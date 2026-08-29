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Українці закликали позбавити Потапа звання Заслуженого артиста - петиція

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Потап під час виступу на фестивалі Laima Rendezvous Jurmala 2026
фото: соцмережі

Автор звернення вважає, що публічна діяльність артиста суперечить статусу державної нагороди

На сайті президента України з’явилася петиція з вимогою позбавити репера та продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, звання Заслуженого артиста України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку звернення.

Петицію №22/269496-еп оприлюднили 28 серпня 2026 року. Його автором зазначений Сергій Марченко. Ініціатор просить президента розглянути можливість позбавити Олексія Потапенка почесного звання через його публічні висловлювання щодо української мови та культури.

Автор документа стверджує, що Потап, маючи статус Заслуженого артиста України, сприймається як людина, яка може представляти українську культуру. Водночас, на думку Марченка, артист регулярно використовує російську мову та виступає з позицією, яка нібито спрямована на зменшення ролі української мови.

«Прошу президента розглянути можливість позбавити Потапенка Олексія Андрійовича звання Заслуженого артиста України як людину, не гідну такого звання через неодноразову публічну зневагу до державної мови і пропаганду мови держави-агресора», – йдеться у тексті звернення.

Станом на момент підготовки матеріалу збір підписів триває. Для розгляду електронної петиції президентом необхідно набрати 25 тис. голосів протягом трьох місяців. На офіційній сторінці документа зараз відображається 20 голосів.

Водночас 28 серпня на сайті президента з’явилися ще два звернення щодо почесного звання Потапенка. У документі №22/269492-еп авторка Анна Кусяк просить ініціювати процедуру позбавлення артиста державної нагороди та доручити компетентним органам перевірити його діяльність. Окремо Катерина Таран зареєструвала звернення №22/269494-еп із вимогою ініціювати передбачену законодавством процедуру позбавлення Потапенка звання.

За що Потап отримав державну нагороду

Олексій Потапенко отримав звання Заслуженого артиста України у 2020 році. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 27 червня з нагоди Дня Конституції України. У документі Потапенко зазначений як співак, композитор і продюсер.

Тема позбавлення артиста цього звання виникала ще раніше. У липні 2020 року на сайті президента зареєстрували окрему електронну петицію із закликом скасувати рішення про присвоєння Потапенку почесного звання. Вона завершила збір підписів, не набравши необхідних 25 тис. голосів.

Російськомовний репертуар Потапа

Одним із аргументів нового звернення стало ставлення артиста до російської мови. У травні 2025 року Потап пояснював, чому продовжує виконувати російськомовні композиції. За його словами, ці пісні були написані для російськомовної аудиторії, яка нині живе не лише в Росії та Україні. Артист назвав це частиною власної історії.

У липні 2026 року Потап і Настя Каменських виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Дует виконав старі російськомовні хіти, серед яких «У нас на районе», «У мами», «Все пучком», «Не пара» та «Чумачечая весна». Українські користувачі соцмереж розкритикували артистів, зокрема через відсутність україномовних пісень і згадок про війну під час виступу.

Після цього Потап і Каменських заявили про відновлення спільного проєкту. Водночас артисти наголосили, що повертаються на сцену не в Україні. Коли їх запитали про нову пісню українською, Каменських сказала, що вони її не планують, а Потап зазначив, що працює над цим питанням. Він також назвав їхній спільний проєкт російськомовним.

А вже 27 серпня 2026 року, напередодні появи нового звернення, Потап і Каменських опублікували відео, у якому іронічно обіграли тему спілкування російською мовою. Артисти нібито вибачалися за те, що говорять російською, після чого згадали про «свободу». Відео викликало нову хвилю критики в українському сегменті соцмереж.

Ще одним приводом для критики стала реакція Потапа на зникнення його іменної таблички з київської «Алеї зірок». У червні 2026 року артист звернувся до української аудиторії у Threads російською мовою та запропонував назвати інших артистів, чиї імена могли б з’явитися на місці його та Каменських.

Де живе Потап після початку великої війни

Після початку повномасштабного вторгнення Потап та Настя Каменських перебували за межами України, зокрема в Іспанії. У травні 2025 року Потап розповідав, що вони живуть у різних країнах, називаючи Київ, Маямі та Барселону. За його словами, саме Барселона на той час була містом, де вони перебували частіше, ніж у Маямі, Дубаї чи Києві.

У вересні 2025 року Потап також заявляв, що після початку повномасштабної війни продовжує міжнародну кар’єру та не орієнтується на українську аудиторію. При цьому він визнав, що розуміє реакцію українців, які перебувають в умовах війни.

«З боку України, з погляду України, все не на часі і їх можна зрозуміти, тому що там дуже важко, там дуже погано людям, там дуже боляче», – говорив артист. Водночас Потап зазначив, що обрав «йти далі» та розвивати міжнародний напрямок.

Позицію артиста щодо війни влітку 2026 року публічно критикував продюсер Геннадій Вітер. Він заявив, що не хоче бачити Потапа у своїй програмі, оскільки, на його думку, репер не висловлює чіткої позиції щодо війни Росії проти України.

Водночас Потап у 2025 році публічно говорив і про власне ставлення до минулих виступів у Росії. В інтерв’ю Юрію Дудю він заявив, що шкодує про участь у премії RU.TV у Москві 2014 року та попросив вибачення у тих, кого це досі ображає. За словами артиста, його тодішня репліка на сцені була жартом, адресованим українським артисткам, які перебували в залі.

Потап також стверджував, що почав згортати бізнес у Росії після початку АТО, а до 2015 року повністю припинив там діяльність. За його словами, у 2017 році він разом із Каменських востаннє виступив у РФ – на спільному концерті Валерія Меладзе.

Зазначимо, що реєстрація електронного звернення не означає автоматичного позбавлення державної нагороди. Наразі йдеться лише про громадські ініціативи, які перебувають на етапі збору підписів. Щоб звернення було передане на розгляд президента, воно має набрати необхідну кількість голосів у встановлений термін. Нагадаємо, Потапенко отримав звання Заслуженого артиста України у 2020 році. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав до Дня Конституції. «Главком» раніше повідомляв про нагородження артиста.

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Теги: соцмережі президент Настя Каменських співак петиція артист Потап бізнес

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