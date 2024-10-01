Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Вчені фіксують зростання захворюваності на рак молочної залози

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На рак молочної залози хворіють усе більше молодих жінок
фото з відкритих джерел

Останній звіт учених виявив, що один із видів раку вже переключився на людей молодше 50 років і загрожує мільйонам

Останній звіт показав, що кількість випадків раку молочної залози серед жінок до 50 років збільшується, особливо у віковій групі 20-29 років, де ріст захворюваності становить 2,2% щороку. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Вчені б'ють на сполох, адже рання діагностика є ключовою для успішного лікування, але у молодих жінок хворобу часто виявляють на пізніших стадіях. Це пов'язано з тим, що планові обстеження, зокрема мамографія, зазвичай призначають жінкам старшого віку.

До того ж рак грудей у молодих жінок часто буває агресивнішим і має гірший прогноз. Точні причини цього явища поки невідомі, але вчені припускають, що це може бути пов'язано зі зміною способу життя, гормональними факторами, затримкою народження дітей та іншими факторами. Лікарі наголошують на важливості регулярних самообстежень та своєчасного звернення до фахівців при виявленні будь-яких підозрілих симптомів. Здоровий спосіб життя також може знизити ризик розвитку раку грудей.

Попри зниження смертності від цієї хвороби в США, зростання захворюваності серед молодших жінок викликає занепокоєння, оскільки рак у цьому віці часто є агресивнішим і важче діагностується на ранніх стадіях. Прогнозується, що кількість онкологічних захворювань сягне піка до 2050 року.

Нагадаємо, чому так багато молоді стало хворіти на рак. Науковці пояснили цей феномен.

Теги: рак феномен вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Пісні Клавдії Петрівни – це свідчення того, що епоха постмодернізму в Україні вже настала»
Браво, Клавдіє Петрівно! Але чи є тут привід пишатися?
4 вересня, 21:09
Мікропластик стає небезпечним для здоров'я людей
Людський мозок дедалі більше потерпає від мікропластику: дослідження
3 вересня, 05:00
У наступні місяці після спекотних днів народжується менше дітей
Спека суттєво впливає на народжуваність – The Economist
10 вересня, 11:48
Смужка новго матеріалу товщиною 0,04 мм витримує навантаження 6 кг
Ізраїльські вчені розробили їстівний пластик із новими властивостями
13 вересня, 04:00
Якщо ж ви боїтеся нашкодити тваринам, то зверніться до спеціалістів із порятунку диких тварин
Що робити, якщо вдома знайшли кажана: поради
14 вересня, 15:38
Дослідники готуються зважити місячні зразки Chang'e 6
З чого складається ґрунт зі зворотного боку Місяця: китайські вчені зробили відкриття
18 вересня, 03:30
У рамках конференції BioGeNext, яка триває зараз у Києві і співорганізатором якої є ІМБГ, предствалено стенд, присвячений загиблим вченим
Стало відомо, скільки вчених убила Росія від початку повномасштабного вторгнення
19 вересня, 12:16
Вчені вважають, що зелена енергетика здатна допомогти українцям
В умовах постійних обстрілів Україну може врятувати зелена енергетика – вчені
20 вересня, 02:30
Акула стали все частіше нападати на людей
Акули дедалі частіше нападають на людей – вчені
21 вересня, 01:30

Здоров'я

Вчені фіксують зростання захворюваності на рак молочної залози
Вчені фіксують зростання захворюваності на рак молочної залози
Дослідження показало, кому корисніше довше спати: жінкам чи чоловікам
Дослідження показало, кому корисніше довше спати: жінкам чи чоловікам
Кейт Міддлтон завершила курс лікування від раку
Кейт Міддлтон завершила курс лікування від раку
«Схудла і... вмерла». Патологоанатом звернулася з порадою до охочих скинути вагу
«Схудла і... вмерла». Патологоанатом звернулася з порадою до охочих скинути вагу
Вживання кави перед шопінгом може призвести до імпульсивних покупок – вчені
Вживання кави перед шопінгом може призвести до імпульсивних покупок – вчені
Вчені дослідили, що допомагає комарам «полювати» за людьми
Вчені дослідили, що допомагає комарам «полювати» за людьми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
57K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
37K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони
23K
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч

Новини

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Вчора, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua