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У Раду подано постанову про складання повноважень нардепа Кормишкіної

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Раду подано постанову про складання повноважень нардепа Кормишкіної
Як відомо, слідство підозрює нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи
фото: Facebook / Ірина Кормишкіна

Припинити повноваження Кормишкіної пропонується у зв’язку з особистою заявою про складання нею депутатського мандата

До Верховної Ради подали проєкт постанови щодо припинення депутатських повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт парламенту.

Як зазначено в проєкті постанови, її внесли на розгляд парламенту члени комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради.

Припинити депутатські повноваження Кормишкіної пропонується у зв’язку з особистою заявою про складання нею депутатського мандата.

У Раду подано постанову про складання повноважень нардепа Кормишкіної фото 1
фото: itd.rada.gov.ua

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) подала заяву про складання депутатських повноважень. Спочатку заяву має розглянути комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи, а потім голосування в Раді.

Як відомо, слідство підозрює нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період. Зокрема, обраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна.

Крім цього, у вересні 2021 року нардепка вказала у декларації подарунок від батька – брендовий годинник Zenith Defy Midnight вартістю 310 тис. грн.

Разом із тим, правоохоронці вважають, що покійний батько нардепки не мав подібних заощаджень, щоб обдаровувати доньку. У матеріалах справи наведено відомості з податкової та Пенсійного фонду, згідно з якими офіційні доходи Валерія Суріна за життя склали 1,07 млн грн.

Також слідство допитало дружину Валерія Суріна (матір Ірини Кормишкіної), яка заявила: коштів у розмірі декількох мільйонів гривень, ані у неї, ані у її чоловіка не було. Жінка додала: Ірина Кормишкіна зверталася до нині покійного батька і казала, що у своїй декларації заявить про отримання від нього годинника та коштів на загальну суму $200 тис. На що Валерій Сурін відповів категоричною відмовою.

Як повідомляв «Главком», 23 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд передав підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку Ірину Кормишкіну на поруки. Поручителями виступили голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Натомість прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив призначити заставу у розмірі 20 млн грн, але Феміда відмовила.

Згодом Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру народній депутатці через внесення недостовірних даних до е-декларації. За даними слідства, у декларації за 2023 рік нардепка не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки, які перебували у її користуванні.

До слова, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн до бізнесмена Юрія Кормишкіна. Він є підозрюваним у справі дружини, народної депутатки Ірини Кормишкіної про незаконне збагачення.

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Теги: прокуратура Верховна Рада депутат прокурор слідство феміда Антикорупційний суд жінка

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