Иглы, банки, сигары и сушеные змеи: участница проекта «Заробітчани» раскрыла секрет долголетия китайцев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если китайцу нездоровится, он не глотает обезболивающие, как это делают многие из нас

Большинство жителей Китая доверяют лечение практически любых недугов – от аллергии до остеохондроза – лекарям из клиник нетрадиционной медицины. «Заробітчанка» Оля Манько попробовала себя в роли помощницы врача и узнала несколько секретов китайских медиков.

Секрет №1 «До назначения лечения пациенты проходят собеседование у врача»

В европейских странах медики для определения диагноза опираются на результаты анализов, рентгена, УЗИ и других методик. В Китае все иначе.

«Первое, что меня впечатлило, – диагностика в этих клиниках, – делится Оля Манько. – Чтобы выявить болезнь и ее причины, доктор долго общается с пациентом, измеряет пульс. Оказывается, по ритму пульса можно многое сказать о человеке. Китайская медицина насчитывает десятки разных типов сердцебиения. На осмотре оценивают цвет кожи, белков глаз, ногтей. Вопросы у медика могут быть самые разные. Где работаете, как спите, что едите на завтрак, как часто пьете воду, какие ощущения испытываете при тех или иных действиях? У доктора в результате должна сложиться полная картина об образе жизни пациента. В Китае верят, что здоровье зависит от жизненной энергии Ци и баланса мужской и женской энергий Инь и Ян. Потому чтобы излечить недуг, нужно вернуть гармонию в энергообмен».

Секрет №2 «Сигары, иголки и банки – вместо таблеток»

По мнению китайских лекарей, восстановить энергетический баланс можно с помощью воздействия на активные точки, расположенные по всему телу. Для этого медики используют акупунктуру – иглоукалывание, моксотерапию – прогревание сигарами из полыни и вакуумную терапию – тот самый «бабушкин» метод лечения простуды банками у нас.

«Все эти процедуры, кажущиеся нам примитивными и изжившими себя, в Китае пользуются огромным спросом, – говорит журналистка Нового канала. – Я провела целый день в клинике, и, поверьте, пациенты идут один за другим. В кабинете иглоукалывания лечатся от многих болезней внутренних органов, бессонницы и пониженного иммунитета. Тлеющими сигарами прогревают активные точки, чтобы избавиться от различных спазмов. С помощью банок при мне лечили пациента от болей в спине. Удивили и «медикаменты». Например, сушеная кожа змеи – от проблем по части дерматологии».

Секрет №3 «Дожить до 100 лет поможет правильное питание и исключение алкоголя»

Медики из Поднебесной верят, что любую болезнь – физическую или душевную – лучше предотвратить, чем лечить. В этом их мнение сходится с мнением врачей всего мира. А вот понятие «правильное питание» в Европе и Азии очень отличается.

«Китайская кухня для нашего человека – то еще испытание, – вспоминает Оля Манько. – Кажется, они едят все подряд. Например, если это курица, то ее съедают полностью – с головой, ногами и даже коготками! Соусы и заправки пахнут там очень неприятно, словно все давно протухло. При этом китайцы могут хвастаться своим здоровьем. Вероятно, им идеально подходит такой рацион. Еще я слышала, что местные жители мало пьют, потому что даже от маленькой дозы алкоголя быстро хмелеют. Во время испытания одной из вакансий я побывала на китайской свадьбе. Жениху с невестой в бокалы вместо шампанского наливали лимонад, чтобы молодожены были бодрыми весь вечер».