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    Экс-участница шоу «Холостяк», жена депутата Юрия Аристова уверена, что успех мужа - ее рук дело

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    Экс-участница шоу «Холостяк», жена депутата Юрия Аристова уверена, что успех мужа - ее рук дело
    instagram.com/marynaaristova

    Экс-участница шоу «Холостяк» в своем Instagram поделилась размышлениям о том, что везение сопутствует мужа только тогда, когда его жена довольна отношениями в браке

    «Когда женщина испытывает наслаждение и счастье от отношений, ее мужу начинает везти, перед ним открываются все двери и удача начинает следовать за ним по пятам. Потому что в своем счастливом и радостном внутреннем состоянии силой своего творческого мышления женщина благословляет мужчину на успех и привлекает в его жизнь благоприятные события», - процитировала чьи-то мысли у себя на странице Аристова.

    Ранее Марина рассказывала, что когда начинались их отношения, у Юрия было довольно неустойчивое финансовое состояние. Поэтому преуспел и вырос он уже во время брака с ней.

    «И если бы на тот момент он был олигархом, то вряд ли бы я с ним была. Это был другой человек. Он вырос, стал успешным, но рос он вместе со мной. Когда человек прошел большой путь и стал кем-то, у него очень много тараканов в голове. А когда ты получаешь еще и не суперуспешного и не супербогатого человека, но перспективного, то у тебя  карт-бланш. Он знает, как ты попала в его жизнь, и понимает, какой он есть», - рассказала в одном из интервью Марина. 

    «А он у меня очень классный, добрый, семейный, нереально крутой папа, он детей обожает. Самое большое счастье для него – это семья. Он у меня жутко семейный. А если увидеть его в обычной ситуации - хочется застрелиться, потому что выглядит он очень жестко», - добавила Аристова. 

    Сейчас в Аристов двое совместных детей: Маша и Роберт. Также Юрий имеет старшего сына Артема от первого брака, а Марина - дочь Диану.

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    instagram.com/marynaaristova
    instagram.com/marynaaristova
    instagram.com/marynaaristova
    instagram.com/marynaaristova
    instagram.com/marynaaristova
    instagram.com/marynaaristova
    instagram.com/marynaaristova
    instagram.com/marynaaristova
    instagram.com/marynaaristova

    Как известно, Аристовы владеют рестораном рыбных блюд, которым руководит Марина. Они много путешествуют, и в мае всей большой семьей отдыхали в Бодруме.

    Джерело: tabloid.pravda.com.ua

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