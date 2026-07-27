У Росії жінка прийшла до лікарів зі зламаними голками в нозі (фото)

Росіянка відвідала сеанс акупунктури, який обернувся для неї серйозними проблемами зі здоровʼям

Лікар із традиційної медицини «забув» у нозі росіянки голки

Росіянка звернулася до лікарів зі скаргами на біль у нозі. Після процедури з голковколювання вона майже не могла ходити. Про це пише «Главком» із посиланням на Oddity Central.

Росіянка сходила на сеанс акупунктури (метод традиційної китайської медицини, який передбачає введення в тіло тонких голок, – «Главком») до місцевого спеціаліста у Красноярську. Однак після процедури її стан погіршився.

Вона не могла ставати на ногу. Як виявив рентген, у нозі росіянки залишилося щонайменше 10 уламків від голок, якими їй робили процедуру. Саме вони викликали дискомфорт та біль.

У нозі росіянки виявили щонайменше 10 уламків голок фото: Oddity Central

Врешті лікарі призначили пацієнтці антибіотики та протизапальні препарати. Якщо ж росіянці не стане краще, їй доведеться провести складну операцію, адже видалити дрібні уламки голок дуже складно.

Нагадаємо, 39-річна мешканка Шотландії Джеймі Стівен розповіла, як звичайний побутовий випадок перетворився на боротьбу за життя та завершився ампутацією ноги. Жінка, багато років жила з цукровим діабетом 1 типу, вона занесла серйозну інфекцію після того, як випадково наступила на шматочок собачого корму.

До слова, у Китаї хірурги видалили з тіла пацієнта ртутний термометр. Чоловік жив зі стороннім предметом у тілі з підліткового віку. Ще у 12 років він проковтнув термометр. Підліток не розповів нікому про цей інцидент, оскільки боявся реакції батьків.

У Фінляндії закрили східний кордон із Росією, після чого помітно зменшилися випадки зараження сифілісом та гонореєю. Зниження рівня захворювань на венеричні хвороби в Східній Фінляндії підтвердив дослідник Управління соціального здоров’я (THL) Міка Гісслер. За його словами закриття кордону позитивно вплинуло на статистику, він також зауважив, що саме з Росії потрапляли інфекції.