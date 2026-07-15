На Черкащині батьки підозрюються у сексуальному насильстві над доньками

13-річну та 10-річну дівчат із сім’ї влаштовано до патронатної сім’ї

Мешканцям Золотоніського району повідомили про підозру у вчинені дій сексуального характеру щодо власних малолітніх доньок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.

47-річному чоловіку та 27-річній жінці інкримінують ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України.

«Встановлено, що у зв’язку з тим, що батьки систематично зловживали напоями та не забезпечували належного догляду й виховання дітей, соціальні служби вилучили 13-річну та 10-річну дівчат із сім’ї та влаштували їх до патронатної сім’ї. Уже під час перебування у новій сім’ї діти повідомили своїх опікунів про вчинення щодо них батьками дій сексуального характеру. Опікуни невідкладно звернулися до правоохоронних органів, які невідкладно розпочали досудове розслідування», – наголосила прокуратура.

У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з початку 2024 року батьки двох дівчаток за місцем свого проживання, спочатку на території Кіровоградської, а згодом Черкаської області, вчиняли щодо доньок дії сексуального характеру.

«Зокрема, старшу доньку вони змушували знімати на відео статеві акти між ними, щодо меншої доньки батько здійснював непристойні рухи, спрямовані на задоволення статевої пристрасті», – додає прокуратура.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Вінниччині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який обвинувачується у ґвалтуванні малолітньої падчерки. Уперше чоловік посягнув на статеву свободу та недоторканість дитини, коли їй було 11 років.