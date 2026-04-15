Курс валют 15 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,49 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 15 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, долар, євро і злотий зросли в ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,49 грн, євро – 51,32 грн, польського злотого – 12,09 грн. Так, долар зріс на 4 коп., євро злетів на 42 коп., а злотий піднявся на 10 коп.

Курс валют станом на 15 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,4997 51,3253 59,0378 12,0977 55,7403 Ощадбанк 43,20 / 43,80 50,85 / 51,75 57,30 / 59,30 11,45 / 12,25 54,20 / 56,20 Приватбанк 43,10 / 43,70 50,70 / 51,70 58,60 / 59,42 11,95 / 12,16 55,70 / 58,70 ПУМБ 43,30 / 43,90 51,70 / 51,70 58,60 / 59,40 11,85 / 12,15 - monobank 43,35 / 43,85 51,05 / 51,75 - - - Райффайзен 43,30 / 43,67 50,90 / 51,75 56,90 / 59,90 11,40 / 12,40 53,00 / 56,50 OTP Bank 43,25 / 43,85 50,75 / 51,65 - - 55,00 / 56,00 Укрсиббанк 43,25 / 43,85 50,60 / 51,60 57,30 / 59,75 - 54,35 / 56,35

* курс валют станом на 08:30 15 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.