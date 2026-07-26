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Алла Пугачова пояснила, чому тепер використовує ціпок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Співачка відверто розповіла, що невдало впала та зламала ногу в районі кульшового суглоба
фото: скріншот із відео

Співачка зізналася, що зламала ногу

Співачка Алла Пугачова з’явилася на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala під руку з Максимом Галкіним і з елегантною тростиною в руках. Як з'ясувалося, це не новий елемент її іміджу, а вимушений захід після серйозної травми. Про це повідомляє «Главком».

У розмові з журналістами співачка відверто розповіла, що невдало впала та зламала ногу в районі кульшового суглоба. Через це артистка майже чотири місяці була практично прикута до ліжка. За її словами, через знерухомлення в неї навіть почалися панічні атаки, а медики лякали піврічним постільним режимом.

Утім, лежати так довго Пугачова не стала. Співачка взялася за реабілітацію, розробляла суглоб і крутила педалі на велотренажері, аби знову стати на ноги. Зараз вона вже ходить самостійно, але на публіку та в натовп досі виходить із ціпком – просто щоб перестрахуватися й знову не впасти.

Попри пережите, співачка багато жартувала, показувала, як робила перші боязкі кроки після травми, і подякувала за побажання здоров'я.

Алла Пугачова пояснила, чому тепер використовує ціпок фото 1

Раніше російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, які після початку повномасштабної війни виїхали з РФ, прокоментували можливість свого візиту до України.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Максим Галкін неодноразово публічно засуджував війну, показував наслідки російських обстрілів українських міст, дотепер вивчає українську мову та виконує українські пісні під час концертів. Через свою антивоєнну позицію він також зазнав переслідування в Росії.

Сама Алла Пугачова після від’їзду з РФ публічно підтримувала чоловіка, хоча значно рідше робила політичні заяви. Пара вже кілька років проживає за межами Росії разом із дітьми.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила атаку на Україну, під прицілом опинилася низка міст, зокрема і столиця. Співачка Наталія Могилевська, яка мешкає в Києві, поділилася, як пройшла її ніч під обстрілами. На це відреагувала російська артистка Алла Пугачова.

Також популярна українська виконавиця Міла Нітіч продемонструвала свою найбільш цінну ювелірну прикрасу – унікальний золотий кулон, який їй колись особисто вручила Алла Пугачова. 

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Теги: росія здоров'я співачка Максим Галкін Алла Пугачова

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