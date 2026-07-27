Хмарочос заввишки понад кілометр: Саудівська Аравія будує першу в світі мегаспоруду (фото)

Висота споруди вже сягнула 426 м, а будівельники звели понад сотню поверхів

У саудівському місті Джидда триває зведення вежі, яка має стати першим у світі кілометровим хмарочосом. Наразі будівельники звели 106 із запланованих 160 поверхів. Завершити проєкт планують у 2028 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Geek Week.

Будівництво вежі Джидди розпочалося у 2013 році, але впродовж багатьох років неодноразово відкладалося, що викликало сумніви щодо його завершення. Прорив стався у 2025 році, коли роботи остаточно відновилися, і з того часу хмарочос неухильно зростає.

Після завершення будівництва вежа Джидди не лише стане найвищою будівлею у світі, а й матиме найвищий у світі оглядовий майданчик, розташований на висоті понад 640 м, із панорамним видом на Червоне море.

Візуалізація вежі Джидди. Очікується, що хмарочос поб'є світовий рекорд висоти. Фото: Jeddah Economic Company

Проєкт передбачає 59 ліфтів та близько 530 тис. кв. м корисної площі. Також у будівлі застосують сучасні системи кондиціонування повітря й енергоефективні фасади, адаптовані до місцевого клімату.

Одним із авторів проєкту є архітектор Адріан Сміт, який також брав участь у створенні Бурдж-Халіфи – нині найвищої будівлі у світі.

Нагадуємо, наразі найвищим хмарочосом у світі залишається Бурдж-Халіфа заввишки 828 м у Дубаї (Об’днані Арабські Емірати), однак вежа Джидди має перевершити цей рекорд після завершення будівництва.

Вежа Джидди є одним із ключових елементів програми Saudi Vision 2030, яка має диверсифікувати економіку країни та зменшити її залежність від нафти. Хмарочос покликаний стати новою туристичною атракцією та стимулювати економічний розвиток Джидди.

Нагадаємо, в іспанському місті Бенідорм завершили будівництво хмарочоса Intempo. Це найвищий житловий будинок у всій Європі.