На кого схожий син Пономарьова? Мережа розійшлася в думках

Користувачі посперечалися у мережі через нове фото Олександра Пономарьова

Український співак Олександр Пономарьов вперше за довгий час показав свого 19-річного сина Олександра, який народився у шлюбі артиста з Вікторією Мартинюк. У мережі користувачі розійшлися в думках про те, на кого з батьків схожий син артиста. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Пономарьова в Instagram.

На фото, яким поділився Олександр Пономарьов, він показався разом із сином вдома. У кадрі син і батько посміхаються та дивляться у камеру. «Прекрасний сьогодні вечір… Син вдома», – написав співак.

Олександр Пономарьов вперше за довгий час показав свого 19-річного сина Олександра Іnstagram.com/ponomaryovoleksandr

У коментарях під спільним фото Олександра Пономарьова та його сина користувачі зауважили, що хлопець почав ставати схожим на батька. Зокрема, деяким користувачам 19-річний син співака нагадує свого батька в молоді роки. Однак раніше він мав разючу схожість зі своєю матірʼю Вікторією Мартинюк.

«Як Саня стає схожим на тата! Раніше я бачила більше маминих рис, але зараз – дуже стаєте схожими. Особливо на молодих світлинах тата».

«Саша, схожий на Вас у 90-х. Кучеряшки, Таврійські ігри».

«Дуже схожі! Не впізнала б вже Сашка! Красені обоє».

«Сашко стає схожим на Вас».

Вікторія Мартинюк (нині Вікторія Чекурда) із сином Олександром фото з відкритих джерел

Проте інша частина коментаторів зауважила, що Олександр Пономарьов-молодший все ж схожий на свою маму, ексдружину співака Вікторію Мартинюк (нині Вікторія Чекурда):

«Гарний, на маму схожий».

«Як схожий на Віку!»

До слова, у соцмережі Facebook користувачі навіть посперечалися, на кого ж схожий син Пономарьова.

«Вилитий татусь у молодості», – написав один із користувачів.

фото: Олександр Пономарьов/Facebook

«Зовсім не схожі, жартуєте?»

«Де? Тут мама викапана», – вважають коментатори.

Олександр Пономарьов із сином від колишньої дружини Вікторії Мартинюк фото з відкритих джерел

Також ще один користувач зауважив, що син співака Олександр схожий на матір. А його донька від продюсерки Олени Мозгової, Євгенія, – це «копія тата».

Олександр Пономарьов з донькою Євгенією фото: Іnstagram.com/ponomaryovoleksandr

Врешті мережа розійшлася в думках про те, на кого ж схожий син Олександра Пономарьова.

«Мамина копія, а от донька Женька – оце копія Сашка».

«По-моєму, губи ні тата, ні мами! А свої».

фото: Олександр Пономарьов/Facebook

«Як же на маму схожий».

«Схожий на татуся».

«Мамин син, на Вікторію схожий».

Нагадаємо, український співак Олександр Пономарьов 9 серпня святкує 53-річчя. У день народження артист вирішив розкрити секрет нового етапу у своїй кар'єрі – він розповів, що написав роман. При цьому Пономарьов заінтригував шанувальників, натякнувши, про що ж буде його роман.