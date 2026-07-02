Трамп потрапив у курйоз через невдалий жарт про своїх синів

Трамп вирішив нагородити себе за те, що він виступив проти Росії

Президент США Дональд Трамп втрапив у курйозну ситуацію під час промови на відкритті Президентської бібліотеки Теодора Рузвельта в штаті Північна Дакота. Глава Білого дому заговорив про Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, згадавши неоднозначне формулювання на їхню адресу. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Під час свого виступу Дональд Трамп розповідав про найвищу військову нагороду США – Медаль Пошани. Він згадав про дві родини, які свого часу отримали цю відзнаку. Йдеться про батьків та їхніх синів, як Теодор Рузвельт та його син Теодор Рузвельт-молодший.

Тому Трамп висловив бажання нагородити цією медаллю себе та своїх синів: Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа. Саме в цей момент президент використав формулювання, що натякає на інтим утрьох зі своїми синами. Зокрема, на ці слова емоційно відреагувала аудиторія.

«За винятком Артура та Дугласа Макартура… вони єдина пара батько й син, яка отримала найвищу військову нагороду нашої країни за мужність, що перевершує поклик службового обов’язку. Тепер, коли я бачу своїх двох прекрасних синів, що сидять там, я думаю, що одну медаль дам собі, а дві – їм, і в нас буде «трійничок», – сказав Трамп.

Трамп ненавмисно кинув пікантний жарт про себе, своїх синів та військову честь



Коли Трамп помітив реакцію публіки, він змінив тему та виголосив нову пропозицію – нагородити лише одного зі своїх синів. Однак ні Трамп, ні його діти не служили у війську. Також президент США згадав про Росію. Трамп вважає, що він заслуговує на нагороду за те, що «виступив проти РФ».

«Добре, я виберу одного з двох. Я вручу їм Почесну медаль Конгресу за щось, пов’язане з їхнім геніальним полюванням, а ще одну отримаю за те, що вони виступили проти Росії, Росії, Росії чи чогось такого, і в нас тепер буде третя пара», – додав Трамп. Проте ці слова глава держави назвав жартом.

До слова, російський президент Володимир Путін потрапив у черговий курйоз. Диктатора помітили за дивним заняттям, коли він гладив пасажирський літак. Путін відвідав Льотно-дослідницький інститут (ЛДІ) імені М.М. Громова в підмосковному Жуковському.