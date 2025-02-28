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США і Росія запланували повторну зустріч після переговорів у Стамбулі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США і Росія запланували повторну зустріч після переговорів у Стамбулі
фото з відкритих джерел

Під час зустрічі сторони визначили початкові кроки щодо стабілізації двосторонніх місій

Російська та американська сторони після переговорів у Туреччині домовилися провести наступну зустріч найближчим часом. Дата, місце та склад учасників будуть визначені згодом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

Як відомо, делегацію США в Стамбулі очолювала заступниця помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську – директор Північноатлантичного департаменту МЗС Російської Федерації, посол Олександр Дарчієв.

«Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських послуг і контрактних послуг, а також необхідності забезпечення стабільного та сталого рівня кадрового забезпечення посольства США в Москві», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого у Стамбулі пройшли переговори між представниками Росії та США, вони тривали понад шість годин.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Американська та російська делегації узгодили чотири пункти за підсумками перших переговорів щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви.

Тим часом президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.

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Теги: США росія переговори Туреччина Стамбул

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