Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден у Німеччині проведе зустріч з лідерами трьох європейських країн – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден у Німеччині проведе зустріч з лідерами трьох європейських країн – CNN
Байден зустрінеться з канцлером Німеччини, президентом Франції та прем’єр-міністром Великої Британії
фото з відкритих джерел

Зустріч у так званому форматі «четвірки», швидше за все, буде стосуватися підтримки України

Цього тижня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відвідає Німеччину. Тут він планує провести низку зустрічей. Про це повідомляє CNN.

За словами трьох західних чиновників, очікується, що Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні цього тижня.

Минулого тижня Байден мав головувати на засіданні Контактної групи з оборони Україні у формату «Рамштайн», де також мав бути і президент України Володимир Зеленський. Але візит президента США до Німеччини було скасовано через негоду. Байден пообіцяв перенести поїздку до Німеччини, але перспективи зустрічі так званої європейської четвірки були неясні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідає Німеччину до кінця цього тижня. Берлін підтвердив візиту американського президента. Це буде другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді – проте перший державний. Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.

Як відомо, американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом мав уразити Флориду. 

Раніше повідомлялося, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

До слова, Берлін планував запросити до Німеччини президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні. Зустріч у так званому форматі «четвірки», швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден Олаф Шольц Велика Британія Німеччина Еммануель Макрон США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джеймс Ерл «Джиммі» Картер-молодший народився 1 жовтня 1924 року в Плейнс (штат Джорджія, США), в сім'ї фермера
Найстаріший з президентів США відзначив сторіччя
1 жовтня, 15:06
Кортеж з президентом Кеннеді і його дружиною Жаклін в Далласі за кілька хвилин до вбивства, 22 листопада 1963 року
Унікальні кадри після вбивства президента Кеннеді продані на аукціоні
30 вересня, 23:00
Ще у грудні 2023 року, через введені санкції у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, іноземні компанії заморозили участь у проєкті Arctic LNG 2
Індія відмовилася від купівлі газу з підсанкційного російського проєкту – Reuters
27 вересня, 15:56
Низка країн світу увійшли до списку наддержав
Найсильніші держави світу: опубліковано рейтинг
26 вересня, 11:00
Байден готується до переговорів, але увага світу на Трампі та Гарріс – AP
Байден готується до переговорів, але увага світу на Трампі та Гарріс – AP
21 вересня, 06:46
Генсек уточнив, що чим надійнішою буде довгострокова підтримка України з боку НАТО, тим швидше може завершитися війна
Чим більше в України буде зброї, тим вища ймовірність завершення війни – Столтенберг
20 вересня, 01:00
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
17 вересня, 22:28
За словами постпреда США, задум Зеленського щодо завершення війни «викладає стратегію та план, які можуть працювати»
США ознайомились з планом Зеленського для закінчення війни
17 вересня, 21:28
З виступу президента Зеленського найбільший резонанс викликала тема «Плану перемоги», який він збирається представити у США
Конференція YES: план перемоги Зеленського та перспективи для Росії
17 вересня, 19:02

Політика

У Єврокомісії діятимуть нові правила для прийому на роботу
У Єврокомісії діятимуть нові правила для прийому на роботу
Навіщо Китай хоче бути посередником між Україною та РФ: Welt розкрила наміри Піднебесної
Навіщо Китай хоче бути посередником між Україною та РФ: Welt розкрила наміри Піднебесної
Байден у Німеччині проведе зустріч з лідерами трьох європейських країн – CNN
Байден у Німеччині проведе зустріч з лідерами трьох європейських країн – CNN
Україна вимагає включити РФ до чорного списку FATF: Politico пояснило наслідки для Путіна
Україна вимагає включити РФ до чорного списку FATF: Politico пояснило наслідки для Путіна
Білий дім про наявність північнокорейських військ в Україні: Нові рівні відчаю Путіна
Білий дім про наявність північнокорейських військ в Україні: Нові рівні відчаю Путіна
Чому США не збиватимуть російські ракети над Україною: відповідь Пентагона
Чому США не збиватимуть російські ракети над Україною: відповідь Пентагона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
53K
Масові рейди ТЦК: Нацрада звернулася з вимогою до медіа
36K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
35K
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua