Українські «Родичі» та нова «Оселя зла». Кінопрем'єри тижня

Герої Назара Задніпровськиого та Антоніни Хижняк ділитимуть бабусину хату, а режисер Зак Креггер перезапустить культову горор-франшизу Resident Evil

Новий кінотиждень потішить українських глядачів одразу дев'ятьма прем'єрами. Серед них, зокрема, українська комедія «Родичі» режисера Андрія Черешні про сімейні баталії за спадщину та трилер «Біжи!», в якому титулованій акторці Галь Гадот доведеться рятувати викраденого сина, не зупиняючись ні на хвилину. Також на великі екрани виходить «Роза», яка вже принесла акторці Сандрі Гюллер «Срібного ведмедя» Берлінале.

«Главком» розповідає про головні кінопрем'єри 17 вересня 2026 року.

Родичі

Країна : Україна

: Україна Режисер : Андрій Черешня

: Андрій Черешня Актори: Назар Задніпровський, Ірина Мак, Віра Кобзар, Антоніна Хижняк, Анастасія Іванюк, Галина Корнєєва, Любомир Валівоць, Олександр Ярема, Олена Узлюк

Родичі. Офіційний трейлер

«Родичі» – сімейна комедія режисера Андрія Черешні. Продюсером стрічки став Євген Таллер, сценарій написав Олексій Приходько, а оператором-постановником виступив Анатолій Сахно. У центрі сюжету – 80-річна баба Надя (яку зіграла акторка Галина Корнєєва) та її велика родина. Після кількох років відсутності на день народження бабусі приїжджає прагматична онука Марія. Ювілярка вирішує переписати будинок у селі під Києвом саме на неї, але про майбутню спадщину дізнається дядько Григорій у виконанні актора Назара Задніпровського. Віддавати нерухомість племінниці він не збирається. Сімейне святкування швидко перетворюється на боротьбу за хату: син навіть дарує матері пам'ятник… на могилу, невістка будує власні плани щодо будинку, а сусіди спостерігають за родинною війною та роблять ставки на переможця. Сама баба Надя тим часом зовсім не поспішає ні помирати, ні зупиняти родичів.

У «Родичах» знову зустрілися акторки Ірина Мак та Антоніна Хижняк, які грали Марусю Кайдашиху та Мотрю у «Спіймати Кайдаша». Назар Задніпровський і Віра Кобзар також знайомі глядачам за франшизою «Скажене весілля». До команди також приєдналися Олександр Ярема, Олена Узлюк, Володимир Кравчук, Валерій Астахов та інші українські актори.

Є у фільмі й кілька камео. Зокрема, коміки Бампер і Сус, Олексій Супрун та Сергій Щербаков, зіграли сержанта та дільничного. Ще на початку виробництва творці обіцяли кілька несподіваних появ відомих українців, але спочатку навмисно не розкривали їхніх імен. Саундтрек до фільму написав співак Дмитро Волканов. Молодому артисту також дісталась епізодична роль.

Знімальний період розпочався у квітні 2026 року, проходив у Києві та передмістях столиці й завершився у травні. Стрічку створила компанія «Маркер Медіа» на замовлення студії «КиївФільм», а дистриб'ютором стала Green Light Films. Під час промокампанії Євген Таллер розповідав, що багато історій для сценарію автори стрічки взяли з власного життя. Продюсер виріс у невеликому місті на Миколаївщині, тому до стрічки потрапили знайомі йому побутові деталі, характери та особливості спілкування між родичами.

Resident Evil: Оселя зла

Країна : США, Німеччина

: США, Німеччина Режисер : Зак Креггер

: Зак Креггер Актори: Остін Абрамс, Зак Черрі, Калі Реїс, Пол Волтер Гаузер, Джонно Вілсон

Resident Evil: Оселя Зла. Офіційний трейлер

«Resident Evil: Оселя зла» – чергове перезавантаження знаменитої горор-франшизи Resident Evil за мотивами відеоігор Capcom. Цього разу в центрі історії не знайомі за іграми Леон Кеннеді чи Джилл Валентайн, а новий герой Браян. Він медичний кур'єр, який погодився вночі доставити таємничий біомедичний вантаж. Браян опиняється в епіцентрі спалаху інфекції та мусить пробиватися крізь місто, заповнене зараженими й мутованими істотами. Одночасно він дізнається про вагітність своєї дівчини. Браян ще не впевнений, чи готовий стати батьком, але спочатку йому потрібно просто пережити цю ніч.

Під час промокампаній режисер Зак Креггер наголошував, що не хотів переносити на екран сюжет якоїсь конкретної частини Resident Evil. Натомість він намагався відтворити саме відчуття від проходження відеогри. Приблизно кожні сім-вісім хвилин герой потрапляє у нове середовище, ніби переходить на наступний рівень. Поступово змінюється й його арсенал – від пістолета до потужнішої зброї. Сценарій Креггер написав разом із Шеєм Гаттеном, одним з авторів «Джона Віка 4» та «Армії мерців».

Зйомки стартували восени 2025 року у Празі. Оператором став Даріуш Вольський, який працював над «Прометеєм», «Марсіянином» і кількома частинами «Піратів Карибського моря». Виробництвом займалась студія Constantin Film, яка стоїть за попередніми кіноадаптаціями Resident Evil, разом із PlayStation Productions, Vertigo Entertainment та іншими партнерами. Головну роль зіграв актор Остін Абрамс.

Це вже сьома повнометражна ігрова екранізація Resident Evil, але нова стрічка не продовжує ані шестисерійний цикл із акторкою Мілою Йовович, ані «Оселю Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті» 2021 року. Виробничий бюджет фільму «Resident Evil: Оселя зла» склав $80 млн.

Прикинься мертвим

Країна : Велика Британія, Іспанія, Болгарія

: Велика Британія, Іспанія, Болгарія Режисер : Мартін Кемпбелл

: Мартін Кемпбелл Актори: Семюел Л. Джексон, Єва Грін, Марія Педраза, Еоїн Маккен, Джейсон Фернандес

Прикинься мертвим. Офіційний трейлер

«Прикинься мертвим» – кримінальний трилер режисера Мартіна Кемпбелла, автора, зокрема, фільмів «Казино Рояль» та «Золоте око». Цього разу замість шпигунської історії чи масштабного бойовика він зняв чорну комедію про токсичне подружжя, гроші та взаємну зраду. У центрі історії – заможний кримінальний ділок Джек Вулф (у виконанні актора Самюеля Л. Джексона), яким зацікавилися федеральні служби. Щоб уникнути арешту, він вигадує хитру схему: інсценувати власну смерть, разом із дружиною Норою (її зіграла акторка Єва Грін) отримати $30 млн страховки, а провину повісити на її коханця Чеда.

Проблема в тому, що Нора давно втомилася від контролю чоловіка і має власний план – убити Джека вже по-справжньому, підставити Чеда й забрати всі гроші собі. Джек здогадується про зраду і готує пастку у відповідь. Так сімейний конфлікт перетворюється на смертельне змагання, у якому кожен намагається передбачити наступний хід іншого.

Сценарій написав Ден Гордон, серед попередніх робіт якого – «Ураган» із Дензелом Вашингтоном та «Рембо: Остання кров». Однією з головних локацій зйомок стала Гран-Канарія на іспанських Канарських островах. Офіційний бюджет стрічки публічно поки не розголошували.

Біжи!

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Режисери : Кевін Макдональд

: Кевін Макдональд Актори: Галь Гадот, Деміен Льюїс, Альфред Енох, Рорі Вілмот, П’єр Бергман, Тед Лассо, Крістофер Мур

Біжи! Офіційний трейлер

«Біжи!» – британський психологічний трилер оскароносного режисера Кевіна Макдональда, автора «Останнього короля Шотландії» та «Торкаючись безодні». Головну роль виконала титулована акторка Галь Гадот, а її головним екранним противником став актор Деміен Льюїс. За сюжетом, Мая Мартен – успішна лондонська адвокатка, яка одного ранку виходить на звичну пробіжку. Раптово їй телефонує незнайомець і повідомляє, що викрав її сина. Умова проста: Мая повинна продовжувати бігти, виконувати всі накази й нікому не розповідати про те, що відбувається. Якщо зупиниться або звернеться по допомогу – хлопчик загине. Так ранкова пробіжка перетворюється на гонку Лондоном, у якій кожне наступне завдання стає небезпечнішим.

Особливістю виробництва стало те, що маршрут героїні творці стрічки намагалися зробити географічно реальним. Частину лондонських вулиць для зйомок взагалі не перекривали. Гадот бігла серед справжніх перехожих, а оператори працювали приховано. Люди не завжди розуміли, що перед ними знімають фільм, тому їхні здивовані погляди потрапили безпосередньо в кадр. Сценарій написав Марк Гібсон, продюсером виступив Девід Коссе, а виробництвом займалася студія Rockwood Pictures.

Тюнер

Країна : США, Канада

: США, Канада Режисер : Деніел Роер

: Деніел Роер Актори: Лео Вудалл, Гавана Роуз Лью, Дастін Гоффман, Ліор Раз, Жан Рено

відео - https://www.youtube.com/watch?v=1TPMNai0b5I

«Тюнер» – кримінальний трилер режисера Деніела Роера, який раніше отримав «Оскар» за документального «Навального». «Тюнер» стала його дебютом в ігровому повнометражному кіно. За сюжетом, головний герой Нікі Вайт (у виконанні Лео Вудалла) колись мав перспективи стати професійним піаністом. Однак через гіперакузію (надзвичайну чутливість до звуків) був змушений відмовитися від музичної кар'єри. Те, що зруйнувало його мрію, несподівано стає особливим талантом. Нікі працює настроювачем фортепіано разом зі своїм наставником Гаррі Горовіцем (у виконанні Дастіна Гоффмана) і одного разу виявляє, що здатен на слух розрізняти ледь помітні клацання механізму сейфа. Про здібність хлопця дізнаються злочинці й пропонують йому зовсім іншу роботу.

До ролі Вудалл готувався кілька місяців, хоча до цього практично не вмів грати на фортепіано. Актор щодня годинами працював над посадкою, положенням рук і рухами професійного піаніста. Для правдивості творці залучили музикантів Королівської консерваторії в Торонто та музичного продюсера Маріуса де Фріза, який працював над «Ла-Ла Лендом» і CODA. Дублери рук були напоготові, однак Вудалл і акторка Гавана Роуз Лью (зіграла Руті, студентку-композиторку, з якою зближується головний герой) намагалися якомога більше музичних сцен виконувати самостійно. Лью мала лише близько двох місяців, щоб підготувати п'ять концертних композицій.

Екзорцист: Потойбічний світ

Країна : Таїланд

: Таїланд Режисер : Тавіват Вантха

: Тавіват Вантха Актори: Джіраю Танґрісук, Пхіравіч Аттачітсатапорн, Ніхапхат Чатчайпхолрат, Тханет Варакулнукрох

Екзорцист: Потойбічний світ. Офіційний трейлер

«Екзорцист: Потойбічний світ» – тайський горор режисера Тавівата Вантхи. Події розгортаються у Та-Рае – одному з найстаріших і найбільших католицьких поселень Таїланду. 40 років тому тут вдалося зупинити могутню злу сутність, але тепер вона повертається і вселяється в колишнього священника Мінга (у виконанні Тханета Варакулнукроха). Коли звичні способи боротьби з нечистою силою не допомагають, до справи долучаються двоє зовсім різних людей: католицький священник Паоло, який спеціалізується на вигнанні демонів, та молодий місцевий шаман Софа (його зіграв актор Пхіравіч Аттачітсатапорн). Їм доводиться відкласти суперечки про віру, коли наступною мішенню потойбічної сили стає дівчина Малі.

Оригінальна назва фільму (Tha Rae: The Exorcist) походить від реального поселення Та-Рае у провінції Саконнакхон, відомого великою католицькою громадою. Саме незвичайне для Таїланду сусідство християнства з місцевими традиціями стало основою стрічки. Щодо ритуалів, то до них команда підійшла серйозно. Під час підготовки творці консультувалися з католицьким священником, який знається на екзорцизмі. А для сцен із Софою запросили носія місцевої шаманської традиції. Він допомагав із ритуалами та мовою пху-тай. За словами режисера, заклинання й молитви не вигадували безпосередньо на майданчику: актори мали відтворювати їх максимально точно. Через складність текстів деякі молитви вони читали просто під час зйомок.

Окремою проблемою стало створення локації католицької церкви. Зйомки необхідних сцен у справжньому храмі вимагали численних погоджень, тому команда побудувала власну декорацію церкви, взявши за основу реальний храм Святого Йосипа у провінції Накхонпханом.

Клуб ідеальних дружин

Країна : США

: США Режисер : Джефф Гейр

: Джефф Гейр Актори: Аналіза Волл, Ієн Раєр Майклз, Кендіс Маліновскі, Рендалл Лі Руткай, Домінік Медісон, Брей Ноель, Ліз Декудр, Ганна Брантлі

Клуб ідеальних дружин. Офіційний трейлер

«Клуб ідеальних дружин» – американський детективний трилер режисера Джеффа Гейра. У центрі історії – Фіона та Адам Вестони, подружжя, яке переїжджає до благополучного американського передмістя. На перший погляд нові сусіди живуть майже бездоганно: красиві будинки, забезпечені родини, дружні зустрічі та компанія жінок, які підтримують одна одну. Однак дуже швидко з'ясовується, що за фасадом ідеальних шлюбів приховуються зради, ревнощі та брехня. А коли в районі стається загадкова смерть, чужі таємниці починають виходити назовні, тоді як убивця намагається не дозволити розкрити головний секрет. Майже кожна пара тут має подвійне життя. Чоловіки зраджують дружинам, дружини приховують власні зв'язки, а люди, які за столом поводяться як найкращі друзі, за спиною одне одного ведуть зовсім іншу гру.

Режисер Джефф Гейр спеціалізується саме на телевізійних трилерах про сімейні таємниці, переслідування та злочини за фасадом благополучного життя. Стрічку знімали в Атланті (штат Джорджія). Сам Гейр також ненадовго з'являється у фільмі в маленькій ролі бездомного чоловіка.

Таємне життя речей

Країна : Канада, Нова Зеландія

: Канада, Нова Зеландія Режисер : Ендрю Ніккол

: Ендрю Ніккол Актори: Бентлі Стортебум, Скайвокер Г'юз, Карл Урбан, Анна Феріс, Ітан Гоук, Джемейн Клемент

Таємне життя речей. Офіційний трейлер

«Таємне життя речей» – сімейне фентезі від новозеландського режисера Ендрю Ніккола, автора «Гаттаки», «Збройового барона» та сценарію «Шоу Трумана». За сюжетом, 10-річний Том (його зіграв актор Бентлі Стортебум) важко переживає смерть батька і дедалі більше віддаляється від людей. Натомість хлопчик починає бачити обличчя у звичайних речах і розмовляти з ними. Його друзями стають будильник Маленький Бен, стара банка газованої води Поп, кухонна тертка та навіть старий Cadillac. Мати Томa, Ебігейл, і вітчим Френк хвилюються через поведінку хлопчика. Але ситуація змінюється, коли він знайомиться з Еллі – дівчинкою, яка теж бачить незвичайний світ навколо себе.

