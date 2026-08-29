Лукашенко заявив про «спільну проблему» РФ і Білорусі на кордонах України

Білоруський диктатор не уточнив, про що саме йдеться, але пообіцяв разом із Москвою «вирішити» питання

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 серпня прибув до Москви, де зустрівся з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Напередодні запланованих на 29 серпня переговорів із Володимиром Путіним він заявив про «спільну проблему» двох країн на півдні Білорусі та заході РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу президента Білорусі.

Лукашенко розповів, що зустріч із Мішустіним була запланована заздалегідь і стала частиною підготовки до його переговорів із Путіним. Під час розмови сторони обговорили двосторонню співпрацю, зокрема економічні питання.

Водночас Лукашенко анонсував обговорення певного питання, яке назвав спільною проблемою Мінська та Москви. Конкретизувати його він не став, лише окреслив географію – південь Білорусі та захід Росії. Обидва напрямки межують з Україною.

«На перспективу поговоримо про нашу спільну проблему, яку нам доводиться вирішувати на півдні Білорусі й на заході Російської Федерації. Дійсно – проблема. Але ми її вирішимо», – заявив Лукашенко.

Він додав, що Москва та Мінськ нібито розуміють, що відбувається навколо них, і не мають наміру зважати на позицію інших держав.

Саму Україну Лукашенко під час цієї заяви не згадував. Водночас російське державне видання «Российская газета» трактувало його слова як натяк саме на Україну. Це є оцінкою російського медіа, а не прямою заявою білоруського диктатора.

Лукашенко запевнив Москву у виконанні домовленостей

Під час зустрічі з Мішустіним Лукашенко також заявив, що Білорусь виконує домовленості з Росією. Він подякував російському уряду за виконання зобов'язань перед Мінськом і окремо згадав постачання пального та продовольства.

«Ми виконуємо свої зобов'язання й навіть перевиконуємо. Можете анітрохи не сумніватися», – сказав Лукашенко.

За даними російської сторони, Мішустін під час зустрічі заявив про зростання товарообігу між двома країнами. За перші п'ять місяців 2026 року він, за словами російського прем'єра, збільшився на 12,5%.

Наступного дня Лукашенко має зустрітися з Путіним. Очікується, що політики обговорять двосторонні відносини, міжнародну ситуацію та питання безпеки.

Білорусь продовжує воєнну риторику

Заява Лукашенка прозвучала на тлі його попередніх висловлювань про підготовку Білорусі до можливого конфлікту. У квітні він заявляв, що країна має готуватися до війни та що «мирного часу бути не може».

Пізніше білоруський диктатор закликав громадян мобілізуватися, заявляючи, що не знає, «що там утнуть сильні світу цього». Водночас Мінськ продовжує запевняти, що не планує самостійно вступати у війну проти України.

Нагадаємо, Білорусь надала Росії свою територію для вторгнення в Україну у 2022 році. З білоруської території російські війська наступали на Київщину, а також звідти здійснювалися ракетні удари по Україні. Відтоді військова співпраця Мінська та Москви залишається одним із ключових факторів безпеки на північному напрямку. «Главком» раніше розповідав про оцінку української розвідки щодо військового потенціалу Білорусі.