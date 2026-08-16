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Головна прем'єра літа: серіал «Ліхтарі»: сюжет та актори супергеройського детектива

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Кайл Чендлер та Аарон П'єр зіграли головні ролі у серіалі «Ліхтарі»
фото: кадр із серіалу «Ліхтарі»

На екрани вийшов серіал про героїв міжгалактичного Корпусу Зелених Ліхтарів

Стартував новий серіал про супергероїв та фантастику «Ліхтарі». Глядачам доведеться познайомитися з новими героями, які обіцяють захопливі пригоди. Яким буде сюжет нової фентезі-драми та хто зіграє головних героїв, йдеться в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет серіалу «Ліхтарі»

Головна прем'єра літа: серіал «Ліхтарі»: сюжет та актори супергеройського детектива фото 1
фото: кадр із серіалу «Ліхтарі»
  • Дата виходу: 16 серпня
  • Платформа: HBO, HBO Max
  • Жанр: супергеройська драма, детектив, наукова фантастика
  • У ролях: Кайл Чендлер, Аарон П'єр, Келлі Макдональд, Нейтан Філліон

У центрі сюжету двоє учасників міжгалактичного Корпусу Зелених Ліхтарів: Гел Джордан та Джон Стюарт, які стануть ключовими героями серіалу.

Гел та Джон прибули на Землю, аби розгадати вбивство, яке сталося в одному з містечок США. Глядачів очікує розслідування кримінальної справи, яке переплітатиметься із супергеройськими та космічними елементами. Однак справа про вбивство призведе головних героїв до більшої проблеми, з якою їм доведеться розібратися.

«Ліхтарі»

Перший сезон вийде на екрани 16 серпня та матиме вісім серій. Фінальний епізод очікується 4 жовтня. Цей проєкт є частиною кіновсесвіту DC Studios, який об'єднує фільми та серіали, створені за коміксами DC Comics. Автором цього кіновсесвіту є Джеймс Ґанн.

Головні актори «Ліхтарів» та їхні ролі

Кайл Чендлер

Головна прем'єра літа: серіал «Ліхтарі»: сюжет та актори супергеройського детектива фото 2
фото: кадр із серіалу «Ліхтарі»

Американський актор Кайл Чендлер зіграє головного героя Гела Джордана. Він відомий за стрічками «Нічні вогняні п'ятниці» та «Родовод».

Головна прем'єра літа: серіал «Ліхтарі»: сюжет та актори супергеройського детектива фото 3
фото: кадр із серіалу «Ліхтарі»

Аарон П'єр

Головна прем'єра літа: серіал «Ліхтарі»: сюжет та актори супергеройського детектива фото 4
фото: кадр із серіалу «Ліхтарі»

Британський актор Аарон П'єр також отримав головну роль у «Ліхтарях» — він зіграє напарника Чендлера, Джона Стюарта. П'єр найбільш відомий за ролями у серіалах «Криптон», «Підземна залізниця» та трилерах «Час» і «Ребел-Ридж».

Головна прем'єра літа: серіал «Ліхтарі»: сюжет та актори супергеройського детектива фото 5
фото: скриншот HBO Max/YouTube

Келлі Макдональд

Головна прем'єра літа: серіал «Ліхтарі»: сюжет та актори супергеройського детектива фото 6
фото: скриншот HBO Max/YouTube

Шотландська акторка Келлі Макдональд зіграла шерифку Керрі. Вона відома за багатьма ролями. Серед її фільмографії  такі стрічки, як «На голці», «Моя жахлива няня», «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2», «Відважна» та інші.

Головна прем'єра літа: серіал «Ліхтарі»: сюжет та актори супергеройського детектива фото 7
фото: скриншот HBO Max/YouTube

Нейтан Філліон

Головна прем'єра літа: серіал «Ліхтарі»: сюжет та актори супергеройського детектива фото 8
фото: скриншот HBO Max/YouTube

Популярний канадсько-американський актор Нейтан Філліон зіграє героя Ґая Ґарднера у «Ліхтарях». Філліон є впізнаваним актором. Він виконував ролі у фільмах «Вартові Галактики», «Загін самогубців: Місія навиліт», а також у серіалах «Касл», «Новобранець» та інших.

Нагадаємо, 3 серпня, на екрани вийшов 14 сезон анімаційного мультсеріалу «Футурама» (Futurama). У нових серіях головні герої опиняться у вирі нових цікавих та водночас абсурдних пригод.  У центрі подій, які розгортатимуться у новому сезоні, як завжди, будуть незмінні головні герої: Фрай, Ліла, Бендер. 

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Теги: фільм серіал кіно США

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