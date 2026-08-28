Найавторитетніший гороскоп на 29 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Після повні Місяць у Рибах допомагає переосмислити пережите, а квадрат Сонця до Урана вимагає гнучкості

29 серпня 2026 року Місяць проходить Рибами, перебуваючи вже у фазі спаду після повні та часткового місячного затемнення. Сонце й Меркурій залишаються в Діві, Венера – у Терезах, Марс – у Раку, Юпітер – у Леві. Сатурн, Нептун і Плутон продовжують ретроградний рух. За ефемеридами на 12:00 UTC+2 Сонце перебуває приблизно на 5°39' Діви, Місяць – на 14°55' Риб, Меркурій – на 6°53' Діви.

Головний напружений фон дня – квадрат Сонця до Урана, точний 28 серпня, але активний і 29-го. Паралельно зберігається квадрат Меркурія до Урана, а Меркурій формує секстиль із Марсом. Це поєднання може давати несподівані зміни, швидкі рішення та нестандартні ідеї, але водночас вимагає перевіряти інформацію і не діяти виключно під впливом першого імпульсу.

Що прогнозують астрологи на 29 серпня 2026 року

29 серпня варто сприймати як день після кульмінації. Повня та затемнення вже відбулися, тому емоції можуть поступово відходити на другий план, а їхні наслідки – ставати зрозумілішими. Те, що 28 серпня здавалося надто гострим або заплутаним, сьогодні можна розглянути спокійніше.

Місяць у Рибах зберігає чутливість та інтуїтивність. Водночас Сонце й Меркурій у Діві вимагають конкретики. Така комбінація добре підходить для того, щоб не просто відчути, що щось потрібно змінити, а визначити, як саме це зробити.

Однак квадрат Сонця й Урана не дозволяє повністю розраховувати на заздалегідь складений сценарій. Плани можуть змінюватися, люди – несподівано коригувати свої рішення, а нова інформація – змушувати переглядати попередні висновки.

Головна тема дня

Перетворити вчорашні усвідомлення на конкретні рішення.

29 серпня не обов'язково робити великий ривок. Значно корисніше визначити, що саме потрібно залишити в минулому, а що варто розвивати далі.

Наприкінці дня Місяць переходить із Риб в Овен, і це символічно змінює настрій – від внутрішнього переосмислення до бажання діяти. Перехід відбувається близько 22:36 за часом, наведеним в астрологічному календарі.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце – Діва , близько 5°-6°. Практичність, аналіз, порядок і увага до результату.

, близько 5°-6°. Практичність, аналіз, порядок і увага до результату. 🌙 Місяць – Риби → Овен . Більшу частину доби – у Рибах; пізно ввечері переходить в Овен. Фаза – спадний Місяць після повні.

. Більшу частину доби – у Рибах; пізно ввечері переходить в Овен. Фаза – спадний Місяць після повні. ☿ Меркурій – Діва , близько 7°. Прямий; сприяє аналізу, плануванню та роботі з інформацією.

, близько 7°. Прямий; сприяє аналізу, плануванню та роботі з інформацією. ♀ Венера – Терези , близько 20°. Гармонія, партнерство, дипломатія.

, близько 20°. Гармонія, партнерство, дипломатія. ♂ Марс – Рак , близько 11°. Енергія пов'язана з домом, родиною та емоційною безпекою.

, близько 11°. Енергія пов'язана з домом, родиною та емоційною безпекою. ♃ Юпітер – Лев , близько 13°. Оптимізм, творчість, упевненість.

, близько 13°. Оптимізм, творчість, упевненість. ♄ Сатурн – Овен , близько 14°, ретроградний. Перегляд відповідальності, цілей і меж.

, близько 14°, ретроградний. Перегляд відповідальності, цілей і меж. ♅ Уран – Близнюки , близько 5°, прямий. Несподівані ідеї, зміни планів, інформаційні повороти.

, близько 5°, прямий. Несподівані ідеї, зміни планів, інформаційні повороти. ♆ Нептун – Овен , близько 4°, ретроградний. Інтуїція та переоцінка переконань.

