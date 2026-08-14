На кого схожий син Пономарьова? Мережа розійшлася в думках
Користувачі посперечалися у мережі через нове фото Олександра Пономарьова
Український співак Олександр Пономарьов вперше за довгий час показав свого 19-річного сина Олександра, який народився у шлюбі артиста з Вікторією Мартинюк. У мережі користувачі розійшлися в думках про те, на кого з батьків схожий син артиста. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Пономарьова в Instagram.
На фото, яким поділився Олександр Пономарьов, він показався разом із сином вдома. У кадрі син і батько посміхаються та дивляться у камеру. «Прекрасний сьогодні вечір… Син вдома», – написав співак.
У коментарях під спільним фото Олександра Пономарьова та його сина користувачі зауважили, що хлопець почав ставати схожим на батька. Зокрема, деяким користувачам 19-річний син співака нагадує свого батька в молоді роки. Однак раніше він мав разючу схожість зі своєю матірʼю Вікторією Мартинюк.
- «Як Саня стає схожим на тата! Раніше я бачила більше маминих рис, але зараз – дуже стаєте схожими. Особливо на молодих світлинах тата».
- «Саша, схожий на Вас у 90-х. Кучеряшки, Таврійські ігри».
- «Дуже схожі! Не впізнала б вже Сашка! Красені обоє».
- «Сашко стає схожим на Вас».
Проте інша частина коментаторів зауважила, що Олександр Пономарьов-молодший все ж схожий на свою маму, ексдружину співака Вікторію Мартинюк (нині Вікторія Чекурда):
- «Гарний, на маму схожий».
- «Як схожий на Віку!»
До слова, у соцмережі Facebook користувачі навіть посперечалися, на кого ж схожий син Пономарьова.
- «Вилитий татусь у молодості», – написав один із користувачів.
- «Зовсім не схожі, жартуєте?»
- «Де? Тут мама викапана», – вважають коментатори.
Також ще один користувач зауважив, що син співака Олександр схожий на матір. А його донька від продюсерки Олени Мозгової, Євгенія, – це «копія тата».
Врешті мережа розійшлася в думках про те, на кого ж схожий син Олександра Пономарьова.
- «Мамина копія, а от донька Женька – оце копія Сашка».
- «По-моєму, губи ні тата, ні мами! А свої».
- «Як же на маму схожий».
- «Схожий на татуся».
- «Мамин син, на Вікторію схожий».
Нагадаємо, український співак Олександр Пономарьов 9 серпня святкує 53-річчя. У день народження артист вирішив розкрити секрет нового етапу у своїй кар'єрі – він розповів, що написав роман. При цьому Пономарьов заінтригував шанувальників, натякнувши, про що ж буде його роман.
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