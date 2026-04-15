Курс валют 15 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 15 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, долар, євро і злотий зросли в ціні. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,49 грн, євро – 51,32 грн, польського злотого – 12,09 грн. Так, долар зріс на 4 коп., євро злетів на 42 коп., а злотий піднявся на 10 коп.
Курс валют станом на 15 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,4997
|51,3253
|59,0378
|12,0977
|55,7403
|
Ощадбанк
|43,20 / 43,80
|50,85 / 51,75
|57,30 / 59,30
|11,45 / 12,25
|54,20 / 56,20
|
Приватбанк
|43,10 / 43,70
|50,70 / 51,70
|58,60 / 59,42
|11,95 / 12,16
|55,70 / 58,70
|
ПУМБ
|43,30 / 43,90
|51,70 / 51,70
|58,60 / 59,40
|11,85 / 12,15
|-
|
monobank
|43,35 / 43,85
|51,05 / 51,75
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,30 / 43,67
|50,90 / 51,75
|56,90 / 59,90
|11,40 / 12,40
|53,00 / 56,50
|
OTP Bank
|43,25 / 43,85
|50,75 / 51,65
|-
|-
|55,00 / 56,00
|
Укрсиббанк
|43,25 / 43,85
|50,60 / 51,60
|57,30 / 59,75
|-
|54,35 / 56,35
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