Основою історії стало реальне психологічне явище – парейдолія. Це здатність людини бачити знайомі образи, передусім обличчя, у випадкових формах. «Таємне життя речей» став першим повнометражним фільмом Ніккола, знятим на батьківщині – Новій Зеландії. Основні зйомки проходили у столиці, Веллінгтоні у 2024 році. До проєкту приєдналися й відомі новозеландці Карл Урбан (актор, зірка фільмів «Володар перснів», «Зоряний шлях» та «Суддя Дредд») та Джемейн Клемент (актор, комік і музикант, відомий за «Реальними упирями» та дуетом Flight of the Conchords).

Особливе місце у стрічці займають голоси «живих» речей. Актор Ітан Гоук озвучив будильник Маленького Бена, а актор Джемейн Клемент – стару банку газованої води на ім'я Поп. Завдяки комп'ютерній анімації творці не перетворюють предмети на традиційних мультяшних персонажів. Вони залишаються звичайними речами, але знайдені в їхній формі «обличчя» починають рухатися й розмовляти.

Роза

Країна : Німеччина, Австрія

: Німеччина, Австрія Режисер : Маркус Шляйнцер

: Маркус Шляйнцер Актори: Сандра Гюллер, Годегард Гізе, Роберт Гвіздек

Роза. Офіційний трейлер

«Роза» – історична драма австрійського режисера Маркуса Шляйнцера. Для нього це третій повнометражний фільм за 15 років, а сценарій він написав разом з Александром Бромом. Події відбуваються у XVII столітті, наприкінці Тридцятилітньої війни. У віддаленому протестантському селі з'являється мовчазний солдат зі шрамом на обличчі. Він називає себе Розою і стверджує, що є спадкоємцем давно покинутого маєтку, навіть показує документ, який підтверджує його права. Спочатку селяни ставляться до незнайомця з підозрою, але поступово той завойовує їхню довіру працьовитістю та побожністю. Втім, є важливий нюанс: Роза насправді народилася жінкою і роками живе під чоловічим ім'ям та в чоловічому образі. Щоб остаточно закріпитися в громаді, герой готовий піти ще далі – навіть одружитися із Сюзанною, донькою заможного місцевого фермера.

Історія не є біографією однієї конкретної людини. Шляйнцер і Бром вивчали численні задокументовані випадки жінок, які в XVII–XVIII століттях видавали себе за чоловіків. Для багатьох це було способом отримати можливості, яких тогочасне суспільство жінкам практично не залишало: самостійно заробляти, подорожувати, служити в армії або просто жити без чоловічої опіки. З цих реальних історій автори створили вигадану Розу.

Головну акторку режисер знав ще до завершення сценарію. Шляйнцер розповідав, що писав Розу, від самого початку уявляючи в цій ролі Сандру Гюллер. Її персонажа при цьому не намагалися перетворити на чоловіка за допомогою складного гриму чи очевидних зовнішніх трюків. За задумом творців, Роза переконує оточення насамперед поведінкою, одягом, мовою та тим, як займає своє місце у жорстко регламентованому суспільстві XVII століття.

Результат роботи вже приніс Гюллер одну з головних нагород її кар'єри. Світова прем'єра «Рози» відбулася в основному конкурсі 76-го Берлінського кінофестивалю, де акторка отримала «Срібного ведмедя» за найкращу головну роль. Картина також очолила підсумковий рейтинг міжнародних критиків Screen на Берлінале. Знімали «Розу» у 2024 році в Німеччині та Австрії упродовж 35 знімальних днів. Для фільму будували масштабні історичні декорації, зокрема в долині Глазебах у німецькому Гарці. Оператором став давній соратник режисера Геральд Керклец, який знімав і два попередні фільми Шляйнцера.