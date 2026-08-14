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На кого схожий син Пономарьова? Мережа розійшлася в думках

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олександр Пономарьов має сина від колишньої дружини Вікторії Мартинюк
фото: Іnstagram.com/ponomaryovoleksandr/jetsetter.ua

Користувачі посперечалися у мережі через нове фото Олександра Пономарьова

Український співак Олександр Пономарьов вперше за довгий час показав свого 19-річного сина Олександра, який народився у шлюбі артиста з Вікторією Мартинюк. У мережі користувачі розійшлися в думках про те, на кого з батьків схожий син артиста. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Пономарьова в Instagram.

На фото, яким поділився Олександр Пономарьов, він показався разом із сином вдома. У кадрі син і батько посміхаються та дивляться у камеру. «Прекрасний сьогодні вечір… Син вдома», – написав співак.

Олександр Пономарьов вперше за довгий час показав свого 19-річного сина Олександра
Олександр Пономарьов вперше за довгий час показав свого 19-річного сина Олександра
Іnstagram.com/ponomaryovoleksandr

У коментарях під спільним фото Олександра Пономарьова та його сина користувачі зауважили, що хлопець почав ставати схожим на батька. Зокрема, деяким користувачам 19-річний син співака нагадує свого батька в молоді роки. Однак раніше він мав разючу схожість зі своєю матірʼю Вікторією Мартинюк.

На кого схожий син Пономарьова? Мережа розійшлася в думках фото 1
фото: Іnstagram.com/ponomaryovoleksandr
  • «Як Саня стає схожим на тата! Раніше я бачила більше маминих рис, але зараз – дуже стаєте схожими. Особливо на молодих світлинах тата».
На кого схожий син Пономарьова? Мережа розійшлася в думках фото 2
фото: Іnstagram.com/ponomaryovoleksandr
  • «Саша, схожий на Вас у 90-х. Кучеряшки, Таврійські ігри».
На кого схожий син Пономарьова? Мережа розійшлася в думках фото 3
фото: Іnstagram.com/ponomaryovoleksandr
  • «Дуже схожі! Не впізнала б вже Сашка! Красені обоє».
  • «Сашко стає схожим на Вас».
Вікторія Мартинюк (нині Вікторія Чекурда) із сином Олександром
Вікторія Мартинюк (нині Вікторія Чекурда) із сином Олександром
фото з відкритих джерел

Проте інша частина коментаторів зауважила, що Олександр Пономарьов-молодший все ж схожий на свою маму, ексдружину співака Вікторію Мартинюк (нині Вікторія Чекурда):

  • «Гарний, на маму схожий».
  • «Як схожий на Віку!»
На кого схожий син Пономарьова? Мережа розійшлася в думках фото 4
фото: Іnstagram.com/ponomaryovoleksandr

До слова, у соцмережі Facebook користувачі навіть посперечалися, на кого ж схожий син Пономарьова.

  • «Вилитий татусь у молодості», – написав один із користувачів.
На кого схожий син Пономарьова? Мережа розійшлася в думках фото 5
фото: Олександр Пономарьов/Facebook
  • «Зовсім не схожі, жартуєте?»
  • «Де? Тут мама викапана», – вважають коментатори.
Олександр Пономарьов із сином від колишньої дружини Вікторії Мартинюк
Олександр Пономарьов із сином від колишньої дружини Вікторії Мартинюк
фото з відкритих джерел

Також ще один користувач зауважив, що син співака Олександр схожий на матір. А його донька від продюсерки Олени Мозгової, Євгенія, – це «копія тата».

Олександр Пономарьов з донькою Євгенією
Олександр Пономарьов з донькою Євгенією
фото: Іnstagram.com/ponomaryovoleksandr

Врешті мережа розійшлася в думках про те, на кого ж схожий син Олександра Пономарьова.

  • «Мамина копія, а от донька Женька – оце копія Сашка».
  • «По-моєму, губи ні тата, ні мами! А свої».
На кого схожий син Пономарьова? Мережа розійшлася в думках фото 6
фото: Олександр Пономарьов/Facebook
  • «Як же на маму схожий».
  • «Схожий на татуся».
  • «Мамин син, на Вікторію схожий».

Нагадаємо, український співак Олександр Пономарьов 9 серпня святкує 53-річчя. У день народження артист вирішив розкрити секрет нового етапу у своїй кар'єрі – він розповів, що написав роман. При цьому Пономарьов заінтригував шанувальників, натякнувши, про що ж буде його роман.

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Теги: діти дружина син Олександр Пономарьов

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