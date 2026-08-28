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«Куля в лоб – то куля в лоб». Яценюк прокоментував популярний мем

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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«Куля в лоб – то куля в лоб». Яценюк прокоментував популярний мем
Знаменита фраза Яценюка «Якщо куля в лоб, то куля в лоб» прозвучала 22 січня 2014 року зі сцени Євромайдану в Києві
скриншот з відео

Експрем’єр із гумором поставився до того, що його слова про «кулю в лоб» стали мемом

Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк прокоментував свою відому фразу, яку сказав під час подій на Майдані у 2014 році: «Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо».

Згодом цей вислів став популярним мемом. В інтерв’ю РБК-Україна, експрем’єр пригадав обставини, за яких пролунала ця заява, та розповів, як зараз ставиться до своїх слів, передає «Главком».

За словами Яценюка, це був надзвичайно важкий період, коли на Майдані вже відчувалася загроза кровопролиття. «Це був найважчий, жахливий період. Запах смерті вже витав у повітрі на Майдані», – сказав він.

Яценюк пояснив, що тоді намагався не допустити загибелі людей під час можливого штурму адміністрації президента. «Коли хотіли штурмувати адміністрацію президента, я вийшов і сказав: «Люди, я не дам вас там розстріляти». Я розумів їхній план: спровокувати бійню і показати світові, що ми «заколотники»», – розповів політик.

Яценюк зазначив, що нині його фраза може здаватися комусь смішною, однак для учасників Майдану вона була пов’язана з реальною загрозою життю. «Тепер комусь смішно, особливо тим, хто не був на Майдані і не бачив тих смертей. Нинішні часи драматичніші в мільйон разів, але й тоді ми діяли на постійному адреналіні», – зазначив він.

Водночас експрем’єр із гумором поставився до того, що його слова стали мемом. «А меми – це ознака того, що політик ще не зійшов зі сцени», – сказав Яценюк.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Арсеній Яценюк пригадав розмову з Петром Порошенком після президентських виборів 2014 року. Експрем’єр розповів, що пожартував із Порошенка, мовляв, для перемоги на виборах йому вистачило одного торта «Рошен», який той приніс на Майдан.

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Теги: Арсеній Яценюк політика Евромайдан мем

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