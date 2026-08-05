Діти Віталія Кличка навідали матір за кордоном: як вони виглядають

Наталія Єгорова показала, як виросли діти Кличка

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова зустрілася з їхніми дітьми за кордоном. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Єгорової в Instagram.

Наталія Єгорова опублікувала два ексклюзивних фото з 21-річним сином Максимом та 23-річною донькою Єлизаветою-Вікторією. Максим Кличко позував з мамою на тлі набережної. Єгоровій довелося стати на вищу поверхню, щоб бути з сином одного зросту. Парубок, який є баскетболістом, на фото має неабияку схожість з батьком.

Наталія Єгорова опублікувала фото з сином Максимом фото: Іnstagram/natalia_yegorova

Водночас з донькою Єлизаветою-Вікторією Єгорова сфотографувалася, коли вони йшли разом вулицею. Дівчина також вища за матір, як і її батько.

Наталія Єгорова показалася з донькою Єлизаветою-Вікторією фото: Іnstagram/natalia_yegorova



На фото ексдружина Кличка показалася з дітьми під час прогулянки. Однак у якій країні вони зустрілися, Єгорова не коментувала. Син Кличка та Єгорової Єгор-Даніель не з'явився на спільних фото з братом та сестрою. Як відомо, він живе за кордоном. Раніше навчався у Лондоні.

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко, який з 2022 року офіційно розлучений зі своєю дружиною Наталією Єгоровою, вперше за понад три роки розкрив подробиці особистого життя. Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1996 року. У сімʼї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році – син Єгор-Деніел, в 2002-му – дочка Єлизавета-Вікторія, у 2005-му – син Максим. Про розлучення пари стало відомо у серпні 2022 року. Сама Наталія живе у Німеччині, а діти навчаються за кордоном.

До слова, колишня дружина мера столиці Віталія Кличка співачка Наталія Єгорова розкрила свій спосіб заробітку. Жінка заявила, що заробляє на життя звуковими концертами зцілення. Наталія Єгорова займається саундхілінгом.