У Бразилії взяли під варту експрезидента Болсонару – суд побачив ризик втечі

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару затримали після рішення судді Верховного суду Александре де Мораеса, який послався на ризик втечі та порушення режиму домашнього арешту. Про це повідомляє Reuters, передає «Главком».

Болсонару перебував під домашнім арештом понад 100 днів, оскільки оскаржує вирок про підготовку державного перевороту після програшу на виборах 2022 року.

Суддя зазначив, що масова акція прихильників, яка мала відбутися біля будинку політика, могла завадити контролю поліції та створити умови для його зникнення. Крім того, у постанові сказано, що Болсонару пошкодив електронний браслет на щиколотці – на пристрої виявили сліди опіків, а сам експрезидент визнав, що розкрив його за допомогою паяльника.

«Це створює серйозний ризик для запобіжного заходу й може дозволити йому втекти», – зазначив суддя Мораес.

Адвокати політика заявили, що затримання викликало «глибоке здивування» та підкреслили, що зібрання прихильників було оголошене як молитовне чування, гарантоване конституцією. Вони готують апеляцію та наполягають на можливості відбувати покарання під домашнім арештом з огляду на стан здоров’я.

Після затримання Болсонару перевели до кімнати ізольованого тримання у федеральній поліції: це невелике приміщення площею 12 кв. м із окремим санвузлом та кондиціонером.

Надалі Верховний суд має затвердити або скасувати рішення про арешт після розгляду пояснень сторін.

Раніше Верховний суд Бразилії розпорядився помістити колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт у межах справи про підготовку державного перевороту. Про це повідомляє ВВС, передає «Главком».

У своєму рішенні суддя зазначив, що експрезидент використовував акаунти своїх прихильників, зокрема, синів-депутатів, для поширення закликів до нападів на Верховний суд і закордонного втручання в судову систему Бразилії.

Нагадаємо, у лютому цього року Генеральна прокуратура Бразилії офіційно висунула колишньому президенту країни Жаїру Болсонару звинувачення у спробі організації державного перевороту та намірах отруїти свого політичного конкурента, чинного главу держави Луїса Інасіо Лулу да Сілву.

31 жовтня 2022 року на виборах президента Бразилії переміг Луїс Інасіо Лула да Сілва. Болсонару одразу заявив, що не визнає результатів, і наполягав, що під час голосування сталися численні технічні помилки.

У листопаді 2022-го у Бразилії сталися масштабні протести проти обрання да Сілви. Їхні учасники блокували дороги та зупиняли рух транспорту.

«Главком» повідомляв, що Жаїр Болсонару, ще за часів свого президентства, ймовірно, підробив довідку про щеплення проти Covid-19, – аби мати можливість виїздити за кордон.