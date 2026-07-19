Вундеркінд збірної Іспанії встановив унікальне досягнення у фіналі Чемпіонату світу 2026

Талант «Фурії Рохи» вписав власне ім'я в історію футболу

Нападник національної команди Іспанії Ламін Ямаль став першим футболістом у віці до 20 років із участю у фіналах чемпіонатів Європи та світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Піренеєць вийшов у стартовому складі на фінал Мундіалю-2026 проти збірної Аргентини. Ямалю в день вирішального поєдинку виповнилося 19 років 6 днів. Раніше він зіграв у фіналі Євро-2024.

Два роки тому нападник став наймолодшим футболістом в історії фіналів європейських першостей (17 років 1 день). Натомість у фіналах чемпіонатів світу він – лише третій за юністю. Рекордсменом залишається бразилець Пеле, який зіграв у вирішальному поєдинку в 17 років 249 днів.

Ямаль до фіналу зіграв сім поєдинків на Чемпіонаті світу 2026. До свого активу він записав один гол. На Євро-2024 його результативність була вищою – один забитий м'яч і чотири асисти (сім матчів).

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі залишився один поєдинок. Напередодні збірна Франції поступилася Англії (4:6) у матчі за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. «Альбіселесте» – чинні чемпіони планети.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.