Українські тральщики долучаться до місії з розмінування Ормузької протоки – The Times

Ростислав Вонс
Підйом прапора ВМС України на борту тральщика «Мелітополь»
фото: ВМС Бельгії

У Великій Британії перебувають українська судна HMS Shoreham, HMS Grimsby, а також UNS Mariupol (M310) та UNS Melitopol (M300)

Чотири українські мінні тральщики, пришвартовані в англійському Портсмуті, можуть стати частиною британсько-французької місії з розмінування Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

За даними британської газети, українські офіцери беруть участь у багатонаціональному саміті з військового планування у Постійному об'єднаному штабі у Нортвуді і вже заявили про готовність допомогти своїм союзникам на Близькому Сході.

«Ми готові запропонувати все. У Портсмуті є чотири мінні тральщики. Вони не можуть поїхати до України, тому що, по-перше, вони будуть мішенню номер один, а по-друге, через конвенцію Монтре», – сказав співрозмовник видання.

У Великій Британії перебувають судна HMS Shoreham та HMS Grimsby, передані ЗСУ від Королівського флоту у 2023 році, а також UNS Mariupol (M310) та UNS Melitopol (M300), передані від Нідерландів та Бельгії. Україна сподівається, що ці судна допоможуть з розмінуванням після закінчення російсько-української війни, але нині вони не можуть проходити до Чорного моря.

Водночас Україна може допомогти іншими способами, зокрема, відправленням морських безпілотників або обладнання для протидії дронам, щоб союзні країни могли захищати судноплавство від іранських атак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові беруть участь у консультаціях щодо того, як працюватиме Ормузька протока.

Глава держави заявив, що блокування Ормузької протоки створює серйозний стрес для глобальної економіки та нафтового ринку, і провів паралелі з ситуацією навколо Чорноморського коридору. За його словами, питання полягає не лише у розблокуванні маршрутів, а й у забезпеченні їх стабільної роботи, правил і захисту.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що американські сили почали процес «очищення» Ормузької протоки.

До слова, Японія розглядає можливість участі у розмінуванні Ормузької протоки, але лише за умови повного припинення вогню у війні США та Ізраїлю проти Ірану.

