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Зеленський поговорив із Шоном Пенном на підлозі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Володимир Зеленський і Шон Пенн зустрілися у столиці
фото: president.gov.ua/Sergii Perman/Facebook

Шон Пенн прибув до Києва

Президент України Володимир Зеленський показався у компанії американського актора Шона Пенна. Вони провели неформальну розмову просто на підлозі під час заходу. Відео із цим моментом поширив керівник Палацу «Україна» Сергій Перман у Facebook, розповідає «Главком».

Шон Пенн приїхав до Києва з нагоди Дня Незалежності України. Зокрема, 25 серпня він відвідав один із заходів, що проходив у столиці, де й зустрівся з Володимиром Зеленським.

На камеру потрапив момент, коли Шон Пенн опинився біля президента, стоячи на підлозі на одному коліні. Водночас Зеленський також присів, аби поговорити з Пенном. Це сталося під час заходу, тож актор і президент вирішили присісти, щоб не заважати глядачам у залі. На кадрах видно, як вони одне одного привітали, поговорили про щось та зрештою повернулися на свої місця.

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До слова, як відомо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вручили щорічну відзнаку «Національна легенда України» Шону Пенну.

Володимир Зеленський вручив щорічну відзнаку «Національна легенда України» Шону Пенну
Володимир Зеленський вручив щорічну відзнаку «Національна легенда України» Шону Пенну
фото: president.gov.ua

«Актор, кінорежисер, сценарист Шон Пенн. Тричі лауреат премії «Оскар» і призер трьох головних кінофестивалів світу. Один із найактивніших і найпослідовніших адвокатів України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Зустрів початок війни в Києві, де починав знімати стрічку про Президента України Володимира Зеленського. Цей проєкт переріс у масштабний документальний фільм про стійкість українців, який Шон Пенн презентував на відомих міжнародних майданчиках. Надає благодійну допомогу вимушеним переселенцям як всередині України, так і за кордоном, регулярно зустрічається з українськими захисниками, відвідує різні бойові підрозділи», – йдеться на сайті президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вручив державну відзнаку «Національна легенда України» людям, якими пишається країна, і які своєю працею, талантом та героїзмом зміцнюють і захищають нашу державу. Серед нагороджених – військовослужбовці, митці, журналісти, благодійники та видатні діячі. 

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Теги: Володимир Зеленський президент гумор Шон Пенн шоубіз

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