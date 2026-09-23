Бред Пітт із вірним псом та насилля у дитячому хорі. Головні кінопрем'єри тижня

Режисер Девід Ейр відправить героя актора Бреда Пітта виживати в глушині, а Marvel через сім років повертає «Месників: Завершення» на великі екрани

Останній кінотиждень вересня пропонує українським глядачам як нові прем'єри, так і повернення одного з найбільших блокбастерів студії Marvel. Оскароносний актор Бред Пітт у «Серці звіра» зіграє колишнього спецпризначенця, який разом із псом намагається вижити після авіакатастрофи. А комедія «Спа-вікенд» перетворить відпочинок чотирьох подруг на суцільний хаос. Тим часом «Месники: Завершення» знову виходять на великі екрани у спеціальній версії «Екстра». «Главком» розповідає про головні кінопрем'єри 24 вересня 2026 року.

Серце звіра

Країна : США

: США Режисер : Девід Ейр

: Девід Ейр Актори: Бред Пітт, Джонатан Сіммонс, Анна Ламб

Серце звіра. Офіційний трейлер

«Серце звіра» – пригодницький трилер про виживання від режисера Девіда Ейра, автора «Патруля», «Люті» та «Бджоляра». Головну роль виконав оскароносний Бред Пітт. Для нього й Ейра це друга спільна робота після воєнної драми «Лють» 2014 року. Однак цього разу головним партнером голлівудської зірки став не інший актор, а німецька вівчарка.

Пітт грає Джеймса Белмонта – колишнього бійця спецпризначення армії США, який після служби живе відлюдником на Алясці та працює пілотом. Його постійний супутник – колишній бойовий пес Одін, який також має власні травми після служби. Після авіакатастрофи чоловік і собака опиняються далеко від цивілізації. Пораненим, практично без спорядження та допомоги їм доводиться пробиратися через дику природу, рятуючись від холоду, негоди та хижаків. За пригодницьким сюжетом прихована й особиста історія: Белмонт намагається впоратися з наслідками пережитого на війні, а Одін залишається чи не єдиною істотою, якій він повністю довіряє.

Під час промокампанії Ейр називав «Серце звіра» історією довіри між людиною та собакою. Режисерові було важливо, щоб Одін не перетворився на милий додаток до героя Пітта, а сприймався як повноцінний персонаж зі своїм характером та спільним із господарем минулим. Пітт, своєю чергою, називав Белмонта «змученою душею»: природа й собака поступово стають для його героя способом пережити старі травми.

Одіна на екрані зіграли чотири німецькі вівчарки – Убер та троє його синів Сіка, Райкер і Хондо. Основне навантаження дісталося Уберу, і його біографія виявилася майже кінематографічною. До зйомок він працював пошуково-рятувальним собакою в Новій Зеландії. На підготовку тварин команда мала лише близько 12 тижнів замість приблизно 20, які зазвичай закладають на таку роботу. Під час однієї зі сцен Ейр зрозумів, що для Убера політ у гелікоптері – далеко не перший у житті. Пітту довелося підлаштовувати свою гру під чотирилапого партнера. Частину сцен фактично імпровізували залежно від поведінки Убера: якщо собака несподівано змінював напрямок або реагував не так, як планувалося, актор ішов за ним, а камера продовжувала знімати. Сам Пітт жартома поставив Убера в один ряд із найкращими партнерами у своїй кар'єрі – акторами Морганом Фріменом та Ентоні Гопкінсом. Пітт не тільки виконав головну роль, а й став одним із продюсерів через свою компанію Plan B.

Хоча дія відбувається на Алясці, фільм повністю знімали в Новій Зеландії. Основний знімальний період тривав із березня до травня 2025 року, а гірські райони Південного острова замінили американську дику природу. Команда працювала у важкодоступних місцях, зокрема поблизу льодовиків. Офіційного виробничого бюджету творці та продюсери стрічки поки не розкривали.

Неадеквати

Країна : США

: США Режисер : Майкон Блер

: Майкон Блер Актори: Дейв Франко, О'Ши Джексон мол., Мейсон Темз, Кірнан Шіпка, Ніколас Браун, Пітер Дінклейдж, Майкл Рендер

Неадеквати. Офіційний трейлер

«Неадеквати» – кримінальна комедія американського режисера Мейкона Блера, автора «Мені не місце в цьому світі» та нової версії «Токсичного месника». Головні ролі виконали Дейв Франко, О'Ші Джексон-молодший і Мейсон Темз, а компанію їм склали Кірнан Шипка, Ніколас Браун та Пітер Дінклейдж. Сам Блер не лише поставив картину, а й написав сценарій та виступив одним із продюсерів.

