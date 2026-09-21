Головна Скотч Кіно
search button user button menu button

Премʼєра кримінального серіалу «Лінія вогню»: сюжет та головні герої

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Родині Голлінгсвортів доведеться розкрити підступну справу загадкового вбивці
фото: Іnstagram.com/hbomaxsg

Виконавчою продюсеркою «Лінії вогню» стала Дженна Буш Гейгер, донька 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого

Сьогодні, 21 вересня, відбудеться прем’єра кримінальної драми «Лінія вогню». Новий серіал розповість історію родини Голлінгсвортів, представники якої служать у різних американських правоохоронних і федеральних структурах. Що чекає на героїв та хто зіграв членів родини, читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри вересня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Про що новий серіал «Лінія вогню»

Премʼєра кримінального серіалу «Лінія вогню»: сюжет та головні герої фото 1
фото: Іnstagram.com/hbomaxsg
  • Дата виходу: 21 вересня
  • Платформа: NBC, Peacock
  • Жанр: кримінальна драма, процедурал, трилер
  • У ролях: Пітер Краузе, Гоуп Девіс, Кет Каннінг, Томмі О'Браєн, Тейлор Блум, Чарлі Барнетт

Усе життя родини Голлінгсвортів повʼязане із державною службою. Сім'я працює у різних структурах американської системи правопорядку від ФБР та Служби маршалів США до Секретної служби й Міністерства юстиції. Крім роботи з криміналом, родина зіштовхується з власними проблемами.

Премʼєра кримінального серіалу «Лінія вогню»: сюжет та головні герої фото 2
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Переломним моментом усієї історії стає загибель американського маршала. Ця справа виводить Голлінгсвортів на масштабну змову й ставить членів родини під приціл загадкового вбивці.

Щоб з'ясувати, хто стоїть за злочинами, Голлінгсвортам доводиться порушувати протоколи, переступати через професійні кордони та вирішити головне питання, що для них важливіше, присяга чи сім'я.

Подробиці серіалу «Лінія вогню»

Премʼєра кримінального серіалу «Лінія вогню»: сюжет та головні герої фото 3
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Автором, сценаристом та виконавчим продюсером «Лінії вогню», а також шоураннером проєкту став Джошуа Сафран. Він працював над відомими серіалами «Пліткарка» та «Квантіко». До команди творців серіалу також долучилася Дженна Буш Гейгер, донька 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого, а також Бен Спектор. Ще однією виконавчою продюсеркою стала режисерка Ребекка Томас. Вона зняла пілотний епізод серіалу.

Трейлер серіалу «Лінія вогню»

Перший епізод «Лінії вогню» вийде 21 вересня на телеканалі NBC, 22 вересня серія стане доступною на Peacock. Нові серії будуть виходити на NBC щопонеділка, а на Peacock з'являтимуться наступного дня.

Головні актори серіалу «Лінія вогню»

Пітер Краузе

Головного героя Майка Голлінгсворта зіграв актор Пітер Краузе
Головного героя Майка Голлінгсворта зіграв актор Пітер Краузе
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Головного героя Майка Голлінгсворта зіграв актор Пітер Краузе. Він працює у Секретній службі США та є одним із членів родини Голлінгсвортів.

Пітер Краузе зіграв Майка Голлінгсворта, який працює у Секретній службі США
Пітер Краузе зіграв Майка Голлінгсворта, який працює у Секретній службі США
фото: скриншот TV Promos /YouTube

«Лінія вогню» стала для Краузе поверненням на телебачення після завершення його багаторічної роботи в серіалі «9-1-1». Там актор протягом восьми сезонів виконував роль капітана пожежної служби Боббі Неша. Також грав у серіалах «Клієнт завжди мертвий» та «Батьківство».

Гоуп Девіс

Акторка Гоуп Девіс зіграла дружину Майка, Джейн Голлінгсворт
Акторка Гоуп Девіс зіграла дружину Майка, Джейн Голлінгсворт
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Акторка Гоуп Девіс зіграла дружину Майка, Джейн Голлінгсворт, яка служить маршалом США. Гоуп Девіс двічі була номінована на премію «Еммі».

Гоуп Девіс з акторкою Кет Каннінг, яка зіграла її серіалу дочку Клер Голлінгсворт
Гоуп Девіс з акторкою Кет Каннінг, яка зіграла її серіалу дочку Клер Голлінгсворт
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Відома ролями у серіалах «Особливі стосунки», «Спадкоємці», «Пацієнти» та інших. Гоуп Девіс також відома за ролями в серіалах «Спадкоємці», «Терапія», «Мілдред Пірс» та «Американський злочин».

Кет Каннінг

Кет Каннінг зіграла роль Клер, доньки Майка та Джейн Голлінгсвортів
Кет Каннінг зіграла роль Клер, доньки Майка та Джейн Голлінгсвортів
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Акторка Кет Каннінг отримала роль Клер Голлінгсворт, доньки Майка та Джейн. Її героїня працює агенткою ФБР.ʼ

Клер Голлінгсвортмпрацює агенткою ФБР
Клер Голлінгсвортмпрацює агенткою ФБР
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Каннінг грала у серіалі «Двійка» від HBO, «Брелоки» від Netflix, а також екранізації Hulu роману Джона Ґріна «У пошуках Аляски».

Томмі О'Браєн

Томмі О'Браєн зіграв Майка «Майку» Голлінгсворта-молодшого
Томмі О'Браєн зіграв Майка «Майку» Голлінгсворта-молодшого
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Томмі О'Браєн зіграв Майка «Майку» Голлінгсворта-молодшого, сина головного героя. Він також обрав кар’єру в Секретній службі США. Актор відомий за серіалами «Дивний: Історія Ела Янковича», «Стамптаун», «Неймовірне» та «Стамптаун».

Томмі О'Браєн з Кет Каннінг, вони зіграли брата та сестру
Томмі О'Браєн з Кет Каннінг, вони зіграли брата та сестру
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Тейлор Блум

Тейлор Блум грає Расса Голлінгсворта, наймолодшого сина родини Голлінгсвортів
Тейлор Блум грає Расса Голлінгсворта, наймолодшого сина родини Голлінгсвортів
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Американський актор Тейлор Блум у «Лінії вогню» грає Расса Голлінгсворта, наймолодшого сина Майка та Джейн. За сюжетом, його герой починає карʼєру аналітиком у Міністерстві юстиції США.

Тейлор Блум у ролі Расса Голлінгсворта зі своїм братом та сестрою по сцені
Тейлор Блум у ролі Расса Голлінгсворта зі своїм братом та сестрою по сцені
фото: скриншот TV Promos /YouTube

Нагадаємо, 16 вересня, відбулася премʼєра серіалу «Ніглі», який стане першим спінофом бойовика «Річер» про ексслідчого Джека Річера. Серіал розкриє історії героїв, які раніше залишалися на задньому плані, а саме соратниці Джека Річера, Френсіс Ніглі, яку зіграє акторка Марія Стен.

Читайте також:

Теги: прем'єра фільму серіал кримінал кіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступним завданням агента мало стати виготовлення саморобного вибухового пристрою
СБУ викрила агента російської розвідки у спецпідрозділі Нацгвардії
21 серпня, 12:13
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ викрила масштабну схему з ліками для військових: збитки понад 80 млн грн
26 серпня, 19:24
Суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
1 вересня, 14:29
У Києві на Березняках сталася стрілянина
Стрілянина на Березняках у Києві: на місці працюють правоохоронці (відео)
2 вересня, 10:55
Новий каст серіалу «Дроп: Снігопад. Сага»
Премʼєра серіалу «Дроп: Снігопад. Сага»: подробиці продовження кримінального хіта
8 вересня, 10:13
Кадр із нового сезону мультсеріалу
Творці South Park висміяли Трампа і перейменували легендарне шоу
10 вересня, 03:29
Харчування, яке отримали учні у ліцеї №9 в Чернівцях
Хліб, чай і сира морква: після скандалу зі шкільним харчуванням у Чернівцях відкрито кримінальне провадження
11 вересня, 19:12
Режисерка Ольга Журба (на фото ліворуч) з героями свого фільму на Венеційському кінофестивалі
Президент відзначив авторів фільму про війну, який підкорив Венецію
16 вересня, 14:22
Парі між чоловіком та жінкою з еліти корейської династії стане основою нового серіалу «Скандал»
Премʼєра серіалу «Скандал»: що відомо про південнокорейську новинку
18 вересня, 11:14

Кіно

Премʼєра кримінального серіалу «Лінія вогню»: сюжет та головні герої
Премʼєра кримінального серіалу «Лінія вогню»: сюжет та головні герої
Кохання під час Першої світової війни. Що відомо про премʼєру серіалу «Чужоземка: Кров від крові»
Кохання під час Першої світової війни. Що відомо про премʼєру серіалу «Чужоземка: Кров від крові»
Премʼєра серіалу «Скандал»: що відомо про південнокорейську новинку
Премʼєра серіалу «Скандал»: що відомо про південнокорейську новинку
Премʼєра кримінальної драми «Мобленд» з Томом Гарді: дата виходу та подробиці сюжету (фото)
Премʼєра кримінальної драми «Мобленд» з Томом Гарді: дата виходу та подробиці сюжету (фото)
Серіал «Монстр: Історія Ліззі Борден»: деталі трилеру про реальне вбивство з історії США
Серіал «Монстр: Історія Ліззі Борден»: деталі трилеру про реальне вбивство з історії США
Українські «Родичі» та нова «Оселя зла». Кінопрем'єри тижня
Українські «Родичі» та нова «Оселя зла». Кінопрем'єри тижня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
196K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
144K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua