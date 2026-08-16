У Путіна на лобі проявився тризуб (відео)

Користувачі соцмереж помітили курйозну деталь на офіційному відео з російським диктатором

Соцмережі обговорюють кадри з російським диктатором Володимиром Путіним, на яких користувачі розгледіли на його лобі обриси, схожі на український тризуб. Йдеться про офіційне відео, зняте під час візиту очільника Кремля на Курильські острови, повідомляє «Главком».

Кадри були зроблені під час першого за час президентства Путіна візиту на Курильські острови. Після прибуття на острів Ітуруп він вирушив на рибопереробний комбінат «Ясний». Саме на крупних планах із підприємства користувачі звернули увагу на незвичні складки на лобі Путіна. Під певним кутом вони утворюють обриси, які нагадують український тризуб.

На це звернув увагу й політолог Олексій Голобуцький. «Прямо посеред лоба в Путіна чітко видно великий тризуб! Буквально від брів і на всю лисину, до решток рудуватих волосин», – написав він на своїй Facebook-сторінці. Далі політолог жартома припустив, що до команди косметологів російського диктатора міг «пробратися наш агент».

У коментарях до відео з диктатором користувачі почали висувати власні версії походження незвичних складок. Дехто припустив, що такий візуальний ефект міг виникнути після косметологічних процедур, зокрема ін'єкцій ботулотоксину: частина м'язів чола може залишатися менш рухливою, тоді як інші вже активно працюють.

Нагадаємо, російський президент дедалі більше обмежує свої пересування через побоювання за власну безпеку на тлі атак українських безпілотників. Для приховування його реального місцеперебування Кремль, зокрема, може використовувати фальшиві президентські кортежі, а сам Путін віддає перевагу пересуванню спеціальним бронепоїздом.