Головна прем'єра літа: серіал «Ліхтарі»: сюжет та актори супергеройського детектива
На екрани вийшов серіал про героїв міжгалактичного Корпусу Зелених Ліхтарів
Стартував новий серіал про супергероїв та фантастику «Ліхтарі». Глядачам доведеться познайомитися з новими героями, які обіцяють захопливі пригоди. Яким буде сюжет нової фентезі-драми та хто зіграє головних героїв, йдеться в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.
Інтерактивний зміст
Сюжет серіалу «Ліхтарі»
- Дата виходу: 16 серпня
- Платформа: HBO, HBO Max
- Жанр: супергеройська драма, детектив, наукова фантастика
- У ролях: Кайл Чендлер, Аарон П'єр, Келлі Макдональд, Нейтан Філліон
У центрі сюжету двоє учасників міжгалактичного Корпусу Зелених Ліхтарів: Гел Джордан та Джон Стюарт, які стануть ключовими героями серіалу.
Гел та Джон прибули на Землю, аби розгадати вбивство, яке сталося в одному з містечок США. Глядачів очікує розслідування кримінальної справи, яке переплітатиметься із супергеройськими та космічними елементами. Однак справа про вбивство призведе головних героїв до більшої проблеми, з якою їм доведеться розібратися.
Перший сезон вийде на екрани 16 серпня та матиме вісім серій. Фінальний епізод очікується 4 жовтня. Цей проєкт є частиною кіновсесвіту DC Studios, який об'єднує фільми та серіали, створені за коміксами DC Comics. Автором цього кіновсесвіту є Джеймс Ґанн.
Головні актори «Ліхтарів» та їхні ролі
Кайл Чендлер
Американський актор Кайл Чендлер зіграє головного героя Гела Джордана. Він відомий за стрічками «Нічні вогняні п'ятниці» та «Родовод».
Аарон П'єр
Британський актор Аарон П'єр також отримав головну роль у «Ліхтарях» — він зіграє напарника Чендлера, Джона Стюарта. П'єр найбільш відомий за ролями у серіалах «Криптон», «Підземна залізниця» та трилерах «Час» і «Ребел-Ридж».
Келлі Макдональд
Шотландська акторка Келлі Макдональд зіграла шерифку Керрі. Вона відома за багатьма ролями. Серед її фільмографії такі стрічки, як «На голці», «Моя жахлива няня», «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2», «Відважна» та інші.
Нейтан Філліон
Популярний канадсько-американський актор Нейтан Філліон зіграє героя Ґая Ґарднера у «Ліхтарях». Філліон є впізнаваним актором. Він виконував ролі у фільмах «Вартові Галактики», «Загін самогубців: Місія навиліт», а також у серіалах «Касл», «Новобранець» та інших.
Нагадаємо, 3 серпня, на екрани вийшов 14 сезон анімаційного мультсеріалу «Футурама» (Futurama). У нових серіях головні герої опиняться у вирі нових цікавих та водночас абсурдних пригод. У центрі подій, які розгортатимуться у новому сезоні, як завжди, будуть незмінні головні герої: Фрай, Ліла, Бендер.
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