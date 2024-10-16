Байден у Німеччині проведе зустріч з лідерами трьох європейських країн – CNN

Зустріч у так званому форматі «четвірки», швидше за все, буде стосуватися підтримки України

Цього тижня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відвідає Німеччину. Тут він планує провести низку зустрічей. Про це повідомляє CNN.

За словами трьох західних чиновників, очікується, що Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні цього тижня.

Минулого тижня Байден мав головувати на засіданні Контактної групи з оборони Україні у формату «Рамштайн», де також мав бути і президент України Володимир Зеленський. Але візит президента США до Німеччини було скасовано через негоду. Байден пообіцяв перенести поїздку до Німеччини, але перспективи зустрічі так званої європейської четвірки були неясні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідає Німеччину до кінця цього тижня. Берлін підтвердив візиту американського президента. Це буде другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді – проте перший державний. Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.

Як відомо, американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом мав уразити Флориду.

Раніше повідомлялося, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

До слова, Берлін планував запросити до Німеччини президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні. Зустріч у так званому форматі «четвірки», швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України.