Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Чорногорія запровадила щомісячну «менструальну відпустку», але не для всіх жінок

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Жінки у Чорногорії матимуть декілька днів відпустки на час менструацій
фото з відкритих джерел

Право на відпустку під час менструації матимуть жінки, які мають певні діагнози

У Чорногорії парламент ухвалив поправки до Закону про медичне страхування, яке отримують жінки. Працівниці отримуватимуть по дні «менструальної відпустки» на місяць. Однак не всі жінки зможуть отримати такі вихідні. Про це пише «Главком» із посиланням на Vijesti.

Так, право на відпустку на період менструації у Чорногорії зможуть отримати жінки, які мають вторинну дисменорею. Йдеться про болісні менструації, які викликають такі діагнози, як ендометріоз, поліпи, міома, запалення яєчників, синдром полікістозних яєчників та інші захворювання.

Жінки з вторинною дисменореєю матимуть право на особливу категорію тимчасової непрацездатності.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має врегулювати питання вторинної дисменореї. Зокрема, його автори вважають, що це допоможе позбутися упередженого ставлення до жінок на роботі та також допомогти поєднувати турботу про здоров’я з робочими обовʼязками.

Правки до закону ще в березні подала депутатка Євросима Пейович. 27 липня парламент одноголосно підтримав запропоновані правки до закону.

Як писав «Главком», парламент Іспанії також схвалив закон про надання оплачуваної відпустки жінкам, які страждають на сильні менструальні болі. Це перша європейська країна, яка ухвалила такий закон. Законопроєкт дає жінкам право на стільки відпусток, скільки їм потрібно, при цьому оплачує таку відпустку державна система соціального забезпечення, а не роботодавці. 

Нагадаємо, Шотландія стала першою країною у світі, яка безоплатно надаватиме жінкам засоби інтимної гігієни, необхідні під час менструації. Влада обіцяла, що на території Шотландії відкриється понад 1000 пунктів із безкоштовними засобами жіночої гігієни. 

Читайте також:

Теги: здоров'я жінка закон Чорногорія відпустка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий закон США навряд стане остаточним вироком для російської економіки
Санкції США проти РФ. Чому закон Грема-Блюменталя не панацея
Сьогодні, 09:50
Чорногорія готується скасувати безвізовий режим для росіян і білорусів
Улюблений курорт росіян може скасувати для них безвізовий режим
24 липня, 20:56
Ейлін Левін щочетверга грає в покер та кожен ранок читає розсилки на електронній пошті
«Досі працює». 101-річна журналістка назвала три секрети довголіття
22 липня, 04:00
Дідусь помітив зникнення онука та разом із матір'ю одразу почав пошуки
Трагедія на Рівненщині: дворічний хлопчик потонув у ставку
21 липня, 22:10
Дослідники проаналізували дані сотень тисяч учасників британського біомедичного проєкту UK Biobank
ДНК неандертальців підвела імунітет сучасних людей – вчені
17 липня, 04:14
Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
10 липня, 05:50
Ентоні Гопкінс позує зі своєю дружиною
88-річний актор Ентоні Гопкінс занепокоїв шанувальників після різкого схуднення (фото)
7 липня, 16:51
Власники вирішили переробити дах, що влетіло у копієчку
Подружжя купило стару хату в селі і витратило на ремонт пів мільйона
5 липня, 17:15
Мадонна розповіла, хто підтримав її під час складної хвороби
Мадонна два дні провела в комі через складний діагноз: подробиці
2 липня, 18:16

Здоров'я

Чорногорія запровадила щомісячну «менструальну відпустку», але не для всіх жінок
Чорногорія запровадила щомісячну «менструальну відпустку», але не для всіх жінок
У Львові лікарі 10 років рятують юну пацієнтку від рідкісної генетичної хвороби
У Львові лікарі 10 років рятують юну пацієнтку від рідкісної генетичної хвороби
Пережила Другу світову та голод: 105-річна жінка з Чернігівщини розкрила секрети довголіття
Пережила Другу світову та голод: 105-річна жінка з Чернігівщини розкрила секрети довголіття
У Росії жінка прийшла до лікарів зі зламаними голками в нозі (фото)
У Росії жінка прийшла до лікарів зі зламаними голками в нозі (фото)
Пережила Велику депресію та Другу світову: 107-річна американка поділилася секретами довголіття
Пережила Велику депресію та Другу світову: 107-річна американка поділилася секретами довголіття
Дослідники пов'язали популярні препарати для схуднення з випадінням волосся
Дослідники пов'язали популярні препарати для схуднення з випадінням волосся

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua