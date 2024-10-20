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Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії
Хой 11 разів перемагав на чемпіонатах світу

Згідно з оцінкою лікарів, Хою залишилося жити від двох до чотирьох років

Шестиразовий олімпійський чемпіон, колишній шотландський трековий велогонщик Кріс Хой повідомив, що діагностований у нього рак передміхурової залози досяг термінальної стадії.

В інтерв'ю The Times 48-річний спортсмен також розповів, що згідно з оцінкою лікарів, йому залишилося жити від двох до чотирьох років.

«Знаєте, всі ми народжуємось і вмираємо, і це лише частина процесу. Ви нагадуєте собі: хіба мені не пощастило, що є ліки, які я можу приймати якнайдовше. Поклавши руку на серце, велику частину часу я налаштований позитивно і відчуваю щире щастя», – заявив Хой.

Після інтерв'ю він також опублікував пост на своїй сторінці у соціальних мережах, у якому зазначив, що почувається здоровим та сильним.

«Ці вихідні ви можете побачити новини про моє здоров'я, тож я просто хочу запевнити вас усіх, що я почуваюся здоровим, сильним і позитивним. Я переповнений любов'ю та підтримкою, наданою мені та моїй сім'ї. Уперед!» , – написав Хой.

Хой – шестиразовий Олімпійський чемпіон та 11-разовий чемпіон світу на велотреку. Він був прапороносцем збірної Великобританії на церемонії відкриття домашніх Ігор-2012 у Лондоні.

Спорстмен завершив професійну кар’єру у 2013 році.

Нагадаємо, український атлет Євген Кривошейцев повідомив, що на фронті загинув український військовий та професійний скелелаз Максим Петренко.

«Сумна звістка… У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні, дворазовий чемпіон світу, майстер спорту міжнародного класу зі скелелазіння Максим Петренко. Світла пам’ять Максиму та всім героям хто загинув захищаючи Україну», – написав Кривошейцев.

Петренко загинув у віці 46 років. Він був уродженцем Луганська. На молодіжних змаганнях Максим неодноразово здобував медалі, зокрема золоті.

На дорослих міжнародних змаганнях найвищою нагородою стала бронза Чемпіонату світу 1999 року в Бірмінгемі. Тоді він став першим українцем і досі єдиним, хто здобув медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні трудність.

Як повідомлялося, захищаючи Україну від ворога, загинув призер Всесвітніх ігор і заслужений майстер спорту України Роман Головатюк. 

Роман Головатюк був одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO. Він здобув популярність в Україні та за її межами ще у 22 роки, коли виграв медаль на X Всесвітніх іграх у Польщі в 2017 році. Після цього він продовжив свою видатну спортивну кар'єру, ставши заслуженим майстром спорту з кікбоксингу WAKO, фіналістом Всесвітніх ігор, чемпіоном світу, багаторазовим володарем Кубків світу та Європи, а також багаторазовим чемпіоном України. Комітет підкреслив, що Головатюк був славетним атлетом, справжнім українцем, воїном і героєм.

У Кам'янець-Подільській міській раді зазначили, що Роман Головатюк зробив значний внесок у розвиток українського спорту. Він залишив свою спортивну кар'єру за покликом серця і відразу після початку війни пішов служити добровольцем.

Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 року в селі Красноставці на Хмельниччині. У 2012 році він вступив до Подільського державного аграрно-технічного університету, а у 2014 році розпочав тренування в секції кікбоксингу. Чоловік був заслуженим майстром спорту з кікбоксингу WAKO, тренувався в Анатолія Лабатюка.

Раніше на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. 

Читайте також: Чемпіон України з фехтування загинув на фронті. Згадаймо Дениса Борейка
Теги: рак онкологія велоспорт хвороба

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