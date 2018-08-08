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    Здоровье

    Американские диетологи предложили новый эффективный способ похудения

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    Американские диетологи предложили новый эффективный способ похудения

    По словам специалистов, необходимо сократить временной разрыв между завтраком и ужином до восьми часов.

    Американские диетологи, профессор Сатчин Панда и основатель Real Nutrition NYC Ами Шапиро, предложили новый эффективный способ похудения. 

    Начать стоит с 12-часового промежутка и постепенно его сокращать. «Смысл диеты не в том, чтобы не есть или снижать потребление калорий, а в том, чтобы не есть, когда организму не нужно топливо», — рассказал профессор Панда американскому Vogue.

    «Попробуйте брать завтрак с собой на работу вместо того, чтобы принимать пищу сразу после пробуждения», — советует он тем, кто боится, что не сможет продержаться в «пустой» период. Также профессор рекомендует плотно есть за ужином, чтобы не есть на ночь.

    Занятия спортом поощряются, но и без них, по словам диетологов, эффект станет заметен через несколько недель.

    Джерело: graziamagazine.ru

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