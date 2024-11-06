Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Вчені дослідили, що допомагає знизити ризик раку кишечника на 11%

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Люди, активні як на початку, так і в кінці дня, мали на 11% нижчий ризик колоректального раку
фото з відкритих джерел

У дослідженні використовували дані 86 252 осіб віком від 42 до 79 років, які відстежували свою фізичну активність

Згідно з дослідженням, більша активність вранці та ввечері може знизити ризик раку кишечника на 11%. Про це повідомляє The Guardian.

Дослідники заявили, що виділення конкретних моментів, коли фізична активність була «найбільш корисною», може прокласти шлях до цілеспрямованих стратегій профілактики раку. Висновки опубліковано в журналі BMC Medicine.

У дослідженні використовували дані 86 252 осіб віком від 42 до 79 років, які відстежували свою фізичну активність за допомогою пристрою, відомого як акселерометр.

Близько 529 випадків раку кишечника відбулися протягом періоду спостереження, який тривав понад п’ять років. Дослідники виділили чотири моделі активності: безперервна активність протягом дня, активність пізно вдень, активність вранці та ввечері та активність опівдні та вночі.

Вчені виявили, що два щоденних піки активності, приблизно о 8 ранку та 6-ій вечора, «були пов’язані зі зниженням ризику колоректального раку, крім переваг загальної фізичної активності».

Люди, активні як на початку, так і в кінці дня, мали на 11% нижчий ризик колоректального раку порівняно з 6% для денної активності та без змін у середині дня та вночі. 

Професор Міхаель Лейцманн, очільник відділу епідеміології та профілактичної медицини в Регенсбурзі, був провідним автором дослідження.

«Наше дослідження підкреслює, що не тільки фізична активність важлива для зниження ризику колоректального раку, але й час піка активності протягом дня може відігравати вирішальну роль», – сказав він. Рак кишечника, також відомий як колоректальний рак, може розвинутися в будь-якій частині товстого кишечника, що включає товсту і пряму кишку. Це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань у світі.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон, колишній шотландський трековий велогонщик Кріс Хой повідомив, що діагностований у нього рак передміхурової залози досяг термінальної стадії.

В інтерв'ю The Times 48-річний спортсмен також розповів, що згідно з оцінкою лікарів, йому залишилося жити від двох до чотирьох років.

Читайте також:

Теги: рак хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2023 році працівники в середньому пропустили 19,4 дні через хворобу, у 2022-му – 22,4 дні
Чому падає економіка Німеччини: Financial Times звинуватила хворих працівників
Вчора, 08:35
Дієта та відмова від солодкого – шлях до здоров'я
Ендокринолог назвала єдиний продукт, який взагалі не потрібен здоровій людині
4 листопада, 21:30
Зусилля людини, яка хоче схуднути на тлі хронічного стресу, не призведуть до бажаного результату
«Бодіпозитив – шкідливий тренд». Розмова з ендокринологом про війну, стрес, діабет та ожиріння Здоров’я
2 листопада, 17:18
Наразі гамбургерами McDonald's отруїлися 90 людей, один із пацієнтів помер
Масове отруєння в McDonald's: експерти знайшли джерело інфекції
31 жовтня, 13:53
Колишній кінопродюсер проходить курс лікування від раку кісткового мозку за ґратами
У скандального кінопродюсера Вайнштейна виявлено рідкісну форму раку
22 жовтня, 11:08
Хой 11 разів перемагав на чемпіонатах світу
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії
20 жовтня, 14:21
«Моральне уродство і нечувана деградація теперішньої прокуратури», – так Рябошапка прокоментував скандал із правоохоронцями Хмельниччини
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
17 жовтня, 16:50
За минулий тиждень на коронавірус захворіло 47 дітей
У столиці зростає кількість хворих дітей на Covid-19
9 жовтня, 07:12
Путін просив Трампа, щоб той не розголошував інформацію про передачу дефіцитних тестів
Трамп таємно надсилав Путіну дефіцитні тести на Covid-19 – WP
8 жовтня, 19:20

Здоров'я

Вчені дослідили, що допомагає знизити ризик раку кишечника на 11%
Вчені дослідили, що допомагає знизити ризик раку кишечника на 11%
Пісні американських співачок рекомендовано для серцево-легеневої реанімації
Пісні американських співачок рекомендовано для серцево-легеневої реанімації
Король Великої Британії змінив раціон харчування через боротьбу із раком
Король Великої Британії змінив раціон харчування через боротьбу із раком
У скандального кінопродюсера Вайнштейна виявлено рідкісну форму раку
У скандального кінопродюсера Вайнштейна виявлено рідкісну форму раку
Поширена в Україні. Названо рослину, яка здатна підвищити імунітет
Поширена в Україні. Названо рослину, яка здатна підвищити імунітет
Вчені фіксують зростання захворюваності на рак молочної залози
Вчені фіксують зростання захворюваності на рак молочної залози

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
74K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
18K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
13K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua