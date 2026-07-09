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Львівські лікарі врятували немовля завдяки особливій дієті

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Львівські лікарі врятували немовля завдяки особливій дієті
Дарина понад пів року живе без нападів
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Дієта також позитивно вплинула на когнітивний розвиток дитини

У Львові лікарі врятували немовля, яке страждало від епілепсії. Завдяки медичній дієті медикам вдалося допомогти дитині та припинити важкі напади. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Дитячої лікарні Святого Миколая.

Маленька Дарина зі Стрия народилася на 28-му тижні вагітності. Після народження в дівчинки почалися проблеми зі здоровʼям, у неї виявили важку форму епілепсії. Лікарі намагалися допомогти немовляті. Вони випробували протисудомні препарати, гормональну терапію, але жоден із методів не давав бажаного результату.

«Коли медикаментозні варіанти вичерпалися, наша кетокоманда запропонувала альтернативу – класичну кетогенну дієту. Це не просто «зміна раціону», а серйозний медичний протокол, де жири стають головним джерелом енергії для мозку замість вуглеводів, завдяки чому знижується його надмірне збудження», – пояснили в лікарні.

Коли Дарині було чотири місяці, їй призначили кетогенну дієту. Мама дівчинки постійно контролювала рівень кетонів у сечі та глюкози в крові. Також вона важила їжу на спеціальних вагах, а лікарі та дієтолог коригували меню та контролювали процес лікування.

Львівські лікарі врятували немовля завдяки особливій дієті фото 1
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Врешті, за чотири місяці, судоми повністю припинилися, а також спостерігалося покращення роботи мозку. «Раніше її мозок був перевантажений, як телефон, у котрому є вірус. Зовні ти ніби нічого не бачиш, але всередині вони гальмують роботу мозку, перебивають нейронні зв’язки… А коли зникла напруга, вона стала жвавішою, з’явився хапальний рефлекс. Її наче розблокувало», – поділилася мама дівчинки Вікторія.

Нині Дарина вже понад пів року живе без нападів. «На кетогенній дієті в Даринки не лише припинилися напади, ми побачили позитивні зміни в когнітивному розвитку: вона стала набагато свідоміша, намагається комунікувати з оточуючими. Також спостерігали позитивну динаміку у фізичному розвитку: дівчинка почала здобувати нові моторні навички», – розповіла дитяча неврологиня Олена Лісова.

Нагадаємо, у Львові лікарі виконали складну малоінвазивну операцію 22-річній дівчині, видаливши кісту розміром із волейбольний м’яч. Медики поділилися подробицями унікальної операції на сторінці Львівського обласного клінічного перинатального центру.

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Теги: діти Львів лікар лікарня дієта хвороба

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