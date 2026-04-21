Курс валют 21 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,10 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 21 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,10 грн, євро – 51,89 грн, польського злотого – 12,26 грн. Долар виріс на 47 коп., євро піднявся на 47 коп., а злотий – 14 коп.

Курс валют станом на 21 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,1004 51,8929 59,6282 12,2600 56,4521 Ощадбанк 43,80 / 44,45 51,60 / 52,40 58,20 / 60,20 11,55 / 12,35 54,90 / 56,90 Приватбанк 43,85 / 44,45 51,45 / 52,45 59,30 / 60,11 11,75 / 12,28 56,40 / 59,00 ПУМБ 43,80 / 44,40 51,60 / 52,30 58,80 / 60,00 12,04 / 12,34 - monobank 44,01 / 44,43 51,77 / 52,35 - - - Райффайзен 43,98 / 44,46 51,60 / 52,46 57,40 / 61,00 11,50 / 12,65 53,80 / 57,60 OTP Bank 43,75 / 44,25 51,30 / 52,20 - - 55,85 / 56,75 Укрсиббанк 43,75 / 44,35 51,50 / 52,40 58,00 / 60,45 - 55,00 / 57,00

* курс валют станом на 09:00 21 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.