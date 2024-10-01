Вчені фіксують зростання захворюваності на рак молочної залози

Останній звіт учених виявив, що один із видів раку вже переключився на людей молодше 50 років і загрожує мільйонам

Останній звіт показав, що кількість випадків раку молочної залози серед жінок до 50 років збільшується, особливо у віковій групі 20-29 років, де ріст захворюваності становить 2,2% щороку. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Вчені б'ють на сполох, адже рання діагностика є ключовою для успішного лікування, але у молодих жінок хворобу часто виявляють на пізніших стадіях. Це пов'язано з тим, що планові обстеження, зокрема мамографія, зазвичай призначають жінкам старшого віку.

До того ж рак грудей у молодих жінок часто буває агресивнішим і має гірший прогноз. Точні причини цього явища поки невідомі, але вчені припускають, що це може бути пов'язано зі зміною способу життя, гормональними факторами, затримкою народження дітей та іншими факторами. Лікарі наголошують на важливості регулярних самообстежень та своєчасного звернення до фахівців при виявленні будь-яких підозрілих симптомів. Здоровий спосіб життя також може знизити ризик розвитку раку грудей.

Попри зниження смертності від цієї хвороби в США, зростання захворюваності серед молодших жінок викликає занепокоєння, оскільки рак у цьому віці часто є агресивнішим і важче діагностується на ранніх стадіях. Прогнозується, що кількість онкологічних захворювань сягне піка до 2050 року.

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