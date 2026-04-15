Буданов пояснив, чому Україні потрібно продавати зброю під час війни

Буданов заявив, що рішення про експорт зброї має враховувати як військові потреби України, так і морально-етичні аспекти

Керівник Офісу президента: «Якщо Україна не продаватиме зброю, її місце на ринку займуть інші»

Україна ризикує втратити своє місце на світовому ринку озброєнь, якщо не буде розвивати експорт військової продукції. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на Business Wisdom Summit 2026, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Буданова, конкуренція на глобальному ринку озброєнь дуже висока, і вільні ніші швидко займають інші країни. «Якщо ми не перебуваємо на якомусь ринку, це місце точно отримає хтось інший. А потім витіснити його буде значно важче, ніж не втрачати ці можливості зараз», – наголосив він.

Водночас Буданов підкреслив, що під час війни рішення щодо експорту зброї має враховувати як військові потреби України, так і морально-етичні аспекти. За його словами, насамперед потрібно визначити, які види озброєнь можуть вироблятися у надлишку та бути цікавими для іноземних партнерів.

«Ми не можемо відривати від себе озброєння просто для того, щоб передати його комусь. Це має бути виважене рішення», – зазначив керівник Офісу президента.

Буданов також висловив переконання, що Україна здатна зайняти гідне місце на світовому ринку озброєнь завдяки розвитку нових технологій, зокрема автономних систем.

Також Буданов розповів, що відбувається з мирними переговорами та описав правила, які потрібні для українського бізнесу. Керівник Офісу президента наголосив: Україна працює над поверненням громадян додому, зокрема веде переговори з партнерами.

Нагадаємо, 15 квітня 2026 року в Києві проходить Business Wisdom Summit – провідна бізнес-подія весни, присвячена бізнесам сміливих: у надскладних умовах вони продовжують розвиватися, впроваджують нові стратегії та масштабуються. Понад 40 CEO, власників бізнесів і високопосадовців поділяться з учасниками власними інструментами для зростання, управління активами та виходу на нові ринки, які можна застосувати одразу після саміту.

Уже понад 10 років лідер ділового контенту delo.ua та журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» зібрали бізнес-спільноту України у Києві на Business Wisdom Summit. Захід щорічно об’єднує 500+ гостей офлайн із паралельною прямою трансляцією на YouTube-каналі delo.ua.