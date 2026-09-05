США попередили Росію про відповідь НАТО на гібридні атаки

Метью Вітакер заявив, що країни Альянсу не повинні миритися з навмисними гібридними діями

США готові підтримувати країни НАТО у відповідь на навмисні гібридні атаки. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, коментуючи Reuters останні інциденти в Європі, які пов’язують із діяльністю Росії, пише «Главком».

За словами Вітакера, члени Альянсу не повинні терпіти гібридні дії проти своїх територій. Він наголосив на необхідності бути готовими до таких загроз і давати їм чітку оцінку та відповідь. Водночас дипломат зазначив, що безпосередня реакція на конкретні інциденти залишається відповідальністю окремих країн, але Вашингтон підтримуватиме союзників.

Особливе занепокоєння у НАТО викликав інцидент біля аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині. Німецька влада пов’язала спробу атаки безпілотника з Росією. Вітакер назвав цей випадок особливо серйозним, оскільки, на відміну від попередніх інцидентів із дронами, йшлося про навмисну гібридну дію.

Американський представник також попередив, що об’єктами подібних атак можуть ставати критично важлива інфраструктура та енергетичні об’єкти. За його словами, країнам НАТО необхідно посилювати пильність і бути готовими реагувати на такі загрози.

Варто нагадати, що Польща пропонує встановити граничну кількість російських дипломатів у країнах Євросоюзу та скоротити видачу громадянам РФ шенгенських віз. Ще одна пропозиція – запровадити обов'язкові біометричні документи для росіян, які в'їжджають до ЄС. Сікорський пов'язує ці заходи з необхідністю посилити безпеку європейських держав на тлі російських гібридних операцій.

Заклики Польщі пролунали на тлі звинувачень Росії у диверсіях та інших гібридних операціях у європейських країнах. Зокрема, Німеччина офіційно поклала на Москву відповідальність за спробу атаки безпілотником поблизу аеропорту Лейпциг/Галле. Після цього Берлін оголосив про закриття російського генконсульства в Бонні та припинення угоди щодо російського культурного центру в Берліні.

Польська влада вважає, що ЄС має посилити заходи безпеки та не дозволяти російським дипломатам використовувати свободу пересування для діяльності, яка може загрожувати європейським країнам. Варто нагадати, що російські спецслужби намагаються вербувати громадян Данії для підготовки диверсій проти оборонних підприємств, пов'язаних із підтримкою України. Потенційних виконавців шукають через соціальні мережі та ігрові платформи.