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«Не могла їсти». Донька Павла Зіброва зізналася, як схудла на 23 кг після розриву з нареченим

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Діана Зіброва назвала справжню причину свого схуднення
фото з відкритих джерел

Діана Зіброва розповіла, що допомагає їй підтримувати фігуру після схуднення

Донька Павла Зіброва Діана розкрила секрет свого схуднення на 23 кг. Дівчина зізналася, що на зміни зовнішності вплинув розрив із її нареченим, бізнесменом Андрієм Іщенком. Про це вона висловилася в коментарі блогеру Славі Дьоміну, пише «Главком». 

Діана Зіброва перебувала у стосунках з Андрієм Іщенком 10 років. Закохані заручилися, однак через непорозуміння зрештою розійшлися. Причиною стали умови з боку Іщенка, на які Зіброва не могла погодитися.

Це викликало у Діани Зібрової стрес, що вплинуло на її харчування. «Я не їла три місяці. Ну, я розійшлася, і через стрес не могла їсти. Потім зрозуміла, що я класно виглядаю. Треба ще, і ще, і ще. А потім головне – утримати цю вагу», – пояснила вона.

Діана Зіброва та Андрій Іщенко були заручені
Діана Зіброва та Андрій Іщенко були заручені
фото з відкритих джерел

Зіброва зауважила, що розуміє наслідки швидкого схуднення. Тому згодом ще рік працювала над станом своєї шкіри. «Це не дуже добре. Десь майже рік знадобилося на те, щоб шкіра підтягнулася. Я молода дівчина і мені не хотілося якоїсь там операції чи ще чогось робити. Тому майже рік я працювала над якістю своєї шкіри», – розповіла донька артиста.

Діана Зіброва схудла на 23 кг
Діана Зіброва схудла на 23 кг
колаж: glavcom.ua

Нині вона підтримує свою фізичну форму за допомогою пілатесу та правильного харчування.

Зазначимо, народний артист України Павло Зібров розповідав детальніше про схуднення своєї доньки Діани Зібрової. За його словами секрет її перевтілення полягає в правильному харчуванні. До того ж Діана Зіброва дотримувалася режиму, зокрема її харчування обмежувалося двома прийомами їжі.

Нагадаємо, донька народного артиста Павла Зіброва Діана розійшлася з нареченим, співаком та бізнесменом Андрієм Іщенком після майже 10 років стосунків. Артист зауважив, що пара розійшлася через вимоги, які Андрій Іщенко поставив Діані Зібровій і на які вона не погодилася. 

Як відомо, Діана Зіброва та Андрій Іщенко познайомилися ще 10 років тому. Пара спочатку дружила, а згодом почала стосунки. У 2021 році вони заручилися, проте весілля так і не сталося. До слова, у 2007 році Андрій Іщенко був фіналістом музичного проєкту «Шанс». Пізніше він почав зустрічатися з Наталією Вороною, колишньою дружиною депутата Нестора Шуфрича, яка згодом стала продюсеркою співака. Зрештою пара одружилася, колишнє подружжя має спільного сина.

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Теги: Павло Зібров дочка схуднення розлучення здоров'я

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