93-річний психіатр з Південної Кореї розкрив секрети довголіття

Доктор Лі Сі Хьон не хворів близько 40 років

93-річний психіатр Лі Сі Хьон досі працює та не збирається на пенсію. Він розповів, у чому криється головний секрет його довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Chosun.

Секрет довголіття Лі Сі Хьона полягає у щоденній фізичній активності. «Прокинувшись, я виконую ранкову гімнастику, роблю розтяжку, віджимання, присідання, займаюся на степері, а завершую все легкою медитацією. На це щоранку йде від 30 до 40 хвилин», – розповів лікар.

Довгожитель має заняття й увечері, які він ніколи не пропускає. «Наш житловий комплекс досить великий, тому три кола займають приблизно 30 хвилин. Навіть коли перебуваю у відрядженні, я дотримуюся цього режиму, де б не був», – сказав доктор Лі.

За словами психіатра, звикнути до постійних фізичних навантажень нелегко, особливо якщо це стало частиною повсякденного життя. Однак фізична активність є найкращим рішенням у будь-якому віці.

фото: скриншот Problem Child in House

Як стверджує довгожитель, він не хворів на застуду вже близько 40 років. Він вважає, що це завдяки його дитинству, яке його загартувало. «Я виріс у надзвичайній бідності, і суворі умови життя загартували мій організм. Ви народилися в заможній країні, а я – у бідній. Труднощі моєї юності стали для мене своєрідним джерелом сили, яке допомогло сформувати витривалий організм», – вважає лікар.

Лі Сі Хьон також розповів, що не стає біля місць для літніх людей у метро, щоб не ставити молодих пасажирів у незручне становище. Також він не користується послугою безплатного проїзду в метро для літніх людей. «Якщо молода людина, яка сидить там, побачить мене, вона може відчути себе ніяково через необхідність поступитися місцем», – пояснив він.

Однак він відмовився від водіння авто, щоб не наражати на небезпеку пішоходів. «Я добровільно відмовився від водійських прав, коли мені виповнилося 75 років. Мої рефлекси поступово сповільнювалися. Це питання не лише моєї безпеки, а й безпеки всіх інших. Відтоді я більше не керую автомобілем», – поділився довгожитель.

Нагадаємо, 101-річна журналістка Ейлін Левін попри поважний вік досі працює редакторкою та поки не збирається йти на пенсію. Секрет довголіття жінки криється в трьох звичайних принципах, водночас вона зізналася, що фізична витривалість не є її сильною стороною, на відміну від розуму.