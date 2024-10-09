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У столиці зростає кількість хворих дітей на Covid-19

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці зростає кількість хворих дітей на Covid-19
За минулий тиждень на коронавірус захворіло 47 дітей
Фото BBC News

За останній тиждень зареєстровано 2 летальних випадки серед дорослих внаслідок ускладнень, викликаних вірусом

У Києві за минулий тиждень, із 30 вересня по 6 жовтня, медики зафіксували 196 випадків захворювання на коронавірус. Загалом у столиці з 1 січня по 6 жовтня зареєстровано 12 140 хворих. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Також відомо, за останній тиждень зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок ускладнень, викликаних вірусом.

Зазначається, що дорослих за минулий тиждень захворіло 149, дітей – 47. Медики госпіталізували 27 жителів (12 дорослих і 15 дітей).

Загалом у місті з 1 січня по 6 жовтня цього року зареєстровано 12 336 хворих на Covid-19. За цей період у столиці померло 77 людей, внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом.

Медики відзначили, що рівень захворюваності за останній тиждень зменшився у порівнянні з попереднім, але є збільшення хворих серед дітей. Також спостерігається тенденція до зменшення загальної кількості госпіталізованих.

Раніше головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що від початку серпня на Covid-19 захворіли понад 26 тис. українців. Переважна більшість госпіталізованих – пацієнти віком понад 60 років.

До відома, в Україні виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

Теги: хвороба лікарня діти

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