За сюжетом, Марк (його зіграв актор Дейв Франко) та Девіс (у виконанні актора О'Ші Джексона-молодшого) – двоє невдах, які беруться за начебто нескладну й добре оплачувану роботу. Їм потрібно відвезти до реабілітаційного центру через кілька штатів розпещеного сина багатія, Шерідана. Однак підліток виявляється далеко не безпорадним пасажиром. Він маніпулює супроводжувачами, постійно намагається втекти й поступово затягує їх у дедалі небезпечніші пригоди. Звичайна поїздка перетворюється на хаотичну гонитву з наркотиками, злочинцями, поліцією та людьми, яких герої точно не планували зустрічати дорогою.

Блер працював над сценарієм майже 10 років. Він зацікавився професією людей, яких наймають, щоб супроводжувати проблемних підлітків до реабілітаційних закладів. Його здивувало, наскільки мало кваліфікацій та контролю може вимагати така робота, і з цього народилася ідея комедії. Фільм збиралися знімати ще 2017 року, однак проєкт поставили на паузу вже на етапі підготовки. За словами режисера, він кілька разів був упевнений, що саме ця стрічка стане його наступною роботою, перш ніж вона нарешті дісталася майданчика у 2025-му.

За цей час змінилися й головні герої. Марк спочатку був написаний як чоловік приблизно 50 років, але після зацікавлення Дейва Франко Блер вирішив зробити персонажа молодшим. Франко не лише зіграв Марка, а й став продюсером та допоміг із формуванням акторського складу. Саме він запропонував О'Ші Джексона-молодшого на роль Девіса: актори вже працювали разом і, за словами Франко, настільки довіряли одне одному, що могли дозволити собі найабсурдніші експерименти в кадрі.

Спа-вікенд

Країна : США

: США Режисери : Джон Лукас, Скотт Мур

: Джон Лукас, Скотт Мур Актори: Леслі Манн, Айла Фішер, Мішель Бюто, Анна Феріс, Адам Демос, Домінік Она-Арікі, Ясмін Кассім, Кортні Кларк, Стівен Гантер

Спа-вікенд. Офіційний український трейлер

«Спа вікенд» – американська комедія режисерів і сценаристів Джона Лукаса та Скотта Мура, авторів сценарію «Похмілля у Вегасі» та творців «Дуже погані матусі». У центрі історії – четверо давніх подруг, яких доросле життя поступово розвело в різні боки. Джейн, Коко та Софі втомлені від роботи, родин і щоденних обов'язків, вирішують провести кілька днів у розкішному спа в Палм-Спрінгс. У планах – процедури, відпочинок і жодних проблем. Усе змінюється, коли до компанії несподівано приєднується Мел у виконанні титулованої акторки Айли Фішер – найбільш хаотична подруга компанії. Під час багатьох інтерв'ю акторка називала свою героїню «соціальною ручною гранатою». Мовляв, варто їй з'явитися – і спокійний відпочинок перетворюється на низку дедалі гірших рішень.

Паралелі з «Похміллям у Вегасі» тут невипадкові. Саме Лукас і Мур написали сценарій першого фільму франшизи, а пізніше самостійно зняли «Дуже поганих матусь» з акторками Мілою Куніс, Крістен Белл і Кетрін Ган в головних ролях. Продюсеркою «Спа-вікенду» стала Сюзанн Тодд, яка також працювала над обома частинами «Дуже поганих матусь».

Хоча за сюжетом нової стрічки подруги вирушають до сонячної Каліфорнії, Палм-Спрінгс насправді «зіграв» австралійський Голд-Кост. Зйомки стартували у Квінсленді в лютому 2025 року, а частина роботи проходила в павільйонах студії Village Roadshow Studios. Австралійська влада оцінювала внесок виробництва в місцеву економіку приблизно у 12 млн австралійських доларів ($8,5 млн). За словами творців «Спа-вікенду» найефектніший виробничий сюрприз влаштувала сама природа. Під час зйомок узбережжя накрив тропічний циклон, через який роботу довелося зупинити на три дні. Сильний вітер пошкоджував будівлі, а команда залишалася на курорті й чекала, коли погода дозволить повернутися на майданчик. Акторки згадували, що вимушену паузу проводили за настільними іграми та навіть знімали жартівливі танцювальні TikTok-відео в купальниках. У результаті ситуація за кадром частково нагадувала сам фільм – чотири акторки фактично отримали незапланований спільний вікенд на курорті.