, близько 4°, ретроградний. Інтуїція та переоцінка переконань. ♇ Плутон – Водолій, близько 3°–4°, ретроградний. Глибокий перегляд старих моделей і поглядів.

Важливі аспекти дня

☀️ Сонце ☐ ♅ Уран – головний напружений фон. Можливі несподівані зміни, бажання різко змінити плани або звільнитися від обмежень. Аспект був точним 28 серпня, але залишається активним 29-го.

– головний напружений фон. Можливі несподівані зміни, бажання різко змінити плани або звільнитися від обмежень. Аспект був точним 28 серпня, але залишається активним 29-го. ☿ Меркурій ☐ ♅ Уран – нестандартне мислення, швидкі новини, але й ризик поспішних висновків.

– нестандартне мислення, швидкі новини, але й ризик поспішних висновків. ☿ Меркурій ✶ ♂ Марс – хороший аспект для того, щоб не просто говорити, а переходити до конкретних дій. Він також підтримує оперативність у роботі.

– хороший аспект для того, щоб не просто говорити, а переходити до конкретних дій. Він також підтримує оперативність у роботі. 🌙 Місяць △ ♂ Мар с – у першій частині доби допомагає переводити емоції у практичні дії.

с – у першій частині доби допомагає переводити емоції у практичні дії. 🌙 Місяць ⚻ ♃ Юпітер – може створювати емоційні перебільшення або завищені очікування.

– може створювати емоційні перебільшення або завищені очікування. 🌙 Місяць ⚻ ♀ Венера – наприкінці дня можливе відчуття, що власні емоційні потреби не повністю узгоджуються з очікуваннями інших.

– наприкінці дня можливе відчуття, що власні емоційні потреби не повністю узгоджуються з очікуваннями інших. Фаза Місяця: спадний Місяць після повні та часткового місячного затемнення 28 серпня.

спадний Місяць після повні та часткового місячного затемнення 28 серпня. Енергетика дня: чутлива, переосмислювальна, але з поступовим переходом до активності.

чутлива, переосмислювальна, але з поступовим переходом до активності. Сприятливий час: перша та середня частина дня – для завершення справ, аналізу й практичних кроків; пізній вечір – для планування нових дій.

Кольори дня

Блакитний, білий, зелений, сріблястий, кораловий.

Щасливі числа

3, 5, 7, 14, 22, 29.

Чого очікувати від дня – 29 серпня

Ранок може залишатися емоційним після подій повні та затемнення. Не варто вимагати від себе миттєвої ясності щодо всіх питань. Деякі висновки потребують часу.

Упродовж дня добре займатися практичними справами. Меркурій у Діві допоможе розібрати інформацію, а його секстиль із Марсом – швидше перейти від задуму до дії.

Водночас несподіванки можливі навіть там, де все було заплановано. Зміна домовленостей або новина може змусити перебудувати графік. Краще залишити в ньому запас часу.

Пізно ввечері, після переходу Місяця в Овен, може з'явитися більше енергії та бажання діяти. Це хороший момент для формування планів на наступний день, але не обов'язково починати все негайно.

Кохання

Для пар 29 серпня може стати днем спокійнішої розмови після емоційної напруги попередніх днів. Якщо 28 серпня виникли суперечності, сьогодні можна спробувати подивитися на них без зайвих емоцій.

Самотнім варто не поспішати з романтичними висновками. Місяць у Рибах може посилювати мрійливість, а несподіваний вплив Урана – створювати сильну симпатію буквально за одну розмову. Дайте новому знайомству час показати себе.

Фінанси

Фінансові рішення сьогодні краще приймати після перевірки деталей. Меркурій у Діві допомагає знайти помилки в розрахунках, договорах і платежах, тоді як Уран може принести несподівану витрату.

Від великих імпульсивних покупок краще утриматися. Якщо виникла цікава можливість, її можна розглянути, але остаточне рішення варто ухвалювати після перевірки умов.

Робота

День добре підходить для завершення практичних завдань. Меркурій у Діві допомагає редагувати, перевіряти, систематизувати й виправляти помилки. Секстиль Меркурія з Марсом додає швидкості та рішучості.

Однак квадрат до Урана може внести корективи. Не варто дратуватися, якщо доведеться переробляти вже готову роботу. Несподівана зміна може зрештою покращити результат.

Найсприятливіші знаки дня

♍ Діви – Сонце й Меркурій у вашому знаку допомагають упорядкувати справи та знайти практичне рішення там, де інші бачать хаос.

– Сонце й Меркурій у вашому знаку допомагають упорядкувати справи та знайти практичне рішення там, де інші бачать хаос. ♋ Раки – Місяць у Рибах добре резонує з вашою емоційною природою, а Марс у Раку додає сил для конкретних дій.

– Місяць у Рибах добре резонує з вашою емоційною природою, а Марс у Раку додає сил для конкретних дій. ♉ Тельці – земна енергія Діви допомагає вам не розчинитися в емоціях після повні та зосередитися на тому, що реально можна змінити.

– земна енергія Діви допомагає вам не розчинитися в емоціях після повні та зосередитися на тому, що реально можна змінити. ♎ Терези – Венера у вашому знаку підтримує дипломатичність і допомагає м'якше проходити через несподівані ситуації.

Кому варто бути обережнішими

♊ Близнюкам – квадрат Меркурія до Урана може провокувати поспішні слова та рішення. Перевіряйте інформацію перед тим, як нею ділитися.

– квадрат Меркурія до Урана може провокувати поспішні слова та рішення. Перевіряйте інформацію перед тим, як нею ділитися. ♌ Левам – напруження Сонця з Ураном може створювати відчуття, що потрібно негайно змінити ситуацію. Не кожна проблема потребує радикального рішення.

– напруження Сонця з Ураном може створювати відчуття, що потрібно негайно змінити ситуацію. Не кожна проблема потребує радикального рішення. ♓ Рибам – після повні та затемнення емоційний фон ще залишається сильним. Не варто приймати важливі рішення лише через втому або тимчасовий настрій.

Що варто зробити – 29 серпня:

завершити справи, які залишилися після напруженого тижня;

перевірити документи, рахунки та домовленості;

розібрати накопичену інформацію;

скоригувати плани з урахуванням нових обставин;

позбутися непотрібних речей або витрат;

поговорити з близькою людиною без взаємних претензій;

записати рішення, які сформувалися після повні.

Чого краще уникати:

різких змін без підготовки;

імпульсивних покупок;

поспішних відповідей на повідомлення;

конфліктів через дрібниці;

категоричних висновків;

спроб повернути те, що вже очевидно завершилося.

Гороскоп на 29 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овнам варто використати день для спокійного аналізу подій останнього тижня. Можливо, після повні стало зрозуміло, яке питання більше не можна відкладати. Не поспішайте діяти різко – спочатку визначте конкретний перший крок.

В особистому житті емоційність поступово спадає. Якщо між вами та партнером виникла напруга, краще не повертатися до суперечки заради самої суперечки. Увечері з'явиться більше бажання говорити прямо та діяти без зайвих пояснень.

Тельці можуть відчути потребу розставити крапки в певних дружніх або професійних питаннях. День сприятливий для планування майбутнього та перегляду довгострокових цілей. Неочікувана інформація може змусити скоригувати один із планів.

У коханні важлива емоційна стабільність. Після насичених подіями днів вам може хотітися простоти та передбачуваності. Самотнім Тельцям не варто відмовлятися від спілкування, але й поспішати зближуватися не потрібно.

Близнюкам доведеться уважно працювати з інформацією. Новини можуть надходити швидко, а плани – змінюватися в останню мить. Перед важливою відповіддю краще ще раз перевірити факти.

У стосунках не варто переносити робоче роздратування на близьких. Якщо партнер ставить незручне запитання, спробуйте відповісти прямо. Самотнім Близнюкам варто не поспішати з висновками щодо нового знайомства.

Ракам день допоможе повернути контроль над практичними справами. Після емоційної повні може стати зрозуміліше, як діяти у фінансовому чи професійному питанні. Марс у вашому знаку додає енергії для конкретних кроків.

У коханні ви можете бути особливо чутливими до настрою партнера. Це добре для взаєморозуміння, але не варто брати на себе чужі переживання. Відверта розмова допоможе краще зрозуміти одне одного.

Левам варто знизити темп і не вимагати від себе негайного результату. Квадрат Сонця до Урана може принести несподівані зміни у планах, але далеко не кожна зміна є проблемою. Іноді новий сценарій виявляється кращим.

У стосунках важливо не реагувати на емоції партнера власними емоціями. Дайте ситуації трохи простору. Самотнім Левам краще не намагатися одразу визначити перспективи нового знайомства.

Дівам варто використати сильне положення Сонця й Меркурія для наведення ладу. Це хороший день для аналізу результатів, роботи з документами та формування нового плану. Після вчорашньої емоційної кульмінації ви можете чіткіше побачити, чого хочете далі.

У стосунках важливо не перетворювати ясність на надмірну вимогливість. Партнеру може бути потрібна підтримка, а не докладний аналіз його поведінки. Вечір краще провести у спокійній атмосфері.

Терезам варто зосередитися на завершенні справ, які забирали надто багато енергії. Венера у вашому знаку допомагає зберігати дипломатичність навіть тоді, коли інші нервують через зміни.

У коханні можливе відновлення гармонії після непростих розмов. Ви здатні знайти правильні слова, щоб не загострювати ситуацію. Самотнім Терезам цікаве знайомство може відбутися несподівано.

Скорпіонам варто звернути увагу на робочий ритм і власне самопочуття. Після емоційного навантаження останніх днів організму може знадобитися більше відпочинку. Не намагайтеся компенсувати втому надмірною продуктивністю.

У стосунках краще уникати прихованих перевірок. Якщо щось турбує, запитайте прямо. Самотнім Скорпіонам варто залишити минулі образи в минулому, перш ніж починати нову історію.

Стрільцям день може принести нові професійні або творчі ідеї. Не всі вони одразу готові до реалізації, але записати їх точно варто. У роботі корисно залишати запасний варіант на випадок зміни планів.

В особистому житті може з'явитися бажання більше часу проводити з близькими. Сімейна розмова допоможе відчути підтримку. Самотнім Стрільцям не варто виключати знайомство через друзів або спільні інтереси.

Козерогам варто завершити питання, пов'язані з домом, родиною або робочим балансом. Повня могла показати, де ви надто довго ігнорували власні потреби. Тепер настав час зробити практичний висновок.

У стосунках важливо бути менш категоричними. Якщо партнер пропонує змінити звичний порядок, не відкидайте ідею автоматично. Можливо, саме зміни допоможуть зробити ваше спільне життя комфортнішим.

Водоліям варто уважно поставитися до інформації та домовленостей. День може принести несподівану новину, яка змінить подальші плани. Не поспішайте реагувати – спочатку з'ясуйте всі деталі.

В особистому житті можливе переосмислення певної ситуації. Ви можете зрозуміти, що більше не хочете підтримувати зв'язок лише за звичкою. Самотнім Водоліям варто бути відкритими до нових людей, але не втрачати власні межі.

Риби ще перебувають під сильним впливом учорашньої повні та затемнення. Сьогодні може прийти усвідомлення того, що саме варто залишити позаду. Не обов'язково діяти негайно – іноді найважливіший крок полягає в тому, щоб чесно визнати власні потреби.

У коханні емоційність залишається високою, але поступово стає легше розрізняти інтуїцію та тривогу. Партнер може допомогти вам побачити ситуацію з іншого боку. Самотнім Рибам варто не повертатися до старих сценаріїв лише через ностальгію.

Головна порада дня

Не намагайтеся повернути вчорашній день: візьміть із нього важливі висновки й використайте їх, щоб спокійно визначити свій наступний крок.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.