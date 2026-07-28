Чорногорія запровадила щомісячну «менструальну відпустку», але не для всіх жінок

Жінки у Чорногорії матимуть декілька днів відпустки на час менструацій

Право на відпустку під час менструації матимуть жінки, які мають певні діагнози

У Чорногорії парламент ухвалив поправки до Закону про медичне страхування, яке отримують жінки. Працівниці отримуватимуть по дні «менструальної відпустки» на місяць. Однак не всі жінки зможуть отримати такі вихідні. Про це пише «Главком» із посиланням на Vijesti.

Так, право на відпустку на період менструації у Чорногорії зможуть отримати жінки, які мають вторинну дисменорею. Йдеться про болісні менструації, які викликають такі діагнози, як ендометріоз, поліпи, міома, запалення яєчників, синдром полікістозних яєчників та інші захворювання.

Жінки з вторинною дисменореєю матимуть право на особливу категорію тимчасової непрацездатності.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має врегулювати питання вторинної дисменореї. Зокрема, його автори вважають, що це допоможе позбутися упередженого ставлення до жінок на роботі та також допомогти поєднувати турботу про здоров’я з робочими обовʼязками.

Правки до закону ще в березні подала депутатка Євросима Пейович. 27 липня парламент одноголосно підтримав запропоновані правки до закону.

Як писав «Главком», парламент Іспанії також схвалив закон про надання оплачуваної відпустки жінкам, які страждають на сильні менструальні болі. Це перша європейська країна, яка ухвалила такий закон. Законопроєкт дає жінкам право на стільки відпусток, скільки їм потрібно, при цьому оплачує таку відпустку державна система соціального забезпечення, а не роботодавці.

Нагадаємо, Шотландія стала першою країною у світі, яка безоплатно надаватиме жінкам засоби інтимної гігієни, необхідні під час менструації. Влада обіцяла, що на території Шотландії відкриється понад 1000 пунктів із безкоштовними засобами жіночої гігієни.