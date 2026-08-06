Вийшов третій сезон серіалу «Моє життя з Волтерами»: що чекає на глядачів

Найочікуваніша молодіжна історія братів Волтерів та Джекі Говард отримала продовження на четвертий сезон

6 серпня виходить довгоочікуваний третій сезон серіалу «Моє життя з Волтерами». Молодіжна драма між Джекі Говард і братами Волтерами знову розгортається у нових серіях. Яка доля чекатиме на любовний трикутник, йдеться у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

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Сюжет серіалу «Моє життя з Волтерами»

Історія Джекі Говард і братів Волтерів отримала продовження фото: Іnstagram.com/netflixua

Дата виходу: 6 серпня

6 серпня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: молодіжна драма, мелодрама

молодіжна драма, мелодрама У ролях: Ніккі Родрігес, Ноа Лалонд, Ешбі Джентрі, Сара Рафферті, Марк Блукас, Коннор Стенгоуп

У центрі сюжету серіалу «Моє життя з Волтерами» Джекі Говард, життя якої докорінно змінилося після смерті її родини в аварії. Дівчина покидає Мангеттен та переїжджає до Сілвер-Фоллз й опиняється в родині подруги своєї мами Кетрін Волтер, яка має сімох синів та одну дочку.

Джекі Говард доводиться звикати до нової школи та життя на ранчо. Водночас вона намагається прийняти свою втрату та закохується, однак згодом виникає любовний трикутник між нею та двома братами Волтерів Коулом та Алексом. Водночас у серіалі розгортаються події навколо інших героїв.

Що чекає глядачів у третьому сезоні про родину Волтерів

Історія братів Волтерів та Джекі Говард отримала продовження на четвертий сезон фото з відкритих джерел

У третьому сезоні Джекі Говард повернеться до Сілвер-Фоллз, де їй доведеться розібратися у власних почуттях до братів Волтерів. Події розгорнуться одразу після кінцівки попереднього сезону.

Джекі Говард доведеться розібратися у власних почуттях до братів Волтерів фото: Іnstagram.com/nikkirodriguez

До акторського складу увійдуть відомі зірки серіалу Ніккі Родрігес, Ноа Лалонд та Ешбі Джентрі. Крім цього, знову з’являться Сара Рафферті, Марк Блукас, Коннор Стенгоуп та Джейлан Еванс.

«Моє життя з Волтерами» трейлер 3 сезону

Серіал отримав погодження на четвертий сезон ще до створення третього, оскільки компанія Netflix була впевнена у його успіху. Тож історія матиме продовження й надалі. Цей серіал є екранізацією однойменного роману авторки Алі Новак. Новий сезон матиме 10 серій, вони вийдуть одночасно в день прем'єри.

Головні герої серіалу «Моє життя з Волтерами»

Головні герої серіалу «Моє життя з Волтерами»: Ніккі Родрігес, Ноа Лалонд та Ешбі Джентрі фото: Іnstagram.com/netflixua

Ніккі Родрігес

Ніккі Родрігес зіграла Джекі Говард фото: кадр із серіалу «Моє життя з Волтерами»

Американська акторка та модель Ніккі Родрігес зіграла головну героїню серіалу Джекі Говард. Вона розпочала кар'єру з невеликих ролей у серіалах. Тож найбільшу популярність їй приніс серіал «Моє життя з Волтерами».

Ніккі Родрігес стала головною героїнею серіалу «Моє життя з Волтерами» фото: кадр із серіалу «Моє життя з Волтерами»

Також Ніккі Родрігес знімалася в серіалі «На районі», стрічках «Назад до Лайли», «Просто немає слів» та «Адам руйнує все».

Ноа Лалонд

Ноа Лалонд грає роль Коула Волтера фото: Іnstagram.com/nikkirodriguez

Американський актор Ноа Лалонд грає роль одного із братів Волтерів Коула. Лалонд знімався у фільмі «Табір мисливців на оленів 86», серіалі «Мислити як злочинець», а також стрічках «Есбері-Парк», «Потрібна допомога» та «Посмішка, яку я ношу». До того, як стати актором, займався хокеєм.

Ноа Лалонд у серіалі «Моє життя з Волтерами» фото: Іnstagram.com/noahlalalalonde

Ешбі Джентрі

Ешбі Джентрі зіграв сина Волтерів Алекса фото: Іnstagram.com/nikkirodriguez

Актор Ешбі Джентрі відомий за роллю сина Волтерів Алекса. Ця робота стала дебютною для Джентрі та принесла йому широку популярність. Зокрема, на телебаченні роль Алекса Волтера була для нього першою.

Ешбі Джентрі у серіалі «Моє життя з Волтерами» фото: Іnstagram.com/ashbygentry

До цього Ешбі Джентрі зіграв епізодичну роль у стрічці «Чи боїшся ти темряви?», а також у короткометражних фільмах Mooch та «Безмовний».

Нагадаємо, 5 серпня відбулася прем'єра нового серіалу «Уламки» про підлітків і загадкові пригоди у Лос-Анджелесі 1981 року. Серіал «Уламки» знятий за однойменним напівавтобіографічним романом Брета Істона Елліса. У своїй книзі автор описує події власного життя у Лос-Анджелесі на початку 1980-х, доповнивши їх історією про загадкові вбивства.