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«Юля, Юля». Свириденко вразила нардепів у Раді своїм образом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юлія Свириденко подякувала Верховній Раді та президенту за довіру
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Депутати аплодували стоячи Юлії Свириденко після її виступу

Колишня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після оголошеної відставки виступила у Верховній Раді. Вона представила звіт про роботу уряду та показалася з-за трибуни в особливому вбранні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Свириденко у Facebook.

Образ Юлії Свириденко у Верховній Раді

Свириденко вразила нардепів у Раді своїм образом
Свириденко вразила нардепів у Раді своїм образом
фото: Іnstagram.com/svyrydenko.official

Юлія Свириденко відвідала залу Верховної Ради у білому строкатому костюмі. Політикиня обрала стриманий та водночас вишуканий образ. Костюм складався з жакета з високим коміром, великими ґудзиками та довгої спідниці з вирізом на нозі.

Юлія Свириденко відвідала залу Верховної Ради у білому строкатому костюмі
Юлія Свириденко відвідала залу Верховної Ради у білому строкатому костюмі
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Свій образ Свириденко доповнила легкою укладкою з хвилями, акуратними золотими сережками та окулярами.

Реакція Ради на виступ Свириденко

Юлія Свириденко після оголошеної відставки виступила у Верховній Раді
Юлія Свириденко після оголошеної відставки виступила у Верховній Раді
фото: Юлія Свириденко/Facebook

За словами нардепки Ірини Геращенко, виступ Юлії Свириденко тривав лише дві хвилини і складався здебільшого з подяки нардепам. Однак він викликав у Раді бурхливу реакцію. Депутати стоячи аплодували колишній прем’єр-міністерці.

Як зазначила Геращенко, було незрозуміло, парламент проводжає чи зустрічає Свириденко. «Треш. Сльози, бурхливі аплодисменти. Так слуги зустрічають/проводжають Юлію Свириденко. Навіщо ж тоді відправляєте у відставку? До речі, звіт Свириденко тривав 2 хв і складався в основному з подяки нардепами», – йдеться у дописі.

До слова, бурхлива реакція нардепів нагадала відомий український політичний мем «Юля, Юля!». Цього разу у Верховній Раді повторилася історія, де головною героїнею, хоч і за інших обставин, знову стала Юлія.

Зазначимо, 22 лютого 2014 року, Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Юлії Тимошенко з Качанівської колонії у Харкові. Коли Тимошенко звільнили, Арсеній Яценюк зателефонував їй прямо перед камерами преси та почав розпитувати Тимошенко, де вона, після чого закричав у телефон: «Юля! Юля!.. Юля, вся країна тебе чекає!»

Про що говорила колишня премʼєр-міністерка у Раді

«Юля, Юля». Свириденко вразила нардепів у Раді своїм образом фото 1
фото: Sophia Sereda/Facebook

У Верховній Раді Юлія Свириденко зачитала свій звіт про роботу на посаді прем’єр-міністерки. Вона згадала про те, як Україні вдалося втримати енергосистему під час російських обстрілів взимку та підготовку до нового опалювального сезону.

Також колишня прем’єрка виокремила збільшення фінансування сектору безпеки й оборони, підвищення зарплат вчителям, медикам і соціальним працівникам та розширення підтримки ветеранам, родинам з дітьми, внутрішньо переміщеним особам та прифронтовим громадам.

На підтримку бізнесу, громад та інфраструктури держава спрямувала понад 140 млрд грн. Завдяки програмі «Зроблено в Україні» економіка отримала поштовх до зростання, а підприємці отримали пільгові кредити на 101 млрд грн. Також в країні запустили страхування від воєнних ризиків і почали будівництво 37 нових заводів тощо.  Державна діячка також подякувала Силам оборони, президентові, парламенту та партнерам.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України. Президент запропонував премʼєр-міністерці очолити нову посаду.

Згодом, Юлія Свириденко підтвердила, що йде з посади прем’єр-міністерки України і зустрілася з президентом Зеленським, щоб обговорити, де вона працюватиме далі. Врешті Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. 

Як зазначав «Главком», Верховна Рада України прийняла відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. «За» проголосувало 258 народних депутатів.

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Теги: парламент Верховна Рада відставка міністр Юлія Свириденко

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