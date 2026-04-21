Курс валют 21 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Курс валют 21 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 21 квітня 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,10 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 21 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,10 грн, євро – 51,89 грн, польського злотого – 12,26 грн. Долар виріс на 47 коп., євро піднявся на 47 коп., а злотий – 14 коп.

Курс валют станом на 21 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,1004 51,8929 59,6282 12,2600 56,4521
Ощадбанк
 43,80 / 44,45 51,60 / 52,40 58,20 / 60,20 11,55 / 12,35 54,90 / 56,90
Приватбанк
 43,85 / 44,45 51,45 / 52,45 59,30 / 60,11 11,75 / 12,28 56,40 / 59,00
ПУМБ
 43,80 / 44,40 51,60 / 52,30 58,80 / 60,00 12,04 / 12,34 -
monobank
 44,01 / 44,43 51,77 / 52,35 - - -
Райффайзен
 43,98 / 44,46 51,60 / 52,46 57,40 / 61,00 11,50 / 12,65 53,80 / 57,60
OTP Bank
 43,75 / 44,25 51,30 / 52,20 - - 55,85 / 56,75
Укрсиббанк
 43,75 / 44,35 51,50 / 52,40 58,00 / 60,45 - 55,00 / 57,00
* курс валют станом на 09:00 21 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Читайте також

Національний банк оновив офіційний курс валют на 18 квітня 2026 року
Курс валют 18 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
18 квiтня, 11:25
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 15 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
15 квiтня, 08:31
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 13 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
13 квiтня, 09:17
Росії існувала чітка система тарифів на релігійні послуги для бізнесу
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
8 квiтня, 12:25
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 7 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
7 квiтня, 08:35
Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 квітня 2026 року
Курс валют 3 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
3 квiтня, 07:24
Національний банк оновив офіційний курс валют на 31 березня 2026 року
Курс валют 31 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
31 березня, 07:15
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 27 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
27 березня, 08:09
Найчастішою причиною застосування регулятором заходів впливу стала неналежна перевірка клієнтів
Штрафи на пів мільярда гривень: стало відомо, за що Нацбанк найчастіше карає фінустанови
26 березня, 12:02

Курс валют 21 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 21 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 21 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 21 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 20 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 20 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 20 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 20 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 19 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 19 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 19 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 19 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