У США «Спа вікенд» вийшов 21 серпня цього року. Комедія отримала віковий рейтинг R (фільм призначений для дорослих, а діти віком до 17 років допускаються на перегляд лише в присутності батьків або дорослих опікунів). Причиною став сексуальний контент, ненормативна лексика та вживання наркотиків. Касові збори у США та Канаді виявились доволі скромними – $7 млн. Офіційного виробничого бюджету студія Black Bear не оприлюднювала.

Хормейстер

Країна : Чехія, Словаччина

: Чехія, Словаччина Режисери : Ондржей Провазник

: Ондржей Провазник Актори: Катержина Фалброва, Юрай Лой, Мая Кінтера

Хормейстер. Офіційний трейлер українською

«Хормейстер» – чесько-словацька психологічна драма режисера і сценариста Ондржея Провазника, натхнена одним із найгучніших скандалів у музичному середовищі Чехії. Події розгортаються на початку 1990-х. 13-річна Валері мріє потрапити до престижного дівочого хору, де вже співає її старша сестра Люсі. Попереду – концерти, конкуренція між юними вокалістками та омріяні закордонні гастролі. Особливе місце у цьому світі посідає харизматичний керівник колективу Віт Маха у виконанні Юрая Лоя. Для дівчат його схвалення стає майже найвищою нагородою, тому Валері також намагається заслужити його увагу. Однак поступово межа між творчим наставництвом, психологічним контролем та зловживанням владою починає зникати.

В основі сценарію стрічки лежить реальна справа Bambini di Praga – знаменитого празького дитячого хору. Його багаторічного керівника Богуміла Кулінського-молодшого заарештували у 2004 році, а згодом засудили за сексуальне насильство над неповнолітніми хористками. Провазник зацікавився цією історією, а згодом випадково зустрів у барі компанію молодих жінок, які виявились колишніми солістками хору. Готуючи сценарій він поспілкувався з ними. Деякі з них продовжували захищати диригента або зберігала теплі спогади про хор. За словами Провазника, відповідь виявилася складною: для багатьох це були водночас роки дружби, музики, подорожей та формування власної особистості.

Особливо важливою для Провазника була справжність музичних сцен. Замість того щоб набрати акторок і навчити їх імітувати спів, команда пішла у зворотному напрямку – почала шукати майбутніх героїнь серед справжніх хористок. Масштабний кастинг провели у дитячих хорах Чехії, а потім зосередилися на Дитячому хорі Кюна. Режисер переглянув близько 180 дівчат, серед яких і знайшов Катержину Фалброву. З учасниць цього ж колективу сформували більшу частину екранного хору. Завдяки цьому музичні номери знімали наживо, без фонограми.

Для Фалбрової роль Валері стала першою роботою в кіно. Провазник згадував під час промокампанії, що помітив її практично одразу. Коли дівчина вперше вийшла перед камерою на кастингу, він сказав оператору Лукашу Мілоті, що, здається, вони вже знайшли головну героїню. Значно більше досвіду перед камерою мала акторка Мая Кінтера, яка зіграла старшу сестру Валері. А актор Юрай Лой заради ролі Махи пів року навчався диригувати. Під час музичних сцен поруч із ним працював хормейстер, щоб рухи актора виглядали переконливо.

Обережно: діти

Країна : Україна

: Україна Режисерка: Світлана Рудюк

Обережно: діти. Трейлер

«Обережно: діти» – повнометражний документальний фільм режисерки Світлани Рудюк про дітей, чиє дитинство змінила повномасштабна війна в Україні. Це не одна історія, а своєрідний калейдоскоп доль. Герої з різних регіонів України розповідають про поранення, втрату близьких і дому, життя в окупації, евакуацію та депортацію. Водночас автори свідомо залишають у стрічці місце для звичайного дитячого життя – мрій, дружби та розмов про майбутнє.

Історія самого фільму почалася у перші тижні великої війни. У 2022 році команда Рудюк знімала в київському «Охматдиті», ще не маючи остаточного задуму майбутньої повнометражної стрічки. Там режисерка познайомилася з Вовою Караванським та його мамою Наталею. Хлопчик пережив обстріл, був тяжко поранений, а на його очах загинув батько. Саме спілкування з цією родиною підштовхнуло Рудюк до ідеї зібрати не одну, а багато дитячих історій із різних куточків країни. Знайти героїв було непросто. Команда зверталася до волонтерів, місцевих громад та людей, які працювали з дітьми, намагаючись показати максимально різний досвід війни. У підсумку до стрічки потрапили діти з Київщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Рудюк називала фільм саме мозаїкою: герої не представляють якусь одну «типову» історію дитини під час війни, а говорять кожен про власне пережите.

