими продуктами, які вирощувала її сім'я, як-от свіжою рибою, бананами та іншими продуктами.

Марії Антонія народилася 8 жовтня 1901 року
Марії Антонія народилася 8 жовтня 1901 року
фото: Newsflash

Разом із цим донька Марії Антонії зауважила, що секрет довголіття її матері – спокій. «Більше смійтеся і менше хвилюйтеся», – порадила 124-річна жінка.

Про Марію Антонію у ЗМІ стало відомо після святкування 490-річчя міста Калі в колумбійському регіоні Вальє-дель-Каука. Тож наразі процедура підтвердження віку Антонії ще триває. Якщо ж його підтвердять, то вона стане найстарішою людиною у світі.

Міська рада нагородила Марію Антонію до дня міста
Міська рада нагородила Марію Антонію до дня міста
фото: Newsflash

Поки що це звання залишається за британською довгожителькою Етель Катергем, якій наразі 116 років. Вона перейняла титул найстарішої людини від бразильської черниці Іни Канабарро Лукас, яка пішла з життя у віці 116 років. Проте найбільший рекорд належить французькій довгожительці Жанні Луїзі Кальман, яка померла у віці 122 років і 164 днів.

Нагадаємо, мешканець Румунії Іліє Чокан, який був найстарішим чоловіком Європи, помер за день до свого 113-річчя. Перед тим як піти з життя, чоловік розкрив секрети свого довголіття. Іліє Чокан народився 28 травня 1913 року в румунському селі Кременарі. Довгожитель є ветераном Другої світової війни, був зв’язковим, кулеметником і піхотинцем. Після виходу на пенсію Чокан отримав звання майора.

Теги: здоров'я Колумбія рекорд довголіття

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Здоров'я

У Колумбії зʼявилася 124-річна претендентка на звання найстарішої людини: який секрет її довголіття
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