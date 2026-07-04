100-річний голлівудський актор Дік Ван Дайк показався на ходунках: ексклюзивні кадри

Дік Ван Дайк і Арлін Сільвер одружилися у 2012 році

Дік Ван Дайк вперше показався на ходунках, раніше актор ходив із тростиною

100-річний американський актор та комік Дік Ван Дайк показався на прогулянці з дружиною, 54-річною Арлін Сільвер, у Лос-Анджелесі. Папараці зазнімкували зірку Голлівуду на ходунках. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six.

Дік Ван Дайк разом з дружиною відправилися до Starbucks. Під час прогулянки фотокореспонденти помітили, як дружина актора допомагала йому пересуватися вулицею. Вона підтримала його, коли він виходив з машини та став на ходунки.

Дружина актора допомагала йому пересуватися вулицею фото: BackGrid

Актор був одягнений у білу сорочку, сині штани та чорні капці. Водночас Арлін Сільвер обрала для прогулянки вуличний стиль: вона одягла чорний світшот із малюнком, зелену майку, чорні штани та темні капці з яскравими шкарпетками.

фото: BackGrid

Востаннє подружжя з'являлося на публіці у квітні цього року на відкритті Malibu Urgent Care. Тоді зірка Голлівуду ходив за допомогою тростини. На заході музикант Герб Алперт склав парі компанію.

фото: BackGrid

Дік Ван Дайк та Арлін Сільвер одружилися у 2012 році. «Я познайомився з Арлін у 2006 році, і вона швидко стала моєю спорідненою душею та коханням усього мого життя», – розповідав актор.

фото: BackGrid

За його словами, дружина змушує його почуватися молодшим. Він також зізнавався, що не боїться смерті. «Смерть насправді мене не лякає, хоча я хотів би жити набагато довше!» – говорив він.

Як розповідав «Главком», 100-річний американський актор та комік Дік Ван Дайк поділився секретом свого довголіття. Наукові дослідження підтвердили слова актора, адже секрет його довголіття дійсно може допомогти прожити довше.