«Грубая подделка»: кто такой Юрий Великий и как он стал новым Зеленским
Участник студии «Квартал 95» Александр Пикалов подтвердил, что президента Владимира Зеленского будет пародировать Юрий Великий
Об этом Пикалов сообщил в эфире телеканала «1 + 1».
«Пока это грубая подделка. Но мы будем его шлифовать. Зеленского нельзя заменить, потому что у него огромная харизма», - сказал Пикалов.
Юрий Великий – это украинский комик из дуэта «Братья Шумахеры». Дуэт выступал в Вечернем квартале.
Юрию Великому 39 лет. Он закончил Одесский институт инженеров морского флота. На сцене с 2009 года. Имеет прозвище «украинский Стэтхэм», из-за сходства с голливудским актером. Его фетиш - вкусная еда. Хобби - собирание моделей кораблей. Друзья отмечают его привычку опаздывать, а также хорошие спортивные данные.
Попал на большую сцену после знакомства с Владимиром Зеленским.
«В одном из одесских клубов. Оказывается, были общие друзья, которые Вове все уши о нас прожужжали. Видимо, Зеленскому уже самому стало любопытно посмотреть, кого ему сватают. Мы встретились, показали свои работы, и он пригласил сняться в «Бойцовском клубе». Конечно же, хотелось поучаствовать в телепроекте — это новый опыт. Ездили на съемки, показывали свои пародии — они были нашей фишкой», - рассказал Великий о знакомстве с Зеленским.
Джерело: uaportal.com