Ірина Білик у свій день народження зробила подарунок фанатам (відео)

Ірина Білик переклала свій черговий легендарний хіт та розчулила українців у мережі
фото: Iryna Bilyk/YouTube

Легендарний хіт Ірини Білик «Про любов» – тепер українською
 

6 квітня народна артистка України Ірина Білик святкує свій день народження. Співачці виповнилося 56 років, у цей день відбувся реліз її легендарного хіта «Про любов» українською мовою. Про це пише «Главком» із посиланням на відео

Ірина Білик уже рік виконує пісню «Про любов» українською на своїх концертах. Однак саме 6 квітня 2026 року на YouTube-каналі співачки відбувся офіційний реліз цієї пісні у перекладі з російської на українську мову.

«У свій День народження я хочу зізнатися в коханні кожному з вас! Кожному, хто поруч зі мною в моменті, у музиці, у словах і між рядками. Ваша любов і підтримка – це те світло, яке не згасає навіть у найскладніші дні. Завдяки вам я живу сміливіше, відчуваю глибше. Нехай слова цієї пісні надихають вас бути щасливими кожного дня!» – висловилася співачка.

Ірина Білик - Про Любов

Пісня Ірини Білик «Про любов» вийшла ще у 2004 році. Тоді виконавиця представила кліп до цієї композиції російською мовою. Ця пісня увійшла до альбому зірки «Любовь. Яд». У 2026 році Ірина Білик офіційно представила нову версію цієї пісні та поділилася музикою і новим текстом, перекладених із російської мови.

Ирина Билык - О любви

Рядки з пісні Ірини Білик «Про Любов»

Нам подарує вечір
Зустріч яскраву знов
Ніжно торкне за плечі
Знаю – прийшла любов
Може в душі негода,
Може були дощі…
Серця мого володар
Знаю я – тільки ти!
Про любов…

Реакція українців на перекладену пісню Ірини Білик «Про Любов»

фото: скриншот YouTube

У коментарях під відео з релізом оновленої пісні Ірини Білик українці вітали співачку з днем народження та дякували їй за нову версію її треку. Дехто з користувачів зауважив, що чекав цієї прем'єри майже рік:

  • «Я чекав цієї прем’єри рік. Дякую, пані Ірино, це неймовірно! Вітаю Вас із днем народження!»
  • «Що робилося в душі під мелодію цієї пісні не може зрозуміти тільки той, хто ніколи не кохав. Але, як показує життя, усе завжди йде тільки на краще».
  • «Як же я на це чекав, неймовірно, Іро, ти чудова».

Також українці писали про те, що нова версія пісні співачки повернула їх у минуле, адже свого часу вони слухали цю пісню ще на касетах:

фото: скриншот YouTube
  • «Як приємно спостерігати повернення україномовної творчості Ірини. Я була Вашою фанаткою, усі україномовні альбоми з першого в мене були на касетах. Тепер таке переродження. Дякую».

Нагадаємо, Ірина Білик заспівала разом із шанувальницею пісню. Однак жінка переплутала її з народною артисткою Оксаною Білозір. Ірина Білик з гумором відреагувала на цю ситуацію та заспівала пісню «Україночка».

