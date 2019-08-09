«Грубая подделка»: кто такой Юрий Великий и как он стал новым Зеленским



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Участник студии «Квартал 95» Александр Пикалов подтвердил, что президента Владимира Зеленского будет пародировать Юрий Великий

Об этом Пикалов сообщил в эфире телеканала «1 + 1».

«Пока это грубая подделка. Но мы будем его шлифовать. Зеленского нельзя заменить, потому что у него огромная харизма», - сказал Пикалов.

Юрий Великий – это украинский комик из дуэта «Братья Шумахеры». Дуэт выступал в Вечернем квартале.

Юрию Великому 39 лет. Он закончил Одесский институт инженеров морского флота. На сцене с 2009 года. Имеет прозвище «украинский Стэтхэм», из-за сходства с голливудским актером. Его фетиш - вкусная еда. Хобби - собирание моделей кораблей. Друзья отмечают его привычку опаздывать, а также хорошие спортивные данные.

Попал на большую сцену после знакомства с Владимиром Зеленским.

«В одном из одесских клубов. Оказывается, были общие друзья, которые Вове все уши о нас прожужжали. Видимо, Зеленскому уже самому стало любопытно посмотреть, кого ему сватают. Мы встретились, показали свои работы, и он пригласил сняться в «Бойцовском клубе». Конечно же, хотелось поучаствовать в телепроекте — это новый опыт. Ездили на съемки, показывали свои пародии — они были нашей фишкой», - рассказал Великий о знакомстве с Зеленским.





Джерело: uaportal.com