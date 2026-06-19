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Восьмирічний харків’янин став лауреатом акції МВС: історія юного героя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Артем Лукащев вчасно викликав вогнеборців, що врятувало життя і йому, і його бабусі
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Хлопчик врятував свою бабусю під час пожежі

Школяр Артем Лукащев з Харкова став лауреатом щорічної акції МВС «Діти Герої». Хлопчик врятував два життя, за що його відзначили рятувальники, розповідає «Главком» із посиланням на ДСНС.

8-річний Артем Лукащев врятував життя своєї найріднішої людини – бабусі. У їхній квартирі почалася пожежа, однак пенсіонерка на той момент не мала можливості самостійно пересуватися, тож її онук викликав ДСНС.

«Артема відзначили за вчинок, який врятував два життя. Під час пожежі у власній квартирі хлопчик не розгубився: зателефонував на «101», назвав адресу та повідомив, що поруч із ним бабуся, яка не може самостійно вийти із задимленого помешкання», – йдеться у повідомленні.

Восьмирічний харків’янин став лауреатом акції МВС: історія юного героя фото 1
фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook

Завдяки вчасному зверненню школяра до спецслужб жінку вдалося врятувати та запобігти поширенню пожежі. Рятувальники встигли вивести хлопчика та його бабусю на свіже повітря. Вони не постраждали.

Восьмирічний харків’янин став лауреатом акції МВС: історія юного героя фото 2
фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook

«Раптом почув якийсь звук, щось бабахнуло. Побачив, що з шафи йде густий дим. Швидко схопив свій телефон і почав набирати «101». Це номер пожежної служби. Я їм сказав, що перебуваю вдома один із маломобільною бабусею, яка не може вийти до коридору. Далі зачинив двері кімнати і почав допомагати своїй бабусі вийти», – розповідав Артем під час нагородження. 

Тож Артем Лукащев став лауреатом щорічної акції МВС «Діти Герої». «Акція МВС «Діти Герої» вже четвертий рік поспіль відзначає дітей, які проявили мужність, рішучість і небайдужість. Цьогоріч лауреатами стали десятеро юних українців. Пишаємося Артемом. Його історія доводить: героїзм не має віку», – додали у ДСНС.

Зазначимо, «Главком» був присутній на церемонії нагродження щорічної акції «Діти-герої» МВС. На ній було відзначено дітей, які не розгубилися у критичних ситуаціях та не опустили руки, попри складні життєві обставини: вони рятували молодших за себе від вогню, води та обстрілів; евакуйовували поранених після прильотів та надавали першу медичну допомогу; допомагали війську, проявляючи креатив та наполегливість... Серед історій дітей, про які розповіла кореспондентка «Главкому» був вчинок Артема Лукащева.

Як розповідав «Главком», у листопаді 2025 року в Харкові 8-річний хлопчик Артем врятував себе та свою бабусю, коли в їхній квартирі зайнялася пожежа. У квартирі Артема через коротке замикання почалася пожежа. Тоді хлопчик почав діяти розважливо, зателефонував на 101 та повідомив рятувальникам свою адресу. Крім власної безпеки він турбувався і про свою бабусю, яка маломобільна, тому не може покинути домівку самостійно. 

Після виклику пожежники швидко приїхали до будинку Артема. За словами рятувальників, дим виднівся на 4 поверсі 9-поверхівки. Вони допомогли Артему та його бабусі й вивели їх із квартири на вулицю. Пожежу вогнеборці також успішно ліквідували.

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Теги: Харків ДСНС діти державні нагороди

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