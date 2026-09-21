Премʼєра кримінального серіалу «Лінія вогню»: сюжет та головні герої

Виконавчою продюсеркою «Лінії вогню» стала Дженна Буш Гейгер, донька 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого

Сьогодні, 21 вересня, відбудеться прем’єра кримінальної драми «Лінія вогню». Новий серіал розповість історію родини Голлінгсвортів, представники якої служать у різних американських правоохоронних і федеральних структурах. Що чекає на героїв та хто зіграв членів родини, читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри вересня 2026 року.

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Про що новий серіал «Лінія вогню»

Дата виходу: 21 вересня

21 вересня Платформа: NBC, Peacock

NBC, Peacock Жанр: кримінальна драма, процедурал, трилер

кримінальна драма, процедурал, трилер У ролях: Пітер Краузе, Гоуп Девіс, Кет Каннінг, Томмі О'Браєн, Тейлор Блум, Чарлі Барнетт

Усе життя родини Голлінгсвортів повʼязане із державною службою. Сім'я працює у різних структурах американської системи правопорядку від ФБР та Служби маршалів США до Секретної служби й Міністерства юстиції. Крім роботи з криміналом, родина зіштовхується з власними проблемами.

фото: скриншот TV Promos /YouTube

Переломним моментом усієї історії стає загибель американського маршала. Ця справа виводить Голлінгсвортів на масштабну змову й ставить членів родини під приціл загадкового вбивці.

Щоб з'ясувати, хто стоїть за злочинами, Голлінгсвортам доводиться порушувати протоколи, переступати через професійні кордони та вирішити головне питання, що для них важливіше, присяга чи сім'я.

Подробиці серіалу «Лінія вогню»

фото: скриншот TV Promos /YouTube

Автором, сценаристом та виконавчим продюсером «Лінії вогню», а також шоураннером проєкту став Джошуа Сафран. Він працював над відомими серіалами «Пліткарка» та «Квантіко». До команди творців серіалу також долучилася Дженна Буш Гейгер, донька 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого, а також Бен Спектор. Ще однією виконавчою продюсеркою стала режисерка Ребекка Томас. Вона зняла пілотний епізод серіалу.

Трейлер серіалу «Лінія вогню»

Перший епізод «Лінії вогню» вийде 21 вересня на телеканалі NBC, 22 вересня серія стане доступною на Peacock. Нові серії будуть виходити на NBC щопонеділка, а на Peacock з'являтимуться наступного дня.

Головні актори серіалу «Лінія вогню»

Пітер Краузе

Головного героя Майка Голлінгсворта зіграв актор Пітер Краузе фото: скриншот TV Promos /YouTube

Головного героя Майка Голлінгсворта зіграв актор Пітер Краузе. Він працює у Секретній службі США та є одним із членів родини Голлінгсвортів.

Пітер Краузе зіграв Майка Голлінгсворта, який працює у Секретній службі США фото: скриншот TV Promos /YouTube

«Лінія вогню» стала для Краузе поверненням на телебачення після завершення його багаторічної роботи в серіалі «9-1-1». Там актор протягом восьми сезонів виконував роль капітана пожежної служби Боббі Неша. Також грав у серіалах «Клієнт завжди мертвий» та «Батьківство».

Гоуп Девіс

Акторка Гоуп Девіс зіграла дружину Майка, Джейн Голлінгсворт фото: скриншот TV Promos /YouTube

Акторка Гоуп Девіс зіграла дружину Майка, Джейн Голлінгсворт, яка служить маршалом США. Гоуп Девіс двічі була номінована на премію «Еммі».

Гоуп Девіс з акторкою Кет Каннінг, яка зіграла її серіалу дочку Клер Голлінгсворт фото: скриншот TV Promos /YouTube

Відома ролями у серіалах «Особливі стосунки», «Спадкоємці», «Пацієнти» та інших. Гоуп Девіс також відома за ролями в серіалах «Спадкоємці», «Терапія», «Мілдред Пірс» та «Американський злочин».

Кет Каннінг

Кет Каннінг зіграла роль Клер, доньки Майка та Джейн Голлінгсвортів фото: скриншот TV Promos /YouTube

Акторка Кет Каннінг отримала роль Клер Голлінгсворт, доньки Майка та Джейн. Її героїня працює агенткою ФБР.ʼ

Клер Голлінгсвортмпрацює агенткою ФБР фото: скриншот TV Promos /YouTube

Каннінг грала у серіалі «Двійка» від HBO, «Брелоки» від Netflix, а також екранізації Hulu роману Джона Ґріна «У пошуках Аляски».

Томмі О'Браєн

Томмі О'Браєн зіграв Майка «Майку» Голлінгсворта-молодшого фото: скриншот TV Promos /YouTube

Томмі О'Браєн зіграв Майка «Майку» Голлінгсворта-молодшого, сина головного героя. Він також обрав кар’єру в Секретній службі США. Актор відомий за серіалами «Дивний: Історія Ела Янковича», «Стамптаун», «Неймовірне» та «Стамптаун».

Томмі О'Браєн з Кет Каннінг, вони зіграли брата та сестру фото: скриншот TV Promos /YouTube

Тейлор Блум

Тейлор Блум грає Расса Голлінгсворта, наймолодшого сина родини Голлінгсвортів фото: скриншот TV Promos /YouTube

Американський актор Тейлор Блум у «Лінії вогню» грає Расса Голлінгсворта, наймолодшого сина Майка та Джейн. За сюжетом, його герой починає карʼєру аналітиком у Міністерстві юстиції США.

Тейлор Блум у ролі Расса Голлінгсворта зі своїм братом та сестрою по сцені фото: скриншот TV Promos /YouTube

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