Важливим принципом стала відмова від дорослого переказу дитячого досвіду. Основним прийомом Рудюк зробила інтерв'ю: діти самі говорять про те, що з ними сталося. Щоб ці розмови були безпечними, до виробництва залучили психологиню Надію Юхимович, яка має досвід роботи з дітьми та підлітками. Творці наголошували, що особливу увагу приділяли етичному представленню героїв і намагалися створити для них максимально делікатні умови. Окрім Володі, серед героїв документальної стрічки – Богдан, який пережив окупацію, поки його брат перебував у полоні. Василіса, для якої бомбосховище фактично стало другим домом, Тимофій із Микитою, які втратили свої домівки. Сашко пережив депортацію, повернувся в Україну і шукає маму.

«Обережно: діти» створювали близько трьох років, а потім майже рік допрацьовували. Виробництвом займалася українська студія Dobranichfilm у копродукції з німецькою Mia Media. Проєкт отримав фінансову підтримку Стабілізаційного фонду культури та освіти Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut в Україні. Продюсерками стали Світлана Рудюк і Тася Пугач, копродюсеркою – Яна Лінднер.

Світова прем'єра «Обережно: діти» відбулася у вересні 2025 року в національному документальному конкурсі 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Пізніше пройшли спеціальні покази за кордоном, зокрема в Німеччині. В українському кінопрокаті документальну стрічку покажуть у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Сумах, Житомирі та Білій Церкві. Розповсюдження й популяризацію прем'єрних показів підтримує Державне агентство України з питань кіно.

Месники: Завершення. Екстра

Країна : США

: США Режисери : Ентоні Руссо, Джо Руссо

: Ентоні Руссо, Джо Руссо Актори: Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Марк Руффало, Кріс Гемсворт, Скарлетт Йоганссон, Джеремі Реннер, Дон Чідл, Пол Радд, Карен Гіллан, Бредлі Купер

Месники: Завершення. Екстра. Офіційний проморолик

«Месники: Завершення. Екстра» – повторний прокат одного з найкасовіших блокбастерів в історії кіно, який Marvel Studios повертає на великі екрани через сім років після оригінальної прем'єри. Фільм режисерів Ентоні та Джо Руссо знову збирає Роберта Дауні-молодшого, Кріса Еванса, Марка Руффало, Кріса Гемсворта, Скарлетт Йоганссон, Джеремі Реннера, Дона Чідла, Пола Радда та інших зірок кіновсесвіту Marvel. Але цього разу йдеться не лише про модний останніми роками повторний показ відомого хіта. Версія «Екстра» безпосередньо готує глядачів до наступних «Месників».

Події починаються після катастрофічного фіналу «Війни нескінченності»: Танос зібрав усі Камені Нескінченності та одним клацанням знищив половину живих істот у Всесвіті. Ті Месники, які залишилися, намагаються жити з поразкою, доки повернення Людини-мурахи не дає їм шанс виправити минуле. Герої вирушають у подорож у часі, повертаючись до ключових моментів попередніх фільмів Marvel, щоб зібрати Камені раніше за Таноса. Для студії стрічка стала фіналом історії, яку вона розповідала протягом перших 22 фільмів кіновсесвіту Marvel.

Нинішній повторний прокат має конкретну мету. 18 грудня 2026 року виходять «Месники: Судний день» (Avengers: Doomsday), які знову знімають брати Руссо. Джо Руссо заявив, що фільм «Месники: Завершення. Екстра» містить матеріал, безпосередньо пов'язаний із сюжетом нового фільму, тому назвав цю версію «обов'язковим переглядом». До повторного видання додали нові вступні матеріали, раніше не показані кадри та сцену після титрів, яка прокладає місток до наступної частини.

Серія «Месники» наразі складається з чотирьох випущених фільмів: «Месники» (2012), «Ера Альтрона» (2015), «Війна нескінченності» (2018) та «Завершення» (2019). Разом вони заробили у світовому прокаті приблизно $7,7 млрд. Особливо показово, що дві останні частини перейшли межу у $2 млрд: «Війна нескінченності» зібрала близько $2,05 млрд, а «Завершення» – майже $2,8 млрд. «Судний день» стане п'ятим фільмом серії, а у грудні 2027 року за ним має вийти «Месники: Таємні війни».