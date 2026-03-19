Де наголос у прізвищі Коваль? Мовознавиця вказала на єдиноправильний варіант

Глядач звернув увагу на помилку, яку допустили автори нового українського серіалу «Справа НБР»

У новому українському серіалі «Справа НБР» прізвище героя Коваль вимовляють із наголосом на перший склад – «Кόваль». Читач видання звернув увагу, що актори використовують неправильний наголос, хоча логічно було б вимовляти прізвище так само, як і загальну назву – «ковáль». Філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» пояснила, де наголос у прізвищі Коваль.

Мовознавиця зазначає, що вимовляти прізвище «Коваль» із наголосом на перший склад є помилкою. Вона пояснила, що у випадку з прізвищем «Коваль» неправильний наголос найчастіше виникає через елементарне незнання. За її словами, його іноді ставлять за аналогією до слова «кόваний».

Ольга Васильєва каже, що такі прізвища походять від апелятивів, тобто загальних назв, тому мають зберігати притаманний їм наголос. Водночас, за її словами, люди нерідко свідомо змінюють наголос, щоб віддалити прізвище від слова-основи. Як приклад вона навела варіанти на кшталт Бáран, Кόзел, Лόпух, Маслό.

Філологиня також додала, що, за спостереженнями її викладачки стилістики Лариси Шевченко, у цивілізованих народів прийнято зберігати правильний наголос у прізвищах і не змінювати його.

«Наприклад, німецьке Bauer означає «селянин», і німець наголосу не змінить. Затемнення прозорої етимології виглядає комічно», – розповіла Васильєва.

