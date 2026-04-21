Курс валют 21 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,10 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 21 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,10 грн, євро – 51,89 грн, польського злотого – 12,26 грн. Долар виріс на 47 коп., євро піднявся на 47 коп., а злотий – 14 коп.
Курс валют станом на 21 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,1004
|51,8929
|59,6282
|12,2600
|56,4521
|
Ощадбанк
|43,80 / 44,45
|51,60 / 52,40
|58,20 / 60,20
|11,55 / 12,35
|54,90 / 56,90
|
Приватбанк
|43,85 / 44,45
|51,45 / 52,45
|59,30 / 60,11
|11,75 / 12,28
|56,40 / 59,00
|
ПУМБ
|43,80 / 44,40
|51,60 / 52,30
|58,80 / 60,00
|12,04 / 12,34
|-
|
monobank
|44,01 / 44,43
|51,77 / 52,35
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,98 / 44,46
|51,60 / 52,46
|57,40 / 61,00
|11,50 / 12,65
|53,80 / 57,60
|
OTP Bank
|43,75 / 44,25
|51,30 / 52,20
|-
|-
|55,85 / 56,75
|
Укрсиббанк
|43,75 / 44,35
|51,50 / 52,40
|58,00 / 60,45
|-
|55,00 / 57,00
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
Коментарі — 0