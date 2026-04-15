Курс валют 15 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

glavcom.ua
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 15 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, долар, євро і злотий зросли в ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,49 грн, євро – 51,32 грн, польського злотого – 12,09 грн. Так, долар зріс на 4 коп., євро злетів на 42 коп., а злотий піднявся на 10 коп.

Курс валют станом на 15 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,4997 51,3253 59,0378 12,0977 55,7403
Ощадбанк
 43,20 / 43,80 50,85 / 51,75 57,30 / 59,30 11,45 / 12,25 54,20 / 56,20
Приватбанк
 43,10 / 43,70 50,70 / 51,70 58,60 / 59,42 11,95 / 12,16 55,70 / 58,70
ПУМБ
 43,30 / 43,90 51,70 / 51,70 58,60 / 59,40 11,85 / 12,15 -
monobank
 43,35 / 43,85 51,05 / 51,75 - - -
Райффайзен
 43,30 / 43,67 50,90 / 51,75 56,90 / 59,90 11,40 / 12,40 53,00 / 56,50
OTP Bank
 43,25 / 43,85 50,75 / 51,65 - - 55,00 / 56,00
Укрсиббанк
 43,25 / 43,85 50,60 / 51,60 57,30 / 59,75 - 54,35 / 56,35
* курс валют станом на 08:30 15 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Читайте також

JPMorgan Chase зафіксував найвищі в історії доходи від трейдингового бізнесу
Найбільші американські банки отримали рекордні прибутки через війну на Близькому Сході
Сьогодні, 07:31
Боргова політика: на скільки вистачить міжнародних резервів
Боргова політика: на скільки вистачить міжнародних резервів
8 квiтня, 13:41
Росії існувала чітка система тарифів на релігійні послуги для бізнесу
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
8 квiтня, 12:25
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 4 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
4 квiтня, 08:36
Національний банк оновив офіційний курс валют на 31 березня 2026 року
Курс валют 31 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
31 березня, 07:15
НБУ вважає, що Ігор Смілянський неналежно керує «Укрпоштою»
Нацбанк поставив під сумнів компетентність гендиректора «Укрпошти»
28 березня, 19:13
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 24 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
24 березня, 09:00
Курс валют на 21 березня 2026 року
Курс валют 21 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
21 березня, 09:58
Курс валют на 19 березня 2026 року
Курс валют 19 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
19 березня, 06:36

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
