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Парламент підтримав вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Парламент підтримав вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін
Україна підписала конвенцію про заборону застосування мін у лютому 1999 року
фото з відкритих джерел

Верховна Рада підтримала законопроєкт про вихід України з Оттавської конвенції

Верховна Рада зупинила дію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів. Оттавська конвенція – це міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби.

Раніше Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє застосовувати протипіхотні міни. Україна має намір зупинити дію конвенції відповідно до положень статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Необхідність зупинення для України дії конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення повʼязана з невідʼємним правом України на самооборону, яке гарантоване статтею 51 Статуту Організації Обʼєднаних Націй. Рішення також продиктоване необхідністю протидіяти збройній агресії РФ, яка не є учасницею Конвенції, що ставить Україну в нерівні умови в застосуванні засобів захисту.

Нагадаємо, Фінляндія офіційно повідомила ООН про вихід із міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін, щоб відновити їх використання в обороні.

Як повідомлялося, з наступного року Литва та Фінляндія, не виключено, розпочнуть внутрішнє виробництво протипіхотних мін для внутрішніх потреб та постачання Україні.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ №441/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід України з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

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Теги: озброєння міни Верховна Рада зброя

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