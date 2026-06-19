Восьмирічний харків’янин став лауреатом акції МВС: історія юного героя

Артем Лукащев вчасно викликав вогнеборців, що врятувало життя і йому, і його бабусі

Хлопчик врятував свою бабусю під час пожежі

Школяр Артем Лукащев з Харкова став лауреатом щорічної акції МВС «Діти Герої». Хлопчик врятував два життя, за що його відзначили рятувальники, розповідає «Главком» із посиланням на ДСНС.

8-річний Артем Лукащев врятував життя своєї найріднішої людини – бабусі. У їхній квартирі почалася пожежа, однак пенсіонерка на той момент не мала можливості самостійно пересуватися, тож її онук викликав ДСНС.

«Артема відзначили за вчинок, який врятував два життя. Під час пожежі у власній квартирі хлопчик не розгубився: зателефонував на «101», назвав адресу та повідомив, що поруч із ним бабуся, яка не може самостійно вийти із задимленого помешкання», – йдеться у повідомленні.

фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook

Завдяки вчасному зверненню школяра до спецслужб жінку вдалося врятувати та запобігти поширенню пожежі. Рятувальники встигли вивести хлопчика та його бабусю на свіже повітря. Вони не постраждали.

фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook

«Раптом почув якийсь звук, щось бабахнуло. Побачив, що з шафи йде густий дим. Швидко схопив свій телефон і почав набирати «101». Це номер пожежної служби. Я їм сказав, що перебуваю вдома один із маломобільною бабусею, яка не може вийти до коридору. Далі зачинив двері кімнати і почав допомагати своїй бабусі вийти», – розповідав Артем під час нагородження.

Тож Артем Лукащев став лауреатом щорічної акції МВС «Діти Герої». «Акція МВС «Діти Герої» вже четвертий рік поспіль відзначає дітей, які проявили мужність, рішучість і небайдужість. Цьогоріч лауреатами стали десятеро юних українців. Пишаємося Артемом. Його історія доводить: героїзм не має віку», – додали у ДСНС.

Зазначимо, «Главком» був присутній на церемонії нагродження щорічної акції «Діти-герої» МВС. На ній було відзначено дітей, які не розгубилися у критичних ситуаціях та не опустили руки, попри складні життєві обставини: вони рятували молодших за себе від вогню, води та обстрілів; евакуйовували поранених після прильотів та надавали першу медичну допомогу; допомагали війську, проявляючи креатив та наполегливість... Серед історій дітей, про які розповіла кореспондентка «Главкому» був вчинок Артема Лукащева.

Як розповідав «Главком», у листопаді 2025 року в Харкові 8-річний хлопчик Артем врятував себе та свою бабусю, коли в їхній квартирі зайнялася пожежа. У квартирі Артема через коротке замикання почалася пожежа. Тоді хлопчик почав діяти розважливо, зателефонував на 101 та повідомив рятувальникам свою адресу. Крім власної безпеки він турбувався і про свою бабусю, яка маломобільна, тому не може покинути домівку самостійно.

Після виклику пожежники швидко приїхали до будинку Артема. За словами рятувальників, дим виднівся на 4 поверсі 9-поверхівки. Вони допомогли Артему та його бабусі й вивели їх із квартири на вулицю. Пожежу вогнеборці також успішно ліквідували.