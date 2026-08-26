Зеленський поговорив із Шоном Пенном на підлозі (відео)

Шон Пенн прибув до Києва

Президент України Володимир Зеленський показався у компанії американського актора Шона Пенна. Вони провели неформальну розмову просто на підлозі під час заходу. Відео із цим моментом поширив керівник Палацу «Україна» Сергій Перман у Facebook, розповідає «Главком».

Шон Пенн приїхав до Києва з нагоди Дня Незалежності України. Зокрема, 25 серпня він відвідав один із заходів, що проходив у столиці, де й зустрівся з Володимиром Зеленським.

На камеру потрапив момент, коли Шон Пенн опинився біля президента, стоячи на підлозі на одному коліні. Водночас Зеленський також присів, аби поговорити з Пенном. Це сталося під час заходу, тож актор і президент вирішили присісти, щоб не заважати глядачам у залі. На кадрах видно, як вони одне одного привітали, поговорили про щось та зрештою повернулися на свої місця.

До слова, як відомо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вручили щорічну відзнаку «Національна легенда України» Шону Пенну.

Володимир Зеленський вручив щорічну відзнаку «Національна легенда України» Шону Пенну фото: president.gov.ua

«Актор, кінорежисер, сценарист Шон Пенн. Тричі лауреат премії «Оскар» і призер трьох головних кінофестивалів світу. Один із найактивніших і найпослідовніших адвокатів України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Зустрів початок війни в Києві, де починав знімати стрічку про Президента України Володимира Зеленського. Цей проєкт переріс у масштабний документальний фільм про стійкість українців, який Шон Пенн презентував на відомих міжнародних майданчиках. Надає благодійну допомогу вимушеним переселенцям як всередині України, так і за кордоном, регулярно зустрічається з українськими захисниками, відвідує різні бойові підрозділи», – йдеться на сайті президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вручив державну відзнаку «Національна легенда України» людям, якими пишається країна, і які своєю працею, талантом та героїзмом зміцнюють і захищають нашу державу. Серед нагороджених – військовослужбовці, митці, журналісти, благодійники та видатні діячі.