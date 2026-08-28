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Путін розпихав дітей, аби потрапити на фото з юними спортсменами (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін розпихав дітей, аби потрапити на фото з юними спортсменами (відео)
Саме момент, коли Путін пробирається до центру групи, привернув увагу в соцмережах
скриншот з відео

У результаті російський президент фактично закрив собою частину дітей

Під час візиту до Нижнього Новгорода російський диктатор Володимир Путін вирішив зробити спільне фото з юними хокеїстами місцевих команд «Торпедо» та «Радий». Кадри миттєво стали вірусними в мережі, через спантеличену реакцію дітей, пише «Главком».

Під час підготовки до знімка Путін почав пробиратися до центру групи, де вже стояли діти. Щоб зайняти місце в середині кадру, він відсунув кількох юних спортсменів, після чого опинився попереду них.

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У результаті російський президент фактично закрив собою частину дітей. На відео видно, як Путін протискається між юними хокеїстами, намагаючись зайняти найбільш помітне місце для спільного знімка.

Після цього учасники зустрічі сфотографувалися разом. Саме момент, коли Путін пробирається до центру групи, привернув увагу в соцмережах.

Поява російського президента поруч із юними спортсменами не є чимось незвичним для його публічних заходів. Путін регулярно бере участь у зустрічах із представниками дитячого та молодіжного спорту, а фотографії з юними спортсменами неодноразово ставали частиною офіційних заходів.

Наприклад, у 2015 році під час відвідування Всеросійського дитячого центру для спортсменів у Сочі Путін спілкувався з юними хокеїстами із Самари. Тоді російські державні ЗМІ зазначали, що президент сфотографувався з дітьми на їхнє прохання. У 2019 році Путін також потрапив у новини через поведінку під час зустрічей із людьми та спортсменами. У Санкт-Петербурзі він «відсунув» співробітника охорони, щоб підійти до людей, серед яких була маленька дівчинка.

Варто нагадати, що білоруський фотограф Павло Кричко створив портрет диктатора Володимира Путіна із 1500 скріншотів, побачених ним за час війни в Україні.

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Теги: путін росія діти

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