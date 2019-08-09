Экс-участница шоу «Холостяк», жена депутата Юрия Аристова уверена, что успех мужа - ее рук дело



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instagram.com/marynaaristova

Экс-участница шоу «Холостяк» в своем Instagram поделилась размышлениям о том, что везение сопутствует мужа только тогда, когда его жена довольна отношениями в браке

«Когда женщина испытывает наслаждение и счастье от отношений, ее мужу начинает везти, перед ним открываются все двери и удача начинает следовать за ним по пятам. Потому что в своем счастливом и радостном внутреннем состоянии силой своего творческого мышления женщина благословляет мужчину на успех и привлекает в его жизнь благоприятные события», - процитировала чьи-то мысли у себя на странице Аристова.

Ранее Марина рассказывала, что когда начинались их отношения, у Юрия было довольно неустойчивое финансовое состояние. Поэтому преуспел и вырос он уже во время брака с ней.

«И если бы на тот момент он был олигархом, то вряд ли бы я с ним была. Это был другой человек. Он вырос, стал успешным, но рос он вместе со мной. Когда человек прошел большой путь и стал кем-то, у него очень много тараканов в голове. А когда ты получаешь еще и не суперуспешного и не супербогатого человека, но перспективного, то у тебя карт-бланш. Он знает, как ты попала в его жизнь, и понимает, какой он есть», - рассказала в одном из интервью Марина.

«А он у меня очень классный, добрый, семейный, нереально крутой папа, он детей обожает. Самое большое счастье для него – это семья. Он у меня жутко семейный. А если увидеть его в обычной ситуации - хочется застрелиться, потому что выглядит он очень жестко», - добавила Аристова.

Сейчас в Аристов двое совместных детей: Маша и Роберт. Также Юрий имеет старшего сына Артема от первого брака, а Марина - дочь Диану.

Как известно, Аристовы владеют рестораном рыбных блюд, которым руководит Марина. Они много путешествуют, и в мае всей большой семьей отдыхали в Бодруме.

Джерело: tabloid.pravda.com.